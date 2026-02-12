పుష్పలా మారిన అంబటి రాంబాబు, తగ్గేదే ల్యా అంటూ పోలీసు వాహనం నుంచి సిగ్నల్స్
మాజీమంత్రి అంబటి రాంబాబు కాస్త అల్లు అర్జున్ పుష్పలా మారిపోయారు. పోలీసు వాహనం నుంచి చేతితో మెడ కింద నుంచి తిప్పుతూ తగ్గేదేలే అన్నట్లు సైగలు చేసారు. ఈ సైగలు కాస్త ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. వీటిని చూసిన నెటిజన్లు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎవరినైనా పోలీసులు అరెస్టులు చేస్తే ఒకింత ఆందోళనకరంగా వుంటుంటారు. కానీ ఇటీవలి కాలంలో పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తుంటే అదేదో గొప్ప ఘనకార్యంలా ఫీలవుతున్నారు. ఇదిగో... అంబటి రాంబాబును చూస్తే అలానే అనిపిస్తోందంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
మరోవైపు పీపీపీ కేసులో వైకాపా నేత అంబటి రాంబాబుకు బెయిల్ మంజూరు కావడంతో వైయస్ఆర్సిపి కేడర్ సంబరాలు చేసుకుంటున్నాయి. సత్తెనపల్లి పోలీసులు అంబటిపై మరో పిటి వారెంట్ దాఖలు చేశారు. 2023 సంక్రాంతి సందర్భంగా అంబటి రాంబాబు లక్కీ డ్రా పథకంలో పాల్గొన్నారని, దాని ద్వారా ఆయన కోట్లాది ప్రజాధనాన్ని స్వాహా చేశారని సత్తెనపల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందింది.
లక్కీ డ్రా పేరుతో ఆయన లాటరీ టిక్కెట్లను విక్రయించారని చెబుతున్నారు. మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ఆదేశాల మేరకు ఆ సమయంలో సెక్రటేరియట్ వాలంటీర్లు టిక్కెట్లు విక్రయించారు. 2023లో, జనసేన నాయకులు అంబటిపై కేసు నమోదు చేయడానికి ప్రయత్నించారు. పోలీసులు ఫిర్యాదు తీసుకోకపోవడంతో, జనసేన నాయకుడు గాదె వెంకటేశ్వర్ రావు సబ్ కోర్టును ఆశ్రయించారు. కోర్టు ఆదేశాల ఆధారంగా, జనవరి 16, 2023న అంబటిపై సత్తెనపల్లి నగర పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేశారు. లక్కీ డ్రా కేసులో తాజా పిటి వారెంట్ జారీ చేయబడింది.
రాబోయే రోజుల్లో అంబటిపై కేసుల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో చూడటానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరులు ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇప్పటికే, అంబటిని వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో నమోదైన కేసుల ఆధారంగా పిటి వారెంట్లు జారీ చేయబడిన పోసానితో పోల్చుతున్నారు.