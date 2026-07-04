116 ఏళ్ల వయసులో శ్రీవారి మెట్లెక్కిన బామ్మ.. వీడియో వైరల్
116 ఏళ్ల వృద్ధురాలి భక్తి అందరికీ స్ఫూర్తినిస్తోంది. కర్ణాటకకు చెందిన ఒక వృద్ధురాలు, తన కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో తిరుమల కొండలపై కొలువై ఉన్న శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవడానికి కాలినడకన ప్రయాణించారు. శేషాచలం కొండల గుండా సాగే సుమారు 9 కిలోమీటర్ల పొడవైన, 3,550 మెట్లు కలిగిన కఠినమైన అలిపిరి నడక మార్గాన్ని ఆమె అధిరోహించారు. తన వయసును సైతం లెక్కచేయకుండా, శ్రీ బాలాజీపై ఉన్న అచంచల భక్తితో ఆమె ఈ కొండ యాత్రను పూర్తి చేశారు. ఆమె సాగించిన ఈ అద్భుత ప్రయాణానికి సంబంధించిన వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
116 Elderly woman
కాగా శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో భక్తులు నడిచి వెళ్లి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుంటారు. వీరిలో వేలాదిమంది భక్తులు వయోపరిమితి లేకుండా నడకదారి గుండా ప్రయాణం చేస్తుంటారు. వీరిలో వృద్ధులు కూడా ఉంటారు.. అయితే ఈ బామ్మ 116 ఏళ్ల వయసులో నడకమార్గంలో మెట్లెక్కి తిరుమలకు వెళ్లారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సోషల్ మీడియాలో బామ్మ వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
బామ్మ తన కుటుంబంతో కలిసి తిరుమలకు మెట్లెక్కి వెళుతుండగా ఓ భక్తురాలు వారిని పలకరించి వీడియో తీశారు. వృద్ధులు, అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారు ఇలా మెట్ల మార్గంలో నడవలేరు.. యువత కూడా మెట్లు ఎక్కుతూ మధ్య, మధ్యలో కాస్త విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. అలాంటిది ఓ 116 బామ్మ తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం వచ్చి నడక మార్గంలో కొండకు వెళ్లడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. 116 ఏళ్ల వయసులో ఈ బామ్మ తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కాలినడకన తిరుమల మెట్లు ఎక్కారు
అద్భుతం... 116ఏళ్ల వయసులో కాలినడకన తిరుమలకు చేరుకొని శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకున్న వృద్దురాలు????????— Pranay Reddy (@TPranayReddy) July 4, 2026
తిరుమల శ్రీనివాసునిపై భక్తితో 116 ఏళ్ల వృద్ధురాలు అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేశారు.#OmNamoVenkateshaya pic.twitter.com/vYcEDqTgUe
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తెలుగు సినిమా రంగంలో ఐకానిక్, పేరెన్నికగన్న నిర్మాణ సంస్థల్లో ఒకటైన ఈవీవీ సినిమా ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తాజాగా ఓ వైవిధ్యమైన కథతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. లెజెండరీ దర్శకుడు ఈ.వీ.వీ. సత్యనారాయణ స్థాపించిన ఈ బ్యానర్పై గతంలో ‘చాలా బాగుంది’, ‘మా ఆవిడ మీద ఒట్టు మీ ఆవిడ చాలా మంచిది’, ‘తొట్టి గ్యాంగ్’, ‘అత్తిలి సత్తిబాబు ఎల్కేజీ’, ‘ఫిట్టింగ్ మాస్టర్’, నువ్వంటే నాకిష్టం, కితకితలు వినోదాత్మక చిత్రాలు ప్రేక్షకులను అలరించాయి.
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Trisha: త్రిష నటించిన జననాయకుడు కంటే విశ్వంభర విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది !
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