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  4. Amalapuram: Fan Dies While Putting Up Pawan Kalyan Birthday Flexi
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 2 September 2026 (11:25 IST)

Amalapuram: పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు... ఫ్లెక్సీని ఏర్పాటు చేస్తుండగా అభిమాని మృతి

pawan kalyan
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (11:25 IST)
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అమలాపురంలో బుధవారం నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు వేడుకల సందర్భంగా ఫ్లెక్సీని ఏర్పాటు చేస్తుండగా విద్యుదాఘాతానికి గురై ఒక యువకుడు మరణించాడు. మృతుడిని రోల్ల ప్రేమ్ కుమార్ అని గుర్తించారు. సమాచారం ప్రకారం, అమలాపురంలోని ఒక కళాశాల సమీపంలో ఫ్లెక్సీని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా అతనికి విద్యుత్ షాక్ తగిలింది. 
 
హైదరాబాద్‌లో పనిచేస్తున్న ప్రేమ్ కుమార్, పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు తన స్నేహితులతో కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తన స్వగ్రామానికి వచ్చాడు. బ్యానర్లు, ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు పదేపదే హెచ్చరిస్తున్నప్పటికీ, ఇలాంటి వేడుకల సమయంలో కొందరు యువకులు ప్రమాదకరమైన పనులు చేయడం కొనసాగిస్తున్నారు. 
 
ఈ ఘటన ప్రేమ్ కుమార్ గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకునేలా చేసింది. అతని కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, స్థానికులు అతని అకాల మరణం పట్ల తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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