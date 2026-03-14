జనసేనకు 13 ఏళ్లు.. కానీ ఇదే అత్యంత సంతృప్తికరమైన రోజు.. పవన్ కల్యాణ్
జనసేనకు 13 ఏళ్లు నిండాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల కారణంగా పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గొప్ప వేడుకను రద్దు చేసుకుని, గ్రామ స్థాయి వేడుకలను నిర్వహించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. శనివారం, అల్లూరి జిల్లాలోని నందిగరువు గ్రామంలో గిరిజనులతో ఆయన గిరిజన దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్నారు.
గర్భిణీ స్త్రీలకు డోలీ వాడకాన్ని చూసి, తండా దుస్థితిని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, పవన్ కళ్యాణ్ కేవలం 40 ఇళ్లతో తండాకు రోడ్డు మంజూరు చేయించారు. పవన్ కళ్యాణ్ తండాకు తాగునీటిని కూడా తీసుకువచ్చారు. మాటా మంతి కార్యక్రమాల ప్రాముఖ్యతను జనసేన అధినేత ఎత్తిచూపారు. అవి ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకు మధ్య ఒక వాహిక అని అన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ గిరిజనులు నివసించే మారుమూల, అటవీ ప్రాంతాలలో రోడ్లు వేయడం తన ఎజెండాగా చేసుకున్నారు. పవన్ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చడంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సహాయం చేస్తున్నారు.
మావోయిస్టుల ప్రాంతంలో తాండా ఉండటం, మందుపాతరలను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటూ ఉండటంతో భద్రతా సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, పవన్ కళ్యాణ్ ఆ గ్రామాన్ని సందర్శించి 40 కుటుంబాలకు వారి కష్టాల నుండి ఉపశమనం కల్పించారు.
40 ఇళ్లకు చేరుకోవడానికి రూ. 2 కోట్ల రోడ్డును ప్రారంభించిన తర్వాత, 13 సంవత్సరాల క్రితం జనసేన స్థాపించబడిన తర్వాత ఇది అత్యంత సంతృప్తికరమైన రోజు అని పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు.