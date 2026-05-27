అమిత్ షా గారూ, ఆయన్ని అరెస్ట్ చేయరా: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ డైలాగ్తో పగలబడి నవ్విన జనసైనికులు, వీడియో
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ తన మనసులోని మాటలను సూటిగా సుత్తి లేకుండా చెప్పేస్తుంటారు. ఇక ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యల గురించి అయితే చర్చలు జరగడం మామూలే. ప్రస్తుతం వాటన్నిటిలో ఓ చిన్న వీడియోను మాత్రం నెటిజన్లు విపరీతంగా షేర్ చేసుకుంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆ వీడియోలో డిప్యూటీ సీఎం ఏం మాట్లాడారో తెలుసుకుందాము.
ఆయన మాటల్లోనే... నేను ఢిల్లీ వెళ్లి ప్రధానమంత్రి గారితో ఏం మాట్లాడతాను, ఏమి అడుగుతాను అని నన్ను అడుగుతుంటారు. ఆయనతో నేనేమి మాట్లాడతాను. నేను మాట్లాడేదల్లా... దేశం భవిష్యత్తు గురించి, మన రాష్ట్రాభివృద్ధి గురించి. అంతేతప్ప ఇంకేమైనా మాట్లాడగలమా... వాళ్లను అరెస్ట్ చేయండి సార్. మోదీ గారూ, ఈయన్ని మా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు వున్నారు. వారిని అరెస్ట్ చేయరా... అమిత్ షా గారూ ఆయన్ని అరెస్ట్ చేయరా...
ఎంత హాస్యాస్పదంగా వుంటుందంటే... వీళ్లు ఇంత దిగజారిపోయారేమిటా అనిపిస్తుంది. ఆ స్థాయి వ్యక్తుల దగ్గరకెళ్లి ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడుతామా.... అంటూ సెటైర్లు వేసారు.
మోడీ గారు,అమిత్ షా గారు @ysjagan అరెస్ట్ చెయ్యండి సార్ ..అరెస్ట్ చెయ్యరా... మరి ఇంత దిగజారు పోతారా— Team PoliticalSena (@Teampolsena) May 26, 2026
నేను దేశ భవిష్యత్తు కోసం @narendramodi ,@AmitShah గార్లతో మాట్లాడతా~@PawanKalyan గారు pic.twitter.com/I70AK5ZQlA
సీనియర్ తారల సరసన వరుసగా అవకాశాలు దక్కించుకుంటూ, నటి నివేదా పేతురాజ్ తన టాలీవుడ్ కెరీర్లో ఎట్టకేలకు ఒక ఆశాజనకమైన దశలోకి అడుగుపెడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. నివేదా 'మెంటల్ మదిలో' చిత్రంతో తెలుగు చిత్రసీమలో అడుగుపెట్టింది, కానీ ఆ సినిమా ఆమెకు గుర్తింపును తీసుకురాలేకపోయింది. ఆ తర్వాత, 'అల వైకుంఠపురములో' చిత్రంలో ఆమె కనిపించడం ద్వారా ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు లభించినప్పటికీ, ఆపై పెద్దగా ఆఫర్లు లభించలేదు.
ఇటీవల సినిమా ఈవెంట్స్, ఇతర వేదికలపై చిత్ర పరిశ్రమలో సమస్యల్లో ఉన్నాం, ఇబ్బందులు పడుతున్నాం అంటూ ఫిలింమేకర్స్ చెప్పడం చూస్తున్నాం. ఇలా టాలీవుడ్ లోని కొందరు ప్రతిసారీ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలపై దర్శక నిర్మాత మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి స్పందించారు. సినిమా అనేది అద్భుతమైన మీడియం అని, దాన్ని బాధల వేదికగా మార్చొద్దని ఆయన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ చేశారు.
సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో తీర్థ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వంలో రానున్న చిత్రం ‘సందిగ్ధం’. ఈ మూవీలో నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి మెయిన్ లీడ్స్లో నటించగా, విలన్ రోల్ లో తెర చేప ఫేమ్ నవీన్ సంకరపు నటించారు. ఈ సినిమాని మే 29న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు.మంగళవారం నాడు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.
శ్రీకాంత్, లయ హీరో హీరోయిన్స్ గా నటకిరీటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రధాన పాత్రలో ప్రముఖ దర్శకుడు జి. నాగేశ్వర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్. జీకే & సిఎన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం టీజర్ ని ఈ రోజు లాంచ్ చేశారు. ప్రముఖ దర్శకులు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి, నిర్మాత అచ్చిరెడ్డి ఈ వేడుకలో ముఖ్య అతిధులుగా పాల్గొన్నారు.
చిల్డ్రన్ మూవీగా సమ్మర్ హాలిడేస్ ను ధీరజ్ మొగిలినేని రూపొందించారు. చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసే ఒక అందమైన కథతో దర్శకుడు శ్రీకర్ రూపొందించారు. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్, బేబి ఖుషి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. త్వరలోనే "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు ఈ చిత్ర టీజర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు ముఖ్య అతిథిగా నిర్వహించారు.