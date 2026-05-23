  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Andhra CM calls for holidays in areas facing extreme heat conditions
Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 23 May 2026 (10:06 IST)

అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలున్న ప్రాంతాల్లో సెలవు ప్రకటించండి.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు

Summer
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 23 May 2026 (09:59 IST) Updated: Sat, 23 May 2026 (10:06 IST)
google-news
ఆంధ్రప్రదేశ్ తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితులతో అల్లాడుతున్న నేపథ్యంలో, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శుక్రవారం నాడు, తీవ్రమైన వేడి ఉన్న ప్రాంతాలలో అక్కడి పరిస్థితులను బట్టి సెలవులు ప్రకటించాలని స్థానిక అధికారులను ఆదేశించారు. తీవ్రమైన వేడి ప్రభావం నుండి ప్రజలను కాపాడటానికి అధికారులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని, తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన ఆదేశించారు. 
 
అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్న ప్రాంతాలను గుర్తించి, ఆయా ప్రాంతాల నివాసితులకు నిరంతరం హెచ్చరికలు, సూచనలు జారీ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. తీవ్రమైన ఎల్ నినో పరిస్థితుల కారణంగా వడగాలుల తీవ్రత గణనీయంగా పెరిగిందని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి తెలిపారు.
 
తీవ్రమైన ఎల్ నినో సంవత్సరం అయిన 2015లో రాష్ట్రంలో గరిష్టంగా 50.1 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైందని, ఈ ఏడాది కూడా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే ఉష్ణోగ్రతలు 48 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు చేరాయని వారు ఆయనకు తెలియజేశారు. 
 
గత మూడు రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీల సెల్సియస్ నుండి 48 డిగ్రీల సెల్సియస్‌కు పెరిగాయని అధికారులు ఇంకా పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పచ్చదనాన్ని పెంచాల్సిన ఆవశ్యకతను ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు. భూగర్భ జలమట్టాలు మెరుగుపడటం వల్ల పచ్చదనం పెరుగుతుందని, తీవ్రమైన ఉష్ణోగ్రతల ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో ఇది సహాయపడుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
 
ఇతర జిల్లాలతో పోలిస్తే అన్నమయ్య జిల్లాలో తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయని ఆయన ఉదాహరణగా తెలిపారు. రద్దీ ప్రదేశాలు, ప్రజలు గుమిగూడే ప్రాంతాలలో తాగునీరు, మజ్జిగ, ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు అందుబాటులో ఉండేలా చూడటం ద్వారా ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగించాలని చెప్పారు. 
 
వడగాలుల నుండి రక్షణ చర్యలపై అవగాహన కల్పించాలని, మీడియా, సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా సమాచారం నిరంతరం వ్యాప్తి చెందేలా చూడాలని ఆయన జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. ప్రాణాలను కాపాడటమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని చెబుతూ, తీవ్రమైన వేడి సమయంలో బయటకు వెళ్లేటప్పుడు ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి కోరారు.
 
వృద్ధులు, గర్భిణీ స్త్రీలు, పిల్లలు, ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు ఉదయం 11 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల మధ్య బయటకు వెళ్లడం మానుకోవాలని ఆయన సూచించారు. తీవ్రమైన వాతావరణం కారణంగా తలెత్తే అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి జిల్లా కలెక్టర్లు, మండల స్థాయి అధికారులు పూర్తి సన్నద్ధతతో ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.
 
పట్టణ ప్రాంతాల్లో 1,349 వడగాలి ఆశ్రయాలు, శీతలీకరణ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు, అలాగే వాహనదారులకు, పోలీసు సిబ్బందికి నీడ కల్పించేందుకు 446 ట్రాఫిక్ జంక్షన్ల వద్ద ఏర్పాట్లు చేసినట్లు అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి తెలియజేశారు.
 
ఎండ కారణంగా ఇబ్బంది పడుతున్న జంతువులు, పక్షుల కోసం నీటి తొట్టెలు, మట్టి కుండలు అందించాలని కూడా ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో తాగునీటి కొరత తలెత్తకుండా చూడాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. అవసరమైన చోటల్లా ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని సరఫరా చేయాలని వారికి సూచించారు.
 
రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో అత్యవసర ప్రతిస్పందన కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని కూడా ఆయన ఆదేశించారు.
ఈ సమీక్షా సమావేశానికి ప్రధాన కార్యదర్శి జి. సాయి ప్రసాద్‌తో పాటు వివిధ శాఖలకు చెందిన సీనియర్ అధికారులు హాజరయ్యారు.
About Writer
సెల్వి

మ‌మ్ముట్టి, మోహ‌న్ లాల్ న‌టించిన పొలిటిక‌ల్ థ్రిల్ల‌ర్ పేట్రియాట్. స్ట్రీమింగ్

మ‌మ్ముట్టి, మోహ‌న్ లాల్ న‌టించిన పొలిటిక‌ల్ థ్రిల్ల‌ర్ పేట్రియాట్. స్ట్రీమింగ్జీ5 లో మలయాళ పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ మూవీ ‘పేట్రియాట్‌’ జూన్ 5 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ప్రముఖ దర్శకుడు మ‌హేష్ నారాయ‌య‌ణ‌న్‌ తెరకెక్కించారు. 18 ఏళ్ల త‌ర్వాత‌ మలయాళ సినీ దిగ్గజాలు మ‌మ్ముట్టి, మోహ‌న్ లాల్ ఈ చిత్రంలో క‌లిసి న‌టించారు. న‌య‌న‌తార‌, ఫ‌హాద్ ఫాజిల్‌, కున్‌చాకో బొబ‌న్ త‌దిత‌రులు ఇత‌ర కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు. పేట్రియాట్ మూవీ మలయాళంతో పాటు హిందీ, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

Vijay Antony,: ఫీల్ గుడ్ ఎమోషన్‌తో విజయ్ ఆంటోనీ నాన్న కుట్టి

Vijay Antony,: ఫీల్ గుడ్ ఎమోషన్‌తో విజయ్ ఆంటోనీ నాన్న కుట్టిఫాదర్ అండ్ డాటర్ సెంటిమెంట్‌తో ము. మారన్ దర్శకత్వంలో విజయ్ ఆంటోనీ హీరోగా చేస్తున్న చిత్రం ‘నాన్న కుట్టి’. యాక్షన్, కుటుంబ భావోద్వేగాలు, ఇంటెన్స్ డ్రామాగా ఈ మూవీని రూపొందిస్తున్నారు. విజయ్ ఆంటోని ఫిల్మ్ కార్పోరేషన్ బ్యానర్ మీద మీరా విజయ్ ఆంటోని నిర్మాతగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఈ మూవీకి సర్వంత్ రామ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ అధినేత రామంజనేయులు జవ్వాజీ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ మూవీకి సంబంధించిన షూటింగ్ విజయవంతంగా పూర్తయింది.

ఎ.పి. ఎఫ్.డి.సి. ఛైర్మన్ పి.భరత్ భూషణ్, డైరెక్టర్ గా చదలవాడ శ్రీనివాస్

ఎ.పి. ఎఫ్.డి.సి. ఛైర్మన్ పి.భరత్ భూషణ్, డైరెక్టర్ గా చదలవాడ శ్రీనివాస్ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిల్మ్, టెలివిజన్ అండ్ థియేటర్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ గాపి.భరత్ భూషణ్, వైస్ ఛైర్మన్ చిక్కాల మెహర్ రమేష్ కుమార్, డైరెక్టర్లు చదలవాడ శ్రీనివాసరావు, సుమన్ తల్వార్, సాయిమాధవ్ బుర్రా, ఎస్. శివాజీ, శ్రీమతి వై. ఝాన్సీ, వివేక్ కూచిభొట్ల, వి. సముద్ర, మీర్.ఎస్, కందిమళ్ల సాంబశివరావు, ఏ. సత్యనారాయణ, ఎస్ వీ కృష్ణారెడ్డి, జీ. రాజ్ వెంకటేశ్వర యాదవ్, డి. సత్యనారాయణ ఎంపిక అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా నందమూరి రామక్రిష్ణ వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ప్రకటన వెలువరించారు.

Thaman: చెవిటి, మూగ అయిన ఇట్లు అర్జున తో ఫస్ట్ సింగిల్ చేయించిన ఎస్. థమన్‌

Thaman: చెవిటి, మూగ అయిన ఇట్లు అర్జున తో ఫస్ట్ సింగిల్ చేయించిన ఎస్. థమన్‌దర్శకుడు వెంకీ కుడుముల తన నిర్మాణ సంస్థ వాట్ నెక్స్ట్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న తొలి చిత్రం ‘ఇట్లు అర్జున’. “న్యూ గై ఇన్ టౌన్” అనీష్ హీరోగా, మహేష్ ఉప్పల దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేస్తున్నారు. అనస్వర రాజన్ కథానాయిక. అక్కినేని నాగార్జున ఇచ్చిన పవర్‌ఫుల్ వాయిస్ ఓవర్ గ్లింప్స్‌కు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. అనంతరం విడుదలైన పోస్టర్లు, ‘ఫైండింగ్ అర్జున’ అనే స్పెషల్ వీడియో సినిమాపై మరింత ఆసక్తిని పెంచాయి.

First Time Review: : ఏలియన్స్ అండ్ వర్తమానం అనే వైవిధ్యమైన కాన్సెప్ట్ తో ఫస్ట్ టైమ్ మూవీ రివ్యూ

First Time Review: : ఏలియన్స్ అండ్ వర్తమానం అనే వైవిధ్యమైన కాన్సెప్ట్ తో ఫస్ట్ టైమ్ మూవీ రివ్యూపరిమిత బడ్జెట్ తో రూపొందిన చిత్రం ఫస్ట్ టైమ్. సౌరభ్ ధింగ్రా హీరోగా నటించిన చిత్రం. అనికా విక్రమన్ హీరోయిన్‌. అన్నపూర్ణమ్మ, మైమ్ గోపి, అజయ్ రత్నం, గాయత్రి గుప్త తదితరులు నటించారు. హేమంత్ ఇప్పలపల్లి తెరకెక్కించారు. సైన్స్ ఫిక్షన్ గా రూపొందిన ఈసినిమా నేడే విడుదలైంది. మరి ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.