సౌజన్యే నా కుమారుడితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది : సాదిక్ తల్లి నూర్జాహాన్
కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసులో సరికొత్త ట్విస్ట్ ఒకటి మంగళవారం వెలుగు చూసింది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడుగా ఉన్న సాదిక్ తల్లి నూర్జాహాన్ మీడియా ముందుకు వచ్చింది. నూకరాజు ఫ్యామిలీ ఆత్మహత్యకు, తన కుమారుడు సాదిక్కు ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేసింది. పైగా, ఈ కేసులో అసలు కథ వేరే ఉందని, సౌజన్యే తన కుమారుడిని వివాహం చేసుకోవాలని కోరిందని బాంబు పేల్చింది.
ఆమె మంగళవారం కాకినాడలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, సౌజన్య రెండుసార్లు మా ఇంటికి వచ్చింది. సాదిక్ను వివాహం చేసుకుంటానని చెప్పగా, మేము నిరాకరించాం. ఒకవేళ జగదీశ్వర రెడ్డితో వివాహం జరగకపోయివుంటే సౌజన్యను సాదిక్కే ఇచ్చి వివాహం చేసివుండేవాళ్లమని నూకరాజు స్వయంగా చెప్పారని తెలిపారు. పైగా, గత ఫిబ్రవరి 14వ తేదీన సౌజన్య పిలవడం వల్లే తన కుమారుడు సాదిక్ వెళ్లడాని, అపుడు సౌజన్య భర్త జగదీశ్వర్ రెడ్డి తన కుమారుడు సాదిక్పై దాడి చేసి, కత్తితో బెదిరించాడని చెప్పింది.
అంతేకాకుండా, భర్త సరిగా చూసుకోకపోవడం వల్లే సౌజన్య తన కుమారుడితో వివాహేతర సంబంధం కొనసాగించిందని నూర్జాహాన్ చెప్పారు. సౌజన్య కుమారుడు రియాన్ష్.. సాదిక్ను 'అబ్బు' అని, సొంత తండ్రిని 'ఇడియట్' అని పిలిచేవాడని ఆమె చెప్పడం గమనార్హం. ఫోనులో సాదిక్ కథలు చెప్పే వింటూ నిద్రపోయేవాడని తెలిపారు. సౌజన్యే తమను తెలుగు ఖురాన్, బురఖా కావాలని అడిగినట్టు కూడా చెప్పారు. కాగా, ఏఈ నూకరాజు, ఆయన భార్య మీనా, కుమార్తె సౌజన్యలు ఇటీవల రాజమండ్రి వద్ద గోదావరిలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ ఘటన నుంచి బాలుడు రియాన్ష్ కార్తియేక రెడ్డి మాత్రమే ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు.