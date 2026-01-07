అమరావతికి చట్టపరమైన ఆమోదం వుంది.. కొత్త ఎయిర్ పోర్ట్ అవసరం: నారా లోకేష్
అమరావతికి చట్టపరమైన ఆమోదం ఉందని ఐటీ, మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ పునరుద్ఘాటించారు. బుధవారం నారా లోకేష్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఈ చట్టపరమైన మద్దతు వల్లే గత ప్రభుత్వం రాజధానిని అమరావతి నుండి తరలించడంలో విఫలమైందన్నారు.
ఏపీలోని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అమరావతి రైతులకు స్పష్టమైన హామీలు ఇచ్చారని లోకేష్ పేర్కొన్నారు. అమరావతిలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి, ఆర్థిక ప్రాంతాలు, భోగాపురంలో కనిపిస్తున్న పురోగతికి అద్దం పడుతోందని ఆయన అన్నారు.
ప్రస్తుత విమానాశ్రయం సరిపోదని, పెరుగుతున్న ప్రయాణికుల రద్దీని తట్టుకోలేదని నారా లోకేష్ తెలిపారు. ఇంకా కొత్త విమానాశ్రయం, స్పోర్ట్స్ హబ్ ఏర్పాటు ప్రణాళికలు అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడానికి, అమరావతి మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడానికి ఉద్దేశించినవని ఆయన వివరించారు.
భూ సమీకరణ రెండో దశ ప్రారంభమైందని కూడా నారా లోకేష్ ధృవీకరించారు. అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా కొనసాగుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధి ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతోందని నారా లోకేష్ వెల్లడించారు.