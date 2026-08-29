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  4. Ambati Rambabu undergoes a procedure to place two stents in his heart; he is receiving treatment in the hospital ICU
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (11:48 IST)

అంబటి రాంబాబు గుండెకి రెండు స్టెంట్లు, ఆసుపత్రి ఐసీయూలో వుంచి చికిత్స

Ambati Rambabu
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (11:51 IST)
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వైసిపి నాయకుడు, మాజీమంత్రి అంబటి రాంబాబు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఆయనను పరీక్షించిన వైద్యులు గుండెకి సమస్య వున్నట్లు కనుగొన్నారు. దీనితో రెండు స్టెంట్లు వేసి ఐసీయులో వుంచి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా వున్నట్లు వైద్యులు తెలియజేసారు. ఇంకొన్నిరోజులు ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని పూర్తిగా సమీక్షించిన అనంతరం జనరల్ వార్డుకి తరలించి చికిత్స అందిస్తామని వైద్యులు తెలియజేసారు.
 
అంబటి రాంబాబుకి వైసిపిలో ఫైర్ బ్రాండ్ పేరున్నది. పార్టీకి సంబంధించిన కార్యక్రమాల్లో ఆయన చురుకుగా పాల్గొంటుంటారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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