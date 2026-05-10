అమరావతిలో రెచ్చిపోయిన వైకాపా నేతలు.. ఊరిలో ఉన్నది మీ ఒక్క కుటుంబమే... చంపేస్తాం...
నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతి ప్రాంతంలో వైకాపా మూకలు రెచ్చిపోయారు. కర్రలు, ఇనుపరాడ్లు చేతపట్టుకుని జనసేన నాయకుడిపై ఇంటికి వెళ్లి దాడికి పాల్పడ్డారు. అడ్డుకోబోయిన వారిపై బూతులు తిడుతూ భయభ్రాంతులకు గురిచేశారు.
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు... తుళ్లూరు మండలం వడ్డమాను గ్రామంలో శనివారం మధ్యాహ్నం ఓ వివాహ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. స్థానికుడైన వైకాపాకు చెందిన వల్లంరెడ్డి పవన్రెడ్డి రోడ్డుపై కారును మలుపు తిప్పుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వాహనం రోడ్డుపై అడ్డుగా వచ్చింది. అదే సమయంలో జనసేన గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షుడు కడియాల సాయితేజ సోదరుడు యోగానంద్ అటుగా బైక్పై వస్తూ.. హారన్ కొట్టారు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది.
ఈ విషయాన్ని యోగానంద్ ఇంటికి వచ్చి.. సాయితేజకు చెప్పారు. ఇంతలోనే వైకాపా నాయకులైన వల్లంరెడ్డి పవన్రెడ్డి, వెంకటరెడ్డి, మరికొంత మందితో కలిసి ఇనుప రాడ్లు, కర్రలు పట్టుకొని అసభ్యంగా దూషిస్తూ అక్కడి వెళ్లారు. సాయితేజపై కర్రలతో దాడి చేసి కొట్టారు. దీంతో అతడి తల, చెవి వద్ద గాయాలు కాగా అమరావతిలోని ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో చికిత్స అందించారు. ప్రస్తుతం అతడి పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంది.
ఈ వ్యవహారాన్ని వీడియో తీస్తున్న స్థానికులను సైతం తిట్టిపోశారు. తన తమ్ముడిని బూతులు తిడుతూ చంపుతామంటూ భయభ్రాంతులకు గురిచేశారని, ఊరిలో ఒక్క కుటుంబం మీది చంపేస్తాం అంటూ తనపై మారణాయుధాలతో దాడి చేసి కొట్టారని సాయితేజ తుళ్లూరు పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు.
ఈ ఘటనపై వల్లంరెడ్డి పవన్ రెడ్డితో పాటు మరో 8 మందిపై తుళ్లూరు ఎస్.ఐ కలగయ్య కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు సి.ఐ కె.శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. ప్రసుత్తం నిందితులు పరారీలో ఉన్నారని పోలీసులు తెలిపారు. ఇటీవల వైకాపా నేత చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి గ్రామానికి వచ్చి స్థానిక వైకాపా నాయకులతో సమావేశమయ్యారు. ఆ తర్వాత రాజధాని ప్రాంతంలో వైకాపా ఆగడాలు ఎక్కువయ్యాయని బాధితులు, స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.