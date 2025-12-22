జనవరి 8 నుంచి అమరావతి ఆవకాయ్ ఫెస్టివల్: ఆమ్రపాలి ఐఏఎస్
వచ్చే సంవత్సరం జనవరి 8 నుంచి 10 వరకూ అమరావతి ఆవకాయ్ ఫెస్టివల్ నిర్వహిస్తున్నట్లు ఐఏఎస్ అధికారి ఆమ్రపాలి వెల్లడించారు. పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో సినిమా, కల్చర్, లిటరేచర్కి సంబంధించి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయని ఆమె వెల్లడించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక శాఖ, టీమ్ వర్క్ ఆర్ట్స్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ పున్నమి ఘాట్, భవానీ ఐల్యాండ్ ప్రాంతాల్లో ఈ వేడుకను జరుపనున్నట్లు ఏపీ పర్యాటక శాఖామంత్రి కందుల దుర్గేష్ తెలియజేసారు. ఈ కార్యక్రమాలను ప్రజల భాగస్వామ్యంతో నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
జనవరి నెల అనగానే సంక్రాంతి పండుగ కూడా వచ్చేస్తుంది. ఈ సందడికి ముందు అమరావతి ఆవకాయ్ ఫెస్టివల్ తెలుగు సంస్కృతి అద్దం పట్టేలా నిర్వహించనున్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు.