అనంతపురం జిల్లాలో బర్డ్ ఫ్లూ.. 2,500 కోళ్లు మృతి
అనంతపురం జిల్లాలోని సిద్దరాంపురం సమీపంలో ఉన్న ఒక కోళ్ల ఫారంలో దాదాపు 2,500 కోళ్లు మరణించాయి. ఈ మరణాలకు బర్డ్ ఫ్లూ కారణమని అధికారులు ధృవీకరించారు. ఈ నిర్ధారణ తరువాత, పశువైద్య- ఆరోగ్య అధికారులు ఈ వైరస్ ఇతర కోళ్ల ఫారాలకు, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు వ్యాపించకుండా నిరోధించడానికి అవసరమైన ముందుజాగ్రత్త చర్యలు తీసుకున్నారు.
అధికారులు పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తూ, ఈ సంక్రమణను అరికట్టడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. చికెన్ను సరిగ్గా వండి తింటే సురక్షితమని భావిస్తారు కాబట్టి, దానిని తినే ముందు 75°C కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద పూర్తిగా ఉడికించాలని అధికారులు ప్రజలకు సూచించారు.
అలాగే, వ్యాధి సోకిన పక్షుల (కోళ్ళ)తో సంబంధం ఏర్పడిన తర్వాత ఎవరికైనా శ్వాసకోశ సంబంధిత లక్షణాలు లేదా ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు కనిపిస్తే, అప్రమత్తంగా ఉంటూ వెంటనే ఆరోగ్య శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించాలని వారు కోరారు. ప్రభావిత ప్రాంతంలో తదుపరి పర్యవేక్షణ, నివారణ చర్యలు చేపట్టబడుతున్నాయి.