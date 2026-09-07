Amrabad: భార్య, కుమారుడిని హత్య చేసిన వ్యక్తి.. గోనె సంచిలో కుక్కి...?
కుటుంబ వ్యవస్థలు మంటగలిసిపోతున్నాయి. చిన్న విషయాలకే జరుగుతున్న గొడవలు.. నేరాలకు దారితీస్తున్నాయి. వివరాల్లోకి వెళితే.. మహబూబ్నగర్ జిల్లా అమ్రాబాద్లో ఒక వ్యక్తిని అతని భార్య, కుమారుడు హత్య చేశారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
వారు మృతదేహాన్ని గోనె సంచిలో కుక్కి, ఇంటిలోనే వదిలిపెట్టి పరారయ్యారు. ఇంటి నుండి దుర్వాసన రావడాన్ని గమనించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఇంటిలో ఆ వ్యక్తి మృతదేహాన్ని గుర్తించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, పరారీలో ఉన్న భార్య, కుమారుడి ఆచూకీ కోసం దర్యాప్తు చేపట్టారు.