బుధవారం, 15 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Updated : బుధవారం, 15 ఏప్రియల్ 2026 (18:42 IST)

నాలుగు చినుకులు పడితే అమరావతి రాజధాని నిర్మాణం ఆగిపోతుంది: పేర్ని నాని

Perni Nani
అమరావతి రాజధాని నిర్మాణాన్ని ఆపేందుకు వైసిపి కుక్కలు అడ్డుపడుతున్నాయంటూ రేణుకా చౌదరి అన్నారనీ, తామెవరం ఆపాల్సిన పనిలేదనీ, రేపు జూన్ నెలలో నాలుగు చినుకులు పడితే చాలు అమరావతి నిర్మాణం దానంతట అదే ఆగిపోతుందని మాజీమంత్రి, వైసిపి నాయకుడు పేర్ని నాని అన్నారు. పసుపు రక్తం ప్రవహిస్తున్న ఎన్ని మృగాలు మాట్లాడినా... జరిగేది అదేనంటూ రేణుకా చౌదరికి కౌంటర్ ఇచ్చారు.
 
అమరావతి ప్రాంతం భౌగోళికంగా, సాంకేతికంగా రాజధానికి పనికివస్తుందా?
అమరావతి ప్రాంతం కృష్ణా నది ఒడ్డున ఉండటం వల్ల, అందులో కొన్ని భాగాలు (ముఖ్యంగా నదికి ఆనుకుని ఉన్న ప్రాంతాలు) వరద ముప్పు ఉన్న మాట వాస్తవమే. ఆ మాటకు వస్తే సముద్రపు ఒడ్డున వున్న చెన్నై, కోల్ కతా... ఇత్యాది నగరాలు సైతం నిత్యం తుఫాన్ బీభత్సాలను చవిచూస్తూనే వున్నాయి.
 
కొండవీటి వాగు: ఈ ప్రాంతంలో కొండవీటి వాగు ఒక ప్రధాన సమస్యగా ఉండేది. భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడు ఈ వాగు పొంగి చుట్టుపక్కల పొలాలను ముంచెత్తేది. కృష్ణా నదికి గరిష్ట స్థాయిలో వరద వచ్చినప్పుడు (ఉదాహరణకు 10 లక్షల క్యూసెక్కుల కంటే ఎక్కువ) లోతట్టు ప్రాంతాలకు ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం ఉంది.
 
రాజధాని నిర్మాణానికి అది అడ్డంకా?
సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందుబాటులో ఉన్న నేటి కాలంలో లోతట్టు ప్రాంతం అనేది నిర్మాణాలు ఆగిపోవడానికి కారణం కానే కాదు. ఎందుకంటే.. కొండవీటి వాగు వరదను నిరోధించడానికి ఇప్పటికే భారీ పంపింగ్ వ్యవస్థను (Kondaveeti Vagu Pumping Scheme) ఏర్పాటు చేశారు. దీనివల్ల వరద నీటిని వెంటనే కృష్ణా నదిలోకి పంపే వీలుంటుంది. ఐతే ఇక్కడి నేల స్వభావం (Black Cotton Soil) నల్లరేగడి కావడంతో పునాదులు చాలా లోతుగా వేయాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల నిర్మాణ వ్యయం కొంత పెరుగుతుందే తప్ప, నిర్మాణం అసాధ్యం ఏమీ కాదు.
 
అంతేకాదు..  ఇతర నగరాలతో పోల్చి చూసినప్పుడు ప్రపంచంలోని అనేక ప్రముఖ నగరాలు నదీ తీరాల్లో లేదా సముద్ర మట్టం కంటే తక్కువ ఎత్తులో నిర్మించబడ్డాయి.
 
నెదర్లాండ్స్: ఈ దేశంలో చాలా భాగం సముద్ర మట్టం కంటే తక్కువలోనే ఉంటుంది, కానీ వారు అద్భుతమైన వాటర్ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్‌తో నగరాన్ని కాపాడుకుంటున్నారు.
 
హైదరాబాద్/చెన్నై: ఈ నగరాల్లో కూడా సరైన డ్రైనేజీ వ్యవస్థ లేకపోవడం వల్ల లోతట్టు ప్రాంతాలు భారీ వర్షానికి మునిగిపోతుంటాయి. అంటే, అది కేవలం అమరావతి సమస్య మాత్రమే కాదు, ప్లానింగ్ సమస్య. అమరావతి పనికిరాదు అనడం కంటే, ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం అనడం సరైనది. సరైన ఇంజనీరింగ్ పద్ధతులు, వరద నివారణ చర్యలు (Flood Management) తీసుకుంటే అమరావతి ఒక అద్భుతమైన నగరంగా మారుతుంది. అయితే, దీనికి భారీ నిధులు, సరైన ప్రణాళిక అవసరం. రాజధానిగా అది పనికిరాదా అంటే, సాంకేతికంగా అది సాధ్యమే, కానీ ఆర్థికంగా మరియు పర్యావరణపరంగా సవాళ్లు ఉన్నాయి. వాటిని అధిగమిస్తే భారతదేశంలోనే నెం. 1 నగరం అవ్వడం ఖాయం.
 
అమరావతి ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా ఎదుగుతుందా?
అమరావతిని ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా తీర్చిదిద్దాలనేది ఒక భారీ లక్ష్యం. ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తుంటే, ఆ దిశగా అడుగులు చాలా వేగంగా పడుతున్నాయి. దీనికి సంబంధించి కొన్ని కీలక పరిణామాలు గమనించాలి.
 
చట్టబద్ధమైన రక్షణ, ఇటీవలే భారత పార్లమెంటు ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ బిల్లు, 2026ని ఆమోదించింది. దీని ద్వారా అమరావతికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏకైక, శాశ్వత రాజధానిగా చట్టబద్ధమైన హోదా లభించింది. అంటే భవిష్యత్తులో రాజధానిని మార్చడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు. ఇది పెట్టుబడిదారులలో విపరీతమైన నమ్మకాన్ని పెంచింది. ప్రపంచ స్థాయి నగరానికి కావలసిన మౌలిక సదుపాయాల కోసం నిధుల కొరత లేకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరిస్తోంది.
 
వరల్డ్ బ్యాంక్- ADB: ప్రపంచ బ్యాంకు, ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు సుమారు 15,000 కోట్ల రూపాయల రుణాన్ని మంజూరు చేశాయి. ఇప్పటికే వేల కోట్లు విడుదలయ్యాయి.
 
ప్రస్తుత పనులు: సుమారు ₹56,000 కోట్ల విలువైన పనులు(రోడ్లు, డ్రైనేజీ, ఐకానిక్ బిల్డింగ్స్) శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి లక్ష్యం ప్రకారం 2028 నాటికి ప్రధాన మౌలిక సదుపాయాలన్నీ పూర్తి కానున్నాయి.
 
అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రణాళిక (Blue-Green City)
అమరావతిని కేవలం కాంక్రీట్ జంగిల్‌లా కాకుండా, బ్లూ-గ్రీన్ సిటీ(నీరు, పచ్చదనం కలయిక)గా డిజైన్ చేశారు.
 
నవ నగరాలు: నగరంలో 9 రకాల ప్రత్యేక క్లస్టర్లు (ఫైనాన్షియల్, నాలెడ్జ్, హెల్త్, స్పోర్ట్స్, జస్టిస్ మొదలైనవి) నిర్మిస్తున్నారు.
 
సింగపూర్ మాస్టర్ ప్లాన్: సింగపూర్ ప్రభుత్వం అందించిన మాస్టర్ ప్లాన్, ప్రఖ్యాత ఆర్కిటెక్ట్ నార్మన్ ఫోస్టర్స్ రూపొందించిన డిజైన్లతో నగరం రూపుదిద్దుకుంటోంది.
 
వాక్-టు-వర్క్: ఆఫీసులకు నడిచి వెళ్లే దూరం లోనే నివాసాలు ఉండేలా, ఆధునిక రవాణా వ్యవస్థలు (Metro, Water Taxis) ఉండేలా ప్లాన్ చేశారు.
 
సవాళ్లు కూడా ఉన్నాయి
ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా ఎదగడానికి కొన్ని సవాళ్లు ఇంకా ఉన్నాయి.
 
నిర్మాణ వ్యయం: నల్లరేగడి నేల వల్ల పునాదుల కోసం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తోంది.
 
పర్యావరణం: నదీ తీరం కాబట్టి, భవిష్యత్తులో వచ్చే వరదలను తట్టుకునేలా అత్యున్నత స్థాయి డ్రైనేజీ వ్యవస్థను (Storm Water Management) నిర్మించడం పెద్ద సవాలు.
 
ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే...
చట్టబద్ధమైన హోదా రావడం, నిధుల లభ్యత ఉండటంతో అమరావతి ఇప్పుడు అనిశ్చితి నుంచి బయటపడింది. ఏపీ ప్రభుత్వం 2028 కల్లా దీనిని ఒక మెరుగైన నగరంగా చూపించాలని పట్టుదలతో ఉంది. అది పూర్తిస్థాయిలో ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా మారడానికి మరో 10-15 ఏళ్ల సమయం పట్టవచ్చు, కానీ పునాదులు మాత్రం బలంగా పడ్డాయి.

నభా నటేష్ తన కొత్త స్టిల్స్ తో ఆకట్టుకుంటోంది. నాలుగేళ్ల క్రితం ఆమె భుజానికి గాయమైంది. ఆ గాయాల మచ్చలను దాచుకోకుండా కొత్త స్టిల్స్ లో నభా నటేష్ కనిపించడం విశేషం. 2022లో నభాకు మల్టిపుల్ ఫ్రాక్చర్స్ అయ్యాయి. ఎడమ భుజానికి గాయమైంది. ఆ ప్రమాదం తర్వాత తన కాన్పిడెంట్ కోల్పోకుండా ఆ పరిస్థితిని ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్న నభా నటేష్ మళ్లీ బిజీ హీరోయిన్ గా మారిపోయింది.

సీనియర్ నటుడు డా.రాజశేఖర్‌ను ఫిలిం క్రిటిక్స్‌ అసోసియేషన్‌ సత్కరించింది. డా.రాజశేఖర్‌ కమ్‌ బ్యాక్‌ మూవీ "బైకర్‌" సినిమాలో ఆయన నటించిన పాత్రకు మంచి గుర్తింపు రావడంతో ఆయనకు క్రిటిక్స్‌ అసోసియేషన్‌ గౌరవఅధ్యక్షులు ప్రభు, అధ్యక్షులు జె.వి. బత్తుల ప్రసాద్‌రావు, సెక్రటరీ సురేష్‌కొండేటి తదితరులు బొకేను అందజేశారు. అనంతరం క్రిటిక్స్‌ ట్రెజరర్‌ భరద్వాజ సన్మాన పత్రాన్ని ఆయనకు చదివి వినిపించి, ఆయనకు అందజేయడం జరిగింది.

ఏప్రిల్ ఎస్క్వైర్ ఇండియా కవర్ ఫీచర్‌లో చరణ్, రద్దీగా ఉండే మార్కెట్లు మరియు ఓడరేవు పడవల నేపథ్యంలో, పదునైన సూట్లు, పొడవాటి జుట్టు మరియు సీరియస్ చూపులతో కనిపించారు. ఈ క్లిప్‌లకు వేలాది లైక్‌లు రాగా, అభిమానులు వాటిని 'ఆరాలో ఒక మాస్టర్‌క్లాస్' అని ప్రశంసిస్తున్నారు. ఇది అతని రాబోయే తెలుగు స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది'పై ఉత్సాహాన్ని పెంచుతోంది.

కన్నడ స్టార్ హీరో దిగంత్ తన కొత్త మూవీ టైటిల్ రుద్ర కాల ను స్టార్ హీరోయిన్ సమంత విడుదల చేశారు. అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ, ఈ చిత్రం లో నటిస్తున్న దిగంత్ కు, రుద్ర కాల మూవీ టీమ్ కు అభినందలు తెలిపారు. ఈ మూవీ ఘనవిజయం సాధించాలని. ప్రేక్షకుల మనసు దోచుకోవాలని ఆశీర్వదించారు

హీరో కిరణ్ అబ్బవరం సుమైర స్టూడియోస్ తో కలిసి తన కేఏ ప్రొడక్షన్స్ పై నిర్మిస్తున్న సినిమా తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ. తేజ వేల్పుచర్ల సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో సాయి తేజ్, వేద జలంధర్ హీరో హీరోయిన్స్ గా పరిచయమవుతున్నారు. వి.మునిరాజు దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాగే పీరియాడిక్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా ఈ నెల 17న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. అందుకే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు.

Watch More Videos

వేసవి కాలం వచ్చేసింది. వీటితో పాటు పుచ్చకాయలు కూడా మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పుచ్చకాయలు ముందుగానే పండేందుకు పచ్చివాటికి ఇంజెక్షన్లు తదితర పద్ధతులను పాటించడం ద్వారా మార్కెట్లో అమ్ముతున్నారు. వీటి కారణంగా పలు అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి తలనొప్పి రావడం అనేది అందరికీ జరగదు, కానీ కొందరిలో ఇది కనిపిస్తుంది. దీనికి ప్రధానంగా సైంటిఫిక్ మరియు ఆరోగ్యపరమైన కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ప్రభావం పుచ్చకాయలో సిట్రులిన్ అనే అమినో యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటుంది.

అడవికి రాజైన సింహంతో ముఖాముఖి తలపడటం అనేది ఒక మైండ్ గేమ్ లాంటిది. సింహాల ప్రవర్తన గురించి తెలుసుకోవాలంటే అందులో చాలా సైకాలజీ దాగి ఉంది. దీనికి సమాధానం అవును మరియు కాదు రెండూ కూడా. వాటి వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కారణాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. సింహాలకు వెన్ను చూపిస్తే ఏమవుతుంది? సింహాలు అంబుష్ ప్రిడేటర్స్. అంటే ఇవి పొంచి ఉండి దాడి చేస్తాయి. మనిషి వెన్ను చూపించి పరిగెత్తడం మొదలుపెడితే, సింహం మెదడులో "ప్రే డ్రైవ్" (Prey Drive) అనే సహజ సిద్ధమైన వేట ప్రేరణ కలుగుతుంది.

వేసవికాలంలో పుచ్చకాయలు మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తాయి. వీటిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇవి రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తాయి. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తాయి. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గ్లాసు పుచ్చకాయ రసంలో స్పూన్‌ తేనె కలిపి ప్రతిరోజు తీసుకుంటే గుండెజబ్బులు, మూత్రపిండాల వ్యాధులు తగ్గిపోతాయి. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.

చాలా మందికి మోచేతుల కిందవుండే చర్మ నల్లబడిపోయి కనిపిస్తుంది. దీన్ని పోగొట్టుకునేందుకు అనేక రకాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే, స్కిన్ స్పెషలిస్టులు మాత్రం ఇందుకు చిన్న చిట్కాలు చెబుతున్నారు.

కన్సార్టియం ఆఫ్ అక్రిడిటెడ్ హెల్త్‌కేర్ ఆర్గనైజేషన్స్(కాహో) నిర్వహిస్తోన్న భారతదేశపు ప్రముఖ ఆరోగ్య సంరక్షణ నాణ్యత సదస్సు అయిన కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను భారతదేశపు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ ఎం. వెంకయ్య నాయుడు ప్రారంభించారు. ఏప్రిల్ 10 నుండి 12, 2026 వరకు జరగనున్న ఈ సదస్సులో ప్రభావవంతమైన శాస్త్రీయ సమావేశాలు, ప్యానెల్ చర్చలు, ఆవిష్కరణల ప్రదర్శనలు, ఇంటరాక్టివ్ నెట్‌వర్కింగ్ అవకాశాలు, పరిశోధకులు, వైద్య నిపుణులచే పోస్టర్ ప్రదర్శనలు కూడా ఉంటాయి
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com