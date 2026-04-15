నాలుగు చినుకులు పడితే అమరావతి రాజధాని నిర్మాణం ఆగిపోతుంది: పేర్ని నాని

అమరావతి రాజధాని నిర్మాణాన్ని ఆపేందుకు వైసిపి కుక్కలు అడ్డుపడుతున్నాయంటూ రేణుకా చౌదరి అన్నారనీ, తామెవరం ఆపాల్సిన పనిలేదనీ, రేపు జూన్ నెలలో నాలుగు చినుకులు పడితే చాలు అమరావతి నిర్మాణం దానంతట అదే ఆగిపోతుందని మాజీమంత్రి, వైసిపి నాయకుడు పేర్ని నాని అన్నారు. పసుపు రక్తం ప్రవహిస్తున్న ఎన్ని మృగాలు మాట్లాడినా... జరిగేది అదేనంటూ రేణుకా చౌదరికి కౌంటర్ ఇచ్చారు.
అమరావతి ప్రాంతం భౌగోళికంగా, సాంకేతికంగా రాజధానికి పనికివస్తుందా?
అమరావతి ప్రాంతం కృష్ణా నది ఒడ్డున ఉండటం వల్ల, అందులో కొన్ని భాగాలు (ముఖ్యంగా నదికి ఆనుకుని ఉన్న ప్రాంతాలు) వరద ముప్పు ఉన్న మాట వాస్తవమే. ఆ మాటకు వస్తే సముద్రపు ఒడ్డున వున్న చెన్నై, కోల్ కతా... ఇత్యాది నగరాలు సైతం నిత్యం తుఫాన్ బీభత్సాలను చవిచూస్తూనే వున్నాయి.
కొండవీటి వాగు: ఈ ప్రాంతంలో కొండవీటి వాగు ఒక ప్రధాన సమస్యగా ఉండేది. భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడు ఈ వాగు పొంగి చుట్టుపక్కల పొలాలను ముంచెత్తేది. కృష్ణా నదికి గరిష్ట స్థాయిలో వరద వచ్చినప్పుడు (ఉదాహరణకు 10 లక్షల క్యూసెక్కుల కంటే ఎక్కువ) లోతట్టు ప్రాంతాలకు ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం ఉంది.
రాజధాని నిర్మాణానికి అది అడ్డంకా?
సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందుబాటులో ఉన్న నేటి కాలంలో లోతట్టు ప్రాంతం అనేది నిర్మాణాలు ఆగిపోవడానికి కారణం కానే కాదు. ఎందుకంటే.. కొండవీటి వాగు వరదను నిరోధించడానికి ఇప్పటికే భారీ పంపింగ్ వ్యవస్థను (Kondaveeti Vagu Pumping Scheme) ఏర్పాటు చేశారు. దీనివల్ల వరద నీటిని వెంటనే కృష్ణా నదిలోకి పంపే వీలుంటుంది. ఐతే ఇక్కడి నేల స్వభావం (Black Cotton Soil) నల్లరేగడి కావడంతో పునాదులు చాలా లోతుగా వేయాల్సి ఉంటుంది. దీనివల్ల నిర్మాణ వ్యయం కొంత పెరుగుతుందే తప్ప, నిర్మాణం అసాధ్యం ఏమీ కాదు.
అంతేకాదు.. ఇతర నగరాలతో పోల్చి చూసినప్పుడు ప్రపంచంలోని అనేక ప్రముఖ నగరాలు నదీ తీరాల్లో లేదా సముద్ర మట్టం కంటే తక్కువ ఎత్తులో నిర్మించబడ్డాయి.
నెదర్లాండ్స్: ఈ దేశంలో చాలా భాగం సముద్ర మట్టం కంటే తక్కువలోనే ఉంటుంది, కానీ వారు అద్భుతమైన వాటర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్తో నగరాన్ని కాపాడుకుంటున్నారు.
హైదరాబాద్/చెన్నై: ఈ నగరాల్లో కూడా సరైన డ్రైనేజీ వ్యవస్థ లేకపోవడం వల్ల లోతట్టు ప్రాంతాలు భారీ వర్షానికి మునిగిపోతుంటాయి. అంటే, అది కేవలం అమరావతి సమస్య మాత్రమే కాదు, ప్లానింగ్ సమస్య. అమరావతి పనికిరాదు అనడం కంటే, ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం అనడం సరైనది. సరైన ఇంజనీరింగ్ పద్ధతులు, వరద నివారణ చర్యలు (Flood Management) తీసుకుంటే అమరావతి ఒక అద్భుతమైన నగరంగా మారుతుంది. అయితే, దీనికి భారీ నిధులు, సరైన ప్రణాళిక అవసరం. రాజధానిగా అది పనికిరాదా అంటే, సాంకేతికంగా అది సాధ్యమే, కానీ ఆర్థికంగా మరియు పర్యావరణపరంగా సవాళ్లు ఉన్నాయి. వాటిని అధిగమిస్తే భారతదేశంలోనే నెం. 1 నగరం అవ్వడం ఖాయం.
అమరావతి ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా ఎదుగుతుందా?
అమరావతిని ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా తీర్చిదిద్దాలనేది ఒక భారీ లక్ష్యం. ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తుంటే, ఆ దిశగా అడుగులు చాలా వేగంగా పడుతున్నాయి. దీనికి సంబంధించి కొన్ని కీలక పరిణామాలు గమనించాలి.
చట్టబద్ధమైన రక్షణ, ఇటీవలే భారత పార్లమెంటు ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ బిల్లు, 2026ని ఆమోదించింది. దీని ద్వారా అమరావతికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏకైక, శాశ్వత రాజధానిగా చట్టబద్ధమైన హోదా లభించింది. అంటే భవిష్యత్తులో రాజధానిని మార్చడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు. ఇది పెట్టుబడిదారులలో విపరీతమైన నమ్మకాన్ని పెంచింది. ప్రపంచ స్థాయి నగరానికి కావలసిన మౌలిక సదుపాయాల కోసం నిధుల కొరత లేకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరిస్తోంది.
వరల్డ్ బ్యాంక్- ADB: ప్రపంచ బ్యాంకు, ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు సుమారు 15,000 కోట్ల రూపాయల రుణాన్ని మంజూరు చేశాయి. ఇప్పటికే వేల కోట్లు విడుదలయ్యాయి.
ప్రస్తుత పనులు: సుమారు ₹56,000 కోట్ల విలువైన పనులు(రోడ్లు, డ్రైనేజీ, ఐకానిక్ బిల్డింగ్స్) శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి లక్ష్యం ప్రకారం 2028 నాటికి ప్రధాన మౌలిక సదుపాయాలన్నీ పూర్తి కానున్నాయి.
అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రణాళిక (Blue-Green City)
అమరావతిని కేవలం కాంక్రీట్ జంగిల్లా కాకుండా, బ్లూ-గ్రీన్ సిటీ(నీరు, పచ్చదనం కలయిక)గా డిజైన్ చేశారు.
నవ నగరాలు: నగరంలో 9 రకాల ప్రత్యేక క్లస్టర్లు (ఫైనాన్షియల్, నాలెడ్జ్, హెల్త్, స్పోర్ట్స్, జస్టిస్ మొదలైనవి) నిర్మిస్తున్నారు.
సింగపూర్ మాస్టర్ ప్లాన్: సింగపూర్ ప్రభుత్వం అందించిన మాస్టర్ ప్లాన్, ప్రఖ్యాత ఆర్కిటెక్ట్ నార్మన్ ఫోస్టర్స్ రూపొందించిన డిజైన్లతో నగరం రూపుదిద్దుకుంటోంది.
వాక్-టు-వర్క్: ఆఫీసులకు నడిచి వెళ్లే దూరం లోనే నివాసాలు ఉండేలా, ఆధునిక రవాణా వ్యవస్థలు (Metro, Water Taxis) ఉండేలా ప్లాన్ చేశారు.
సవాళ్లు కూడా ఉన్నాయి
ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా ఎదగడానికి కొన్ని సవాళ్లు ఇంకా ఉన్నాయి.
నిర్మాణ వ్యయం: నల్లరేగడి నేల వల్ల పునాదుల కోసం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తోంది.
పర్యావరణం: నదీ తీరం కాబట్టి, భవిష్యత్తులో వచ్చే వరదలను తట్టుకునేలా అత్యున్నత స్థాయి డ్రైనేజీ వ్యవస్థను (Storm Water Management) నిర్మించడం పెద్ద సవాలు.
ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే...
చట్టబద్ధమైన హోదా రావడం, నిధుల లభ్యత ఉండటంతో అమరావతి ఇప్పుడు అనిశ్చితి నుంచి బయటపడింది. ఏపీ ప్రభుత్వం 2028 కల్లా దీనిని ఒక మెరుగైన నగరంగా చూపించాలని పట్టుదలతో ఉంది. అది పూర్తిస్థాయిలో ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా మారడానికి మరో 10-15 ఏళ్ల సమయం పట్టవచ్చు, కానీ పునాదులు మాత్రం బలంగా పడ్డాయి.