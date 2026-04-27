బైకు తాళం కోసం హత్య ... రాళ్ళతో కొట్టి స్నేహితుడిని చంపేశారు...
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అనంతపురం జిల్లాలోని తాడిపత్రిలో ఓ దారుణం జరిగింది. బైక్ కోసం స్నేహితుడిని చంపేశారు. అదీకూడా రాళ్లతో కొట్టి అతి కిరాతకంగా హత్య చేశారు. మృతుడి స్నేహితులే ఈ దారుణానికి పాల్పడటం గమనార్హం. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు... తాడిపత్రి పట్టణంలోని బంకమంటి కాలనీకి చెందిన దూదేకుల అబ్దుల్లా, గౌస్, కార్తీక్లు స్నేహితులు.
ఆదివారం రాత్రి అబ్దుల్లాకు చెందిన బైకు తాళాన్ని స్నేహితులు కిందపడేశారు. ఈ విషయమై వారి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో ఆవేశానికి లోనైన గౌస్, కార్తీక్లు పక్కనే ఉన్న పదునైన నాపరాళ్లతో అబ్దుల్లా తలపై, ఇతర భాగాలపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారు.
ఈ దాడిలో తీవ్ర గాయాలపాలైన అబ్దుల్లా.. అధిక రక్తపాతంతో అక్కడికక్కడే కుప్పకూలి మృతి చెందాడు. సమాచారం అందుకున్న తాడిపత్రి పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుని పోస్టుమార్టం కోసం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. హత్యకు పాల్పడిన గౌస్, కార్తీక్లను అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటనతో బంకమట్టి కాలనీలో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి.