భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము వద్దకు అమరావతి బిల్లు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏకైక శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతిని అధికారికంగా గుర్తించే ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ (సవరణ) బిల్లు, 2026ను పార్లమెంటు ఏప్రిల్ 2న ఆమోదించింది. దాదాపు ఐదు గంటల పాటు జరిగిన చర్చ అనంతరం ఉభయ సభలు ఈ బిల్లును ఆమోదించడంతో, ఏ చట్టమైనా పూర్తి స్థాయి చట్టంగా మారడానికి అనుసరించే సాధారణ ప్రక్రియ ప్రకారం, రాష్ట్రపతి ఆమోదం కోసం దీనిని భారత రాష్ట్రపతికి పంపించారు.
లోక్సభ, రాజ్యసభలు ఇప్పటికే దీనిని ఆమోదించినందున, భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆమోదం అనేది ఇప్పుడు కేవలం ఒక లాంఛనం మాత్రమే. అయినప్పటికీ, రాష్ట్రపతి ఈ బిల్లును క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, తన ఆమోదం తెలిపే ముందు న్యాయ నిపుణులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.
ద్రౌపది ముర్ము ఈ తీర్మానంపై అధికారికంగా సంతకం చేసిన వెంటనే, అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏకైక, శాశ్వత రాజధానిగా అధికారికంగా ప్రకటించబడుతుంది. ఒక బిల్లు చట్టంగా మారడంలో రాష్ట్రపతి ఆమోదం అనేది చివరి దశ. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ బిల్లును వ్యతిరేకించినప్పటికీ, ఇతర రాజకీయ పార్టీల మధ్య దీనిపై ఏకాభిప్రాయం కుదిరింది.