Ambati Rambabu: చంద్రబాబుపై కామెంట్లు.. అంబటి రాంబాబును అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు (video)
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై అంబటి రాంబాబు చేసిన పార్లమెంటరీయేతర వ్యాఖ్యలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో కలకలం సృష్టించాయి. వాస్తవానికి, ఈ రకమైన ప్రవర్తనే వైఎస్సార్సీపీని కేవలం 11 స్థానాలకే పరిమితం చేసిందని చెప్పాలి.
సామాన్య ప్రజల విషయానికొస్తే, ఏ పార్టీ నాయకులు తీవ్రమైన లేదా అసభ్యకరమైన భాషను ఉపయోగించినా, ప్రజల మద్దతు ఎప్పుడూ వారికి అనుకూలంగా మారదు. ప్రజలు ఒక పార్టీని ఇష్టపడవచ్చు లేదా ఇష్టపడకపోవచ్చు, దానికి మద్దతు ఇవ్వవచ్చు లేదా వ్యతిరేకించవచ్చు, కానీ ఇలాంటి హద్దులు దాటి మాట్లాడే నాయకులకు వారు అరుదుగా మద్దతు ఇస్తారు.
చంద్రబాబుపై అంబటి రాంబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా ఆయన నివాసం వద్ద నెలకొన్న ఉద్రిక్తత, అక్కడ జరిగిన గందరగోళం ఇప్పుడు ఇబ్బందికరంగా మారింది. వందలాది మంది టీడీపీ కార్యకర్తలు మరియు మద్దతుదారులు గుంటూరులోని నవభారత్ నగర్లో ఉన్న రాంబాబు నివాసం వెలుపల గుమిగూడి, ఆరు గంటలకు పైగా సుదీర్ఘ నిరసన తెలిపారు.
చివరికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు అంబటి రాంబాబును అరెస్టు చేశారు. ఆయనను గుంటూరులోని నల్లపాడు పోలీస్ స్టేషన్కు తరలిస్తున్నారు. పోలీసులు అంబటి రాంబాబుపై రెండు ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేశారు.
ఈ కేసులను పోలీసులు సుమోటోగా స్వీకరించారు. గుంటూరు జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు పిల్లి మాణిక్యరావు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా మరో కేసు నమోదు చేశారు. అధికారులు చట్టంలోని పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేశారు.