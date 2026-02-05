Ambati Rambabu: సీఎం చంద్రబాబుపై వ్యాఖ్యలు.. హైకోర్టును ఆశ్రయించిన అంబటి రాంబాబు
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై అభ్యంతరకరమైన భాషను ఉపయోగించినందుకు సంబంధించి పెద్ద వివాదం చెలరేగిన నేపథ్యంలో అంబటి రాంబాబు ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ విషయం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తృత రాజకీయ, ప్రజా ప్రతిస్పందనలకు దారితీసింది. అంబటి రాంబాబుపై ఏడు సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష విధించే సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.
తనపై తీవ్రమైన నేరారోపణలు మోపడానికి చేసిన కుట్రలో భాగంగానే ఈ ఆరోపణలు ఉన్నాయని పేర్కొంటూ, క్రిమినల్ కేసును కొట్టివేయాలని కోరుతూ అంబటి ఒక పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ప్రస్తుతం రిమాండ్లో ఉన్న అంబటి రాంబాబు హైకోర్టులో లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఈ పిటిషన్ను స్వీకరించి, తనపై ప్రారంభించిన క్రిమినల్ విచారణను సవాలు చేస్తూ ఆయన చేసిన అభ్యర్థనను వినడానికి అంగీకరించింది. హైకోర్టు ఈ కేసును ఫిబ్రవరి 11న విచారించనుంది. అంతకుముందు, ట్రయల్ కోర్టు ఆయనకు రిమాండ్ విధించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తన పిటిషన్ ద్వారా, అంబటి రాంబాబు తనపై నమోదు చేసిన కేసులను కొట్టివేయాలని అభ్యర్థించారు. ఈ చర్య రాజకీయ ప్రేరేపితమని పునరుద్ఘాటించారు.