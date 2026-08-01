ప్రధాని చేతుల మీదుగా అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభం, భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ విశిష్టత
దాదాపు రూ. 5000 కోట్లతో నిర్మించిన అల్లూరు సీతారామరాజు విమానాశ్రయాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోడి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఈ విమానాశ్రయం ప్రాముఖ్యత ఏమిటో ఒక్కసారి పరిశీలిద్దాము. విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో నిర్మాణం పూర్తి చేసుకున్న ఈ విమానాశ్రయం ఉత్తరాంధ్ర (విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం) ప్రాంత రూపురేఖలను మార్చే అత్యంత ఆధునిక ప్రాజెక్ట్. ప్రధాన ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే... కేవలం 31 నెలల రికార్డు సమయంలో పూర్తయిన అతికొద్ది గ్రీన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయాలలో ఇది ఒకటి.
మొదటి దశలో ఏటా 60 లక్షల మంది ప్రయాణికుల సామర్థ్యంతో ప్రారంభమై, రాబోయే దశల్లో 4 కోట్ల ప్రయాణికుల వరకు తట్టుకునేలా మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్ధం చేశారు. బంగాళాఖాతం సముద్ర తీరం, "ఎగిరే చేప", తెలుగు సాంప్రదాయ "ముగ్గులు" కాన్సెప్ట్లతో దీని టెర్మినల్ను అత్యంత సుందరంగా డిజైన్ చేశారు. 3,800 మీటర్ల కోడ్-E రన్ వేతో బోయింగ్ 777, డ్రీమ్లైనర్ (B787), ఎయిర్బస్ A330 వంటి భారీ వైడ్-బాడీ అంతర్జాతీయ విమానాలు ల్యాండ్ అవ్వడానికి అనుకూలమైన రన్ వే సౌకర్యం ఉంది.
మల్టీ-మోడల్ కనెక్టివిటీ- సీఫుడ్-ఫార్మా ఎగుమతులు... విశాఖ పోర్ట్, జాతీయ రహదారులకు సమీపంలో ఉండటంతో ఉత్తరాంధ్ర నుండి సీఫుడ్, ఫార్మా రసాయనాల వేగవంతమైన ఎగుమతులకు ప్రత్యేక కార్గో టెర్మినల్ నిలుస్తుంది. ఎయిర్పోర్ట్ పరిసరాల్లోనే 500 ఎకరాలలో ఏవియేషన్ హబ్, ఏవియేషన్ యూనివర్సిటీ/ఎడ్యుసిటీ ప్రతిపాదించబడ్డాయి.
ఉత్తరాంధ్ర కల... నేడు నిజమైంది!@narendramodi, @ncbn చేతుల మీదుగా Bhogapuramలో #AlluriSitaramaRajuAirport ప్రారంభం.#BhogapuramAirport pic.twitter.com/Jqhimy8dL8— M9 NEWS (@M9News_) August 1, 2026
Visuals from 13000+ Tribal women welcoming #NarendraModi With a grand dhimsa dance at #Bhogapuram Airport inauguration#PawanKalyan #CBN #JSP #TDP pic.twitter.com/9n4mMZUeJV
— IndiaGlitz Telugu™ (@igtelugu) August 1, 2026