మేకపోతును బలి ఇచ్చి ఆ రక్తంతో జగన్ ఫ్లెక్సీకి రక్త తర్పణం, ఏడుగురు అరెస్ట్
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో నల్లజర్ల మండలం చోడవరం గ్రామంలో వైసిపికి చెందిన పలువురు నాయకులు చేసిన పని తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ ఫ్లెక్సీ ముందు ఓ మేకపోతును బలి ఇచ్చి దాని రక్తంతో ఫ్లెక్సీకి అభిషేకం చేసారు. ఆ రక్తంతో రప్పారప్పా అంటూ రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలను రాసి దాని తాలూకు వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసారు.
ఆ వీడియోలను చూసినవారు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. స్థానికంగా కలకలం సృష్టించిన ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో కూడా రావడంతో పోలీసులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ ఘటనకు బాధ్యులైన ఏడుగురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ప్రజలను భీతావహులుగా చేసే ఇలాంటి పనులు చట్టరీత్యా నేరమనీ, ఇలాంటి పనులు చేసేవారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదని అన్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఇలాంటి భయానక పనులు చేసి వాటిని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి ప్రజలను భయాందోళనకు గురిచేసేవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామనీ, యువత ఇలాంటి పనులు చేసి కేసుల్లో ఇరుక్కుని భవిష్యత్తును పాడుచేసుకోవద్దని పోలీసులు తెలిపారు.