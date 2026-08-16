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  4. After a love marriage, she slit her husband-s throat out of suspicion and placed a lamp near his head
Written By ఐ వెెంకట్
Last Modified: Sunday, 16 August 2026 (11:15 IST)

ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నది, భర్తపై అనుమానంతో అతడి పీక కోసి తల వద్ద దీపం పెట్టింది

Deepam
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sun, 16 Aug 2026 (11:18 IST)
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వారిది ప్రేమ వివాహమే. పెద్దలను ఎదిరించి మరీ వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి నలుగురు సంతానం కూడా కలిగారు. పెద్ద కుమార్తెకి పెళ్లయ్యాక వారి మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చాయి. భర్త వేరే మహిళతో వివాహేతర సంబంధం సాగిస్తున్నాడని అనుమానం పెంచుకున్న భార్య అతడిని కత్తితో గొంతు కోసి హత్య చేసి తల వద్ద దీపం కూడా పెట్టింది. ఈ దారుణ ఘటన చోడవరంలో చోటుచేసుకున్నది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
 
చోడవరం రామ్మోహనరావు పేట పరిధిలో వున్న అంబేడ్కర్ కాలనీలోని అంగన్వాడి కేంద్రంలో ఇందిర అనే వివాహిత పనిచేస్తోంది. ఈమె భర్త వెంకటరావు కేబుల్ నెట్వర్కులో పనిచేస్తున్నాడు. వీరికి నలుగురు కుమార్తెలు వున్నారు. పెద్దకుమార్తెకి వివాహం చేసారు. ఐతే  గత కొన్ని నెలలుగా వెంకటరావు ప్రవర్తనలో మార్పు గమనించింది.
 
అతడు వేరే మహిళతో వివాహేతర సంబంధం సాగిస్తున్నాడన్న అనుమానం వచ్చింది. దీనితో అతడిని నిలదీసింది. ఈ విషయంపై ఇరువురి మధ్య తరచూ గొడవలు జరుగుతున్నాయి. శనివారం ఈ వాగ్వాదం తీవ్రస్థాయికి చేరుకున్నది. ఆగ్రహంతో రగిలిపోయిన ఇందిర కత్తి తీసుకుని భర్త గొంతు కోసేసింది. అతడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. మృతుడి తల వద్ద దీపం వెలిగించి నేరుగా పోలీసు స్టేషనుకి వెళ్లి లొంగిపోయింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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