అంబటి రాంబాబు అరెస్టు - 24 గంటలు రక్షణ కల్పించాలంటూ కోర్టుకెక్కిన సతీమణి
వైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబును గుంటూరు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. దీంతో ఆయన సతీమణి విజయలక్ష్మి ఏపీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తనతో పాటు సుమారు 60 మందిని పోలీసులు అక్రమంగా నిర్బంధించారని ఆరోపిస్తూ ఆమె ఉన్నత న్యాయస్థానంలో హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, తాడేపల్లిలో పోలీసులు తనను, తనతో పాటు ఉన్నవారిని అక్రమంగా నిర్బంధంలో ఉంచారని విజయలక్ష్మి తన పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల సమస్య ఉందని, తనకు భద్రత కల్పించడంలో పోలీసులు పూర్తిగా విఫలమయ్యారని ఆమె పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో తనకు, తన కుటుంబానికి 24 గంటల పాటు పోలీసు భద్రతను కల్పించేలా ఆదేశాలు జారీ చేయాలని ఆమె కోర్టును ఆశ్రయించారు. పోలీసులు తన ప్రాథమిక హక్కులకు భంగం కలిగిస్తున్నారని, ఈ విషయంలో తక్షణ జోక్యం చేసుకుని చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె విన్నవించారు. ఈ హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ను హైకోర్టు విచారణకు స్వీకరించి విచారించాల్సివుంది.