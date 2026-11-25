వైఎస్సార్ మరణం తర్వాత సీఎం పదవి కోసం జగన్ డిమాండ్ చేసారు: విజయసాయి రెడ్డి
వైఎస్సార్ హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో చనిపోయాక ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ అధిష్టానం వద్ద డిమాండ్ చేసారని పీఆర్పి అధ్యక్షుడు విజయసాయి రెడ్డి అన్నారు. బుధవారం నాడు ఢిల్లీలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ... వైఎస్ చనిపోయాక సీఎం పదవి కావాలంటూ జగన్ డిమాండ్ చేసారు. జగన్ అభ్యర్థనను సోనియా గాంధీ నిరాకరించడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీకి, ఎంపీ పదవికి రాజీనామా చేసారు. అలా కాంగ్రెస్ పార్టీకి జగన్ వెన్నుపోటు పొడిచారు.
వైసిపి ఏర్పాటు చేసాక ఆ పార్టీ కోసం నేను పడిన కష్టానికి ఫలితంగా ఆ పార్టీలో నాకు నెం.2 స్థానాన్ని ఇచ్చారు. వైసిపిని నిలబెట్టేందుకు నేను ఎంతగానో కష్టపడ్డాను. ఇంత చేస్తే పార్టీ వ్యవహారాలను సజ్జలకు రిపోర్ట్ చేయమని చెప్పారు. కేంద్రంలో భాజపాతో సంబంధాలకు అనుసంధానకర్తగా వున్న నన్ను తప్పించారు. ఇవన్నీ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారికి తెలియకుండా జరగలేదు. జగన్ చుట్టూ ఓ కోటరీ వుంది.
వాళ్లు చెప్పిన మాటలనే జగన్ వింటున్నారు. వైఎస్ కుటుంబం గురించి నాకు, కేవీపి గారికి తెలుసు. అవన్నీ తెలిసినా నేను చెప్పకూడదు. జగన్-షర్మిల ఆస్తుల గొడవ వారికి సంబంధించింది. అది వ్యక్తిగతం. పరివర్తన రాజనీతి పార్టీ 1983లో తెదేపా అనుసరించిన విధానాలనే అనుసరిస్తుంది. పేదవారి కోసం పీఆర్పీ పాడుతుందని చెప్పుకొచ్చారు.