Amaravati: జగన్కు ఆత్మతో మాట్లాడే అలవాటు ఉంది.. నారా లోకేష్
అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే తీర్మానంపై చర్చ జరుగుతున్న సమయంలో వైకాపా చీఫ్ జగన్ బెంగళూరు వెళ్లిపోవడంపై మంత్రి నారా లోకేష్ మండిపడ్డారు. జగన్కు ఆత్మతో మాట్లాడే అలవాటు ఉంది. వైసీపీ హయాంలో జగన్ పర్యటనల సమయంలో... పరదాలు కట్టడం, చెట్లు నరికేయడం వంటివి ఇప్పుడు లేవని, ప్రజలు హ్యాపీగా ఉన్నారని లోకేశ్ అన్నారు.
రాత్రి ఆత్మ ఏం చెబితే... ఉదయాన్నే జగన్ అదే మాట్లాడతాడని లోకేష్ ఎద్దేవా చేశారు. సజ్జల వంటి వ్యక్తులు అమరావతి గురించి మాట్లాడితే... వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా మాట్లాడాలని నారా లోకేష్ తెలిపారు.
ఎప్పుడు ఏ ఆత్మతో మాట్లాడి ఏం చెబుతాడోనని వైసీపీ శ్రేణులు ఆందోళన చెందుతున్నాయని వ్యంగ్యం ప్రదర్శించారు. పరామర్శల పేరుతో వివాదాలు సృష్టిస్తున్నాడని దుయ్యబట్టారు. ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలకు మాత్రమే రాజధానిపై చర్చించే అర్హత ఉందని అన్నారు.