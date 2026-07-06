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  4. Anakapalli Boat Tragedy: One Fisherman Dies, Three Safe
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 6 July 2026 (12:08 IST)

అనకాపల్లిలో మరో బోటు ప్రమాదం : ఒకరి మృతి

Boat Tour
BY: ఠాగూర్
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (12:07 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (12:08 IST)
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ఏపీలోని అనకాపల్లి జిల్లా యస్.రాయవరం మడలం రేవు పోలవరం వద్ద మరో బోటు ప్రమాదం జరిగింది. చేపల వేటకు వెళ్లిన బోటు బోల్తా పడటంతో నలుగురు జాలర్లు గల్లంతయ్యారు. వారిలో ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో ముగ్గురు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఈ ప్రమాదంలో మృతి చెందిన సింహాద్రి అనే వ్యక్తి మృతదేహం బంగారంమ్మ పాలెం తీరానికి కొట్టుకొచ్చింది. 
 
మరోవైపు విశాఖపట్టణంలో జరిగిన బోటు ప్రమాదంలో గల్లంతైన ఆరుగురు మత్స్యకారుల కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. మరోవైపు, మెకనైజ్డ్‌ బోటు ఆపరేటర్స్‌ అసోసియేషన్‌ కార్యాలయం ఎదుట మత్స్యకార కుటుంబాలు ఆందోళనకు దిగాయి. 
 
తమ వారి ఆచూకీ తెలపాలని మత్స్యకార కుటుంబ సభ్యులు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. ఈ నెల 1న విశాఖ ఫిషింగ్‌ హర్బర్‌ నుంచి వేటకు వెళ్లిన ఏడుగురు మత్స్యాకారులు గల్లంతైన విషయం తెలిసిందే. ఒకరు ప్రాణాలతో బయటపడగా ఆరుగురి కోసం నేవీ, కోస్ట్‌గార్డ్‌ బృందాలు గాలిస్తున్నాయి. 
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ఠాగూర్

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