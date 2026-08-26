  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. ae nukaraju family suicide case big twist sadiq mother sensational comments
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 26 August 2026 (18:51 IST)

సౌజన్యే నా కుమారుడితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది : సాదిక్ తల్లి నూర్జాహాన్

sowjanya - sadik
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (18:51 IST)
google-news
కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసులో సరికొత్త ట్విస్ట్ ఒకటి మంగళవారం వెలుగు చూసింది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడుగా ఉన్న సాదిక్ తల్లి నూర్జాహాన్ మీడియా ముందుకు వచ్చింది. నూకరాజు ఫ్యామిలీ ఆత్మహత్యకు, తన కుమారుడు సాదిక్‌కు ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేసింది. పైగా, ఈ కేసులో అసలు కథ వేరే ఉందని, సౌజన్యే తన కుమారుడిని వివాహం చేసుకోవాలని కోరిందని బాంబు పేల్చింది. 
 
ఆమె మంగళవారం కాకినాడలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, సౌజన్య రెండుసార్లు మా ఇంటికి వచ్చింది. సాదిక్‌ను వివాహం చేసుకుంటానని చెప్పగా, మేము నిరాకరించాం. ఒకవేళ జగదీశ్వర రెడ్డితో వివాహం జరగకపోయివుంటే సౌజన్యను సాదిక్‌కే ఇచ్చి వివాహం చేసివుండేవాళ్లమని నూకరాజు స్వయంగా చెప్పారని తెలిపారు. పైగా, గత ఫిబ్రవరి 14వ తేదీన సౌజన్య పిలవడం వల్లే తన కుమారుడు సాదిక్ వెళ్లడాని, అపుడు సౌజన్య భర్త జగదీశ్వర్ రెడ్డి తన కుమారుడు సాదిక్‌పై దాడి చేసి, కత్తితో బెదిరించాడని చెప్పింది. 
 
అంతేకాకుండా, భర్త సరిగా చూసుకోకపోవడం వల్లే సౌజన్య తన కుమారుడితో వివాహేతర సంబంధం కొనసాగించిందని నూర్జాహాన్ చెప్పారు. సౌజన్య కుమారుడు రియాన్ష్.. సాదిక్‌ను 'అబ్బు' అని, సొంత తండ్రిని 'ఇడియట్' అని పిలిచేవాడని ఆమె చెప్పడం గమనార్హం. ఫోనులో సాదిక్ కథలు చెప్పే వింటూ నిద్రపోయేవాడని తెలిపారు. సౌజన్యే తమను తెలుగు ఖురాన్, బురఖా కావాలని అడిగినట్టు కూడా చెప్పారు. కాగా, ఏఈ నూకరాజు, ఆయన భార్య మీనా, కుమార్తె సౌజన్యలు ఇటీవల రాజమండ్రి వద్ద గోదావరిలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ ఘటన నుంచి బాలుడు రియాన్ష్ కార్తియేక రెడ్డి మాత్రమే ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
భయానక దృశ్యం, కళ్ల ముందే కుటుంబ సభ్యులను లాక్కెళ్లిన వరద ప్రవాహం, వీడియో

Mandadi teaser: విజువల్స్, బోట్ సీక్వెన్స్ తో సుహాస్, సూరి ల మండాడి టీజర్

Mandadi teaser: విజువల్స్, బోట్ సీక్వెన్స్ తో సుహాస్, సూరి ల మండాడి టీజర్సుహాస్, సూరి ముఖ్య పాత్రలుగా ఎల్రెడ్ కుమార్ సమర్పణలో ఆర్ఎస్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ బ్యానర్ మీద మతిమారన్ పుగళేంది తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘మండాడి’. ఈ మూవీని ఎల్రెడ్ కుమార్ నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో మహిమా నంబియార్ హీరోయిన్‌గా నటించగా.. సత్యరాజ్, రవీంద్ర విజయ్, మిథున్, బాల శరవణన్ తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలను పోషించారు. ఈ మూవీని సెప్టెంబర్ 10న భారీ ఎత్తున రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఏపీ, తెలంగాణలో ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎల్ఎల్‌పి భారీ ఎత్తున విడుదల చేయనుంది.

Taapsee Pannu : అప్పుడే మేము దానిని వేడుకలా జరుపుకుంటాం : తాప్సీ పన్ను

Taapsee Pannu : అప్పుడే మేము దానిని వేడుకలా జరుపుకుంటాం : తాప్సీ పన్నుబాలీవుడ్ నటి తాప్సీ పన్ను తన కెరీర్‌కు సంబంధించిన వాస్తవాలను చెప్పే విషయంలో ఎప్పుడూ మొహమాటపడకుండా సూటిగా మాట్లాడతారు. మహిళా ప్రధాన చిత్రాలు రాకపోయి ఉంటే తన కెరీర్ ఇలా ఉండేది కాదని ఆమె బహిరంగంగా అంగీకరించారు; అంతేకాకుండా, సంప్రదాయ బాలీవుడ్ హీరోయిన్ పాత్రలు తనకు ఎప్పుడూ రాలేదని కూడా ఆమె పేర్కొన్నారు.

ప్రియదర్శి.. ఇడుపు కాయితం నుంచి శ్రీలత సాంగ్ ప్రోమో రిలీజ్

ప్రియదర్శి.. ఇడుపు కాయితం నుంచి శ్రీలత సాంగ్ ప్రోమో రిలీజ్సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యానర్స్ పై ప్రియదర్శి హీరోగా నిర్మిస్తున్న సినిమా "ఇడుపు కాయితం". ఈ సినిమాలో తెలంగాణ ఫోక్ సాంగ్స్ ద్వారా పేరు తెచ్చుకున్న నటి నాగదుర్గ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. తెలంగాణ ఫ్యామిలీ బ్యాక్ డ్రాప్ స్టోరీతో ఎంటర్ టైనింగ్ డ్రామాగా "ఇడుపు కాయితం" సినిమాను యువ దర్శకుడు వంశీరెడ్డి దొండపాటి రూపొందిస్తున్నారు.

Kareena Kapoor: కరీనా కపూర్ ఖాన్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ చిత్రం డాయ్‌రా సిద్ధమైంది

Kareena Kapoor: కరీనా కపూర్ ఖాన్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ చిత్రం డాయ్‌రా సిద్ధమైందికరీనా కపూర్ ఖాన్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్‌లతో కాంబినేష‌న్‌లో డాయ్‌రా’ చిత్ర పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ పోస్టర్‌తో సినిమా ఎలా ఉండబోతోందనే హింట్‌ను టీం ఇచ్చింది. ఆగస్టు 31న ట్రైలర్ విడుదల కానున్న తరుణంలో ఈ పోస్టర్, అందులోని హింట్స్ అన్నీ కూడా ఇంట్రెస్ట్‌ను క్రియేట్ చేసేలా ఉన్నాయి. కథ పట్ల ఆసక్తిని రేకెత్తించేలా కొన్ని అంశాలను రివీల్ చేస్తూనే ఆ పాత్రల మధ్య ఉన్న సంబంధం గురించి అనేక ప్రశ్నలను లేవనెత్తేలా పోస్టర్ ఉంది.

Sandeep Reddy: ప్రభాస్ తో సినిమా చేయడమే నా లైఫ్ లో రోమాంచకం మూవ్ మెంట్.: సందీప్ రెడ్డి వంగా

Sandeep Reddy: ప్రభాస్ తో సినిమా చేయడమే నా లైఫ్ లో రోమాంచకం మూవ్ మెంట్.: సందీప్ రెడ్డి వంగానేను రోమాంచకం సినిమా చూశాను. చాలా బాగుంది. ఈ సినిమాలో హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ ఇన్నోసెంట్ గా ఉంటుంది. హీరో, హీరోయిన్, వారి స్నేహితుల క్యారెక్టర్స్ చూస్తుంటే సినిమాలా అనిపించదు. పక్క నుండి వీళ్లను చూస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంటుంది. నేను కథ విన్నాను, ఫస్ట్ కట్ చూశాను. అంతే ఒక్క రోజు కూడా షూటింగ్ కు వెళ్లలేదు, వాళ్లను డిస్ట్రబ్ చేయలేదు. నాకు మైక్రో మేనేజ్ మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అందుకే వాళ్లను డిస్ట్రబ్ చేస్తానని షూటింగ్ కు వెళ్లలేదు అని చిత్ర సమర్పకుడు డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి అన్నారు.