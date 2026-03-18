ఫ్యానుకు ఉరేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకున్న నవ వధువు
ఏపీలోని అనంతపురం జిల్లాలో ఓ నవ వధువు బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. జిల్లాలోని తాడిపత్రిలోని గన్నవారిపల్లె కాలనీలో ఈ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ కాలనీకి చెందిన లక్ష్మీప్రసన్న(30) అనే యువతికి గత నెలలో కర్నాటకకు చెందిన విజయ్ కుమార్తో వివాహం జరింది. ఈమె వివాహానికి ముందే ఒకసారి తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటూ ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడగా, కుటుంబ సభ్యులు గుర్తించి ప్రాణాలు రక్షించారు.
ఈ నేపథ్యంలో గురువారం అత్తగారి ఇంటికి వెళ్లాల్సివుండగా, ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుంది. తమ నివాసంలోనే ఫ్యానుకు ఉరేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఆమె తాడిపత్రి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో ఫిజియోథెరపిస్టుగా పని చేస్తోంది. మృతురాలి తండ్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.