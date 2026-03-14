శనివారం, 14 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 14 మార్చి 2026 (18:44 IST)

జనసేనకు 13 ఏళ్లు.. కానీ ఇదే అత్యంత సంతృప్తికరమైన రోజు.. పవన్ కల్యాణ్

జనసేనకు 13 ఏళ్లు నిండాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల కారణంగా పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గొప్ప వేడుకను రద్దు చేసుకుని, గ్రామ స్థాయి వేడుకలను నిర్వహించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. శనివారం, అల్లూరి జిల్లాలోని నందిగరువు గ్రామంలో గిరిజనులతో ఆయన గిరిజన దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్నారు. 
 
గర్భిణీ స్త్రీలకు డోలీ వాడకాన్ని చూసి, తండా దుస్థితిని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, పవన్ కళ్యాణ్ కేవలం 40 ఇళ్లతో తండాకు రోడ్డు మంజూరు చేయించారు. పవన్ కళ్యాణ్ తండాకు తాగునీటిని కూడా తీసుకువచ్చారు. మాటా మంతి కార్యక్రమాల ప్రాముఖ్యతను జనసేన అధినేత ఎత్తిచూపారు. అవి ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకు మధ్య ఒక వాహిక అని అన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ గిరిజనులు నివసించే మారుమూల, అటవీ ప్రాంతాలలో రోడ్లు వేయడం తన ఎజెండాగా చేసుకున్నారు. పవన్ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చడంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సహాయం చేస్తున్నారు. 
 
మావోయిస్టుల ప్రాంతంలో తాండా ఉండటం, మందుపాతరలను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటూ ఉండటంతో భద్రతా సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, పవన్ కళ్యాణ్ ఆ గ్రామాన్ని సందర్శించి 40 కుటుంబాలకు వారి కష్టాల నుండి ఉపశమనం కల్పించారు. 
 
40 ఇళ్లకు చేరుకోవడానికి రూ. 2 కోట్ల రోడ్డును ప్రారంభించిన తర్వాత, 13 సంవత్సరాల క్రితం జనసేన స్థాపించబడిన తర్వాత ఇది అత్యంత సంతృప్తికరమైన రోజు అని పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు.

S.P. Charan: ఎస్పీ చరణ్, కేఎస్ చిత్ర పాడిన మెలోడీ బంగారు బొమ్మ సాంగ్ రిలీజ్సుమంత్ ప్రభాస్ రూరల్ లవ్, ఫ్యామిలీ డ్రామా 'గోదారి గట్టుపైన' తో అలరించబోతున్నారు. సుభాష్ చంద్ర దర్శకత్వంలో రెడ్ పప్పెట్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించింది. నిధి ప్రదీప్ ఈ చిత్రంలో కథానాయికగా నటించగా, జగపతి బాబు కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. టీజర్, ఫస్ట్ రెండు సింగిల్స్‌కు అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది ఈ జోష్ ని కొనసాగిస్తూ, మేకర్స్ ఇప్పుడు మూడో సింగిల్ 'బంగారు బొమ్మ'ను రిలీజ్ చేశారు.

Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ కోసం పోరాటం చేసిన రష్మిక మందన్న వీడియో రీరిలీజ్విజయ్ దేవరకొండ కోసం పోరాటం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఎదురైందని రష్మిక మందన్న పాత వీడియోలు ద్వారా తెలియజేస్తుంది. అటు రెండోసారి విజయ్ తో నటించడంతోపాటు వివాహం గురించి కుటుంబంలో పెద్ద చర్చే జరిగిందని తెలిపింది. ఫిబ్రవరి 26న ఉదయపూర్‌లో వీరు వివాహం చేసుకున్నారు. అప్పటినుంచి ఏదోవిధంగా రష్మిక స్పందిస్తూనే వుంది. పెండ్లి జరుగుతున్న తరుణంలో పాత వివాహబంధాన్ని గుర్తుచేస్తూ కొందరు పోస్ట్ లు పెట్టడం, ఆ తర్వాత రష్మిక వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబోతున్నట్లు ఇటీవలే ప్రకటించింది. అయితే తాజాగా మరోసారి సోషల్ మీడియాలో ఆమె రెండో సినిమా విజయ్ తోచేస్తుండగా పలికిన మాటలు మళ్ళీ రీ రిలీజ్ లా సోషల్ మీడియాలో కొనసాగుతున్నాయి.

Pawan Kalyan: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ప్రీరిలీజ్ కు పోలీస్ గ్రౌండ్ సిద్ధంపవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా మార్చి 19న ఉగాది సందర్భంగా విడుదల కానుంది. హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా ట్రైలర్ ఈరోజు సాయంత్రం విడుదలకానుంది. సోషల్ మీడియాలో విడుదలచేయనున్నారు. ఇక ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ప్రీరిలీజ్ కు హైదరాబాద్ లోని పోలీస్ గ్రౌండ్ సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఆదివారంనాడు సాయంత్రం 5 గంటలనుంచి జరగనున్న ఈ వేడుకలో రాజకీయనాయకులుకూడా పాల్గొననున్నారు.

Varun Tej: కొరియన్ ఫుడ్ తింటూ షూటింగ్ కు సిద్ధమవుతున్న కొరియన్ కనకరాజ్ఈ చిత్రం హారర్ కామెడీ నేపథ్యంలో రూపొందుతోంది. మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రితికా నాయక్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో వరుణ్ తేజ్ భిన్నమైన గెటప్ లో కనిపించనున్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఎస్. థమన్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు. ఇటీవలే గ్లింప్స్ విడుదలయింది. మంచి స్పందన వచ్చింది. త్వరలో మరిన్ని వివరాలు తెలియనున్నాయి.

Vishal: సీనియర్ నటుడు రాజేంద్రప్రసాద్ కి కృతజ్ఞతలు తెలిపిన నటుడు విశాల్ఇటీవలే ఓ సభలో ఎం.జి.ఆర్. పై రాజేంద్ర ప్రసాద్ వ్యాఖ్యలు తమిళచిత్ర పరిశ్రమలో దుమారాన్ని లేపాయి. అందుకు నిన్ననే రాజేంద్ర ప్రసాద్ కూడా తమిళంలో మాట్లాడుతూ క్షమాపణ కోరారు. అందుకు తమిళనడిగర్ సంఘం తరఫున కథానాయకుడు విశాల్ స్పందించారు. రాజేంద్రప్రసాద్ గారికి నమస్కారం. మీ వ్యాఖ్యల పట్ల ఎంజీఆర్ గారిని అభిమానించే మరియు వారితో పనిచేసిన చాలా మంది బాధపడ్డారు ఈ విషయం పై సౌత్ ఇండియా ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ వివరణ కోరింది.

Watch More Videos

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?పొట్టకు మసాజ్ చేసే సంప్రదాయం చాలా ఏళ్లుగా ఉంది. ఆయుర్వేదంలో పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల కడుపు కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చు. పొట్టకు రెగ్యులర్‌గా మసాజ్ చేయడం వల్ల శరీరంలో మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. ఇది కడుపులో గ్యాస్, అపానవాయువు సమస్య నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల అజీర్ణం, ఎసిడిటీ సమస్య నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది ఆందోళన, ఒత్తిడిని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనంటైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో జీవించే వ్యక్తుల గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను గుర్తించడంలో భారతదేశంలోని వైద్యులకు సహాయపడేందుకు, ఇంటర్నేషనల్ కార్డియో-రెనల్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటిఫికేషన్(ICRAS)అనే వినూత్న వెబ్ ఆధారిత సాధనాన్ని ప్రారంభించినట్లు గ్లోబల్ హెల్త్‌కే ర్ లీడర్ అబోట్ ప్రకటించారు. ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం మార్గదర్శకత్వంలో అభివృద్ధి చేయబడిన ICRAS సాధనం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో నివసించే వ్యక్తులలో కార్డియో-మూత్రపిండాల ప్రమాదాన్ని ప్రారంభంలోనే అంచనా వేయడానికి భారత వైద్యులకు సహాయపడుతుంది.

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?నల్ల ద్రాక్ష. సహజంగా ఎక్కువగా పచ్చ ద్రాక్షపండ్లనే ఇష్టపడుతుంటారు చాలామంది. ఐతే నల్లద్రాక్షలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వున్నాయి. ఈ పండ్లు తింటుంటే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నల్ల ద్రాక్షలో రెస్వెరాట్రాల్, ఆంథోసైనిన్లు వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు క్యాన్సర్, డయాబెటిస్, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని అడ్డుకుంటాయి. నల్ల ద్రాక్షలోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. నల్ల ద్రాక్షలోని విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. నల్ల ద్రాక్షలో పొటాషియం ఉంటుంది, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?అల్లంతో అనేక ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయి. ఎందుకంటే అల్లంలో పలు ఔషధీయ గుణాలు వున్నాయి. అల్లం ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలను వదిలిస్తుందో తెలుసుకుందాము. అల్లం రుచికి మాత్రమే కాదు, గొప్ప ఔషధం కూడా. అల్లం, తేనె, పసుపు కలిపి పేస్ట్‌లా తయారు చేయండి. గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు తక్షణమే నయమవుతాయి. తినడానికి ముందు, అల్లం ముక్క మీద నల్ల ఉప్పు చల్లుకుని తినండి. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది, గ్యాస్ సమస్యలను తొలగిస్తుంది. అల్లం టీలో నిమ్మరసం, తేనె కలిపి తాగాలి.

కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించే బొప్పాయి, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తప్పక తింటుండాలి. ఏ సీజన్‌లో దొరికే పండును తింటుంటే అన్ని రకాల విటమిన్స్ అందుతాయి. ఇలాంటి పండ్లలో బొప్పాయి కూడా ఒకటి. ఈ బొప్పాయిలో చాలా రకాల ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. బొప్పాయి పండు ఇంట్లో ఉంటే ఇంటిల్లిపాదికీ గృహవైద్యంగా పని చేస్తుంది. ఎలా అంటే బొప్పాయిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, బీటా కెరోటిన్లు భారీగా ఉంటాయి. ఇవి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ప్రోటీన్లను జీర్ణం చేసే పపాయిన్ అనే ఎంజైము బొప్పాయిలో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. అందువల్ల భోజనం తర్వాత నాలుగు బొప్పాయి ముక్కలు తింటే అది కడుపులో ఏ విధమైన ఇబ్బంది కలగకుండా చూస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com