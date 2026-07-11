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విశాఖపట్నంలో ప్రత్యేక కోర్టుకు ఏపీ మంత్రివర్గం ఆమోదం
నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ చట్టం కింద నమోదైన కేసుల విచారణ కోసం విశాఖపట్నంలో ప్రత్యేక కోర్టును ఏర్పాటు చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గం శుక్రవారం ఆమోదం తెలిపింది. రాష్ట్ర సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
న్యాయ శాఖకు సంబంధించిన రెండు కీలక ప్రతిపాదనలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపిందని న్యాయ, మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి ఎన్.ఎమ్.డి. ఫరూక్ మీడియాకు తెలిపారు. నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ చట్టం-2008 కింద నమోదైన కేసులను నిర్ణీత కాలపరిమితిలో పరిష్కరించేందుకు ప్రత్యేక ఎన్ఐఏ కోర్టులను ఏర్పాటు చేయాలని సుప్రీంకోర్టు అన్ని రాష్ట్రాలకు జారీ చేసిన ఆదేశాల గురించి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ (అడ్మినిస్ట్రేషన్) ప్రభుత్వానికి సమాచారం అందించారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఎన్ఐఏ కేసుల విచారణ కోసం విజయవాడ మరియు విశాఖపట్నంలో రెండు నోటిఫైడ్ కోర్టులు పనిచేస్తున్నాయని ఆయన తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 20 ఎన్ఐఏ కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయని, వీటిలో 19 కేసులు విశాఖపట్నంలోని 3వ అదనపు జిల్లా, సెషన్స్ జడ్జి కోర్టులో, ఒక కేసు విజయవాడలోని 2వ అదనపు జిల్లా మరియు సెషన్స్ జడ్జి కోర్టులో పెండింగ్లో ఉన్నాయని ఆయన వివరించారు.
విశాఖపట్నంలో ఉన్న ఎన్ఐఏ కేసుల సంఖ్యను పరిగణనలోకి తీసుకుని, మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంపై అధికార పరిధి ఉండేలా విశాఖపట్నంలో జిల్లా, సెషన్స్ జడ్జి స్థాయి ప్రత్యేక ఎన్ఐఏ కోర్టును ఏర్పాటు చేయడం అవసరమని హైకోర్టు అభిప్రాయపడింది.
రాష్ట్రవ్యాప్త అధికార పరిధితో విశాఖపట్నంలో ప్రత్యేక ఎన్ఐఏ కోర్టును ఏర్పాటు చేయడానికి, అలాగే దాని నిర్వహణ కోసం ప్రత్యేక న్యాయమూర్తితో సహా మొత్తం 16 మంది సిబ్బందిని నియమించడానికి మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది.
అలాగే, ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో జిల్లా జడ్జి హోదాకు సమానమైన రిజిస్ట్రార్ పోస్టును రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన సృష్టించడానికి కూడా మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది.
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