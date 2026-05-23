అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలున్న ప్రాంతాల్లో సెలవు ప్రకటించండి.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్ తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితులతో అల్లాడుతున్న నేపథ్యంలో, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శుక్రవారం నాడు, తీవ్రమైన వేడి ఉన్న ప్రాంతాలలో అక్కడి పరిస్థితులను బట్టి సెలవులు ప్రకటించాలని స్థానిక అధికారులను ఆదేశించారు. తీవ్రమైన వేడి ప్రభావం నుండి ప్రజలను కాపాడటానికి అధికారులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని, తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన ఆదేశించారు.
అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్న ప్రాంతాలను గుర్తించి, ఆయా ప్రాంతాల నివాసితులకు నిరంతరం హెచ్చరికలు, సూచనలు జారీ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. తీవ్రమైన ఎల్ నినో పరిస్థితుల కారణంగా వడగాలుల తీవ్రత గణనీయంగా పెరిగిందని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి తెలిపారు.
తీవ్రమైన ఎల్ నినో సంవత్సరం అయిన 2015లో రాష్ట్రంలో గరిష్టంగా 50.1 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైందని, ఈ ఏడాది కూడా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే ఉష్ణోగ్రతలు 48 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు చేరాయని వారు ఆయనకు తెలియజేశారు.
గత మూడు రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీల సెల్సియస్ నుండి 48 డిగ్రీల సెల్సియస్కు పెరిగాయని అధికారులు ఇంకా పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పచ్చదనాన్ని పెంచాల్సిన ఆవశ్యకతను ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు. భూగర్భ జలమట్టాలు మెరుగుపడటం వల్ల పచ్చదనం పెరుగుతుందని, తీవ్రమైన ఉష్ణోగ్రతల ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో ఇది సహాయపడుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇతర జిల్లాలతో పోలిస్తే అన్నమయ్య జిల్లాలో తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయని ఆయన ఉదాహరణగా తెలిపారు. రద్దీ ప్రదేశాలు, ప్రజలు గుమిగూడే ప్రాంతాలలో తాగునీరు, మజ్జిగ, ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు అందుబాటులో ఉండేలా చూడటం ద్వారా ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగించాలని చెప్పారు.
వడగాలుల నుండి రక్షణ చర్యలపై అవగాహన కల్పించాలని, మీడియా, సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా సమాచారం నిరంతరం వ్యాప్తి చెందేలా చూడాలని ఆయన జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. ప్రాణాలను కాపాడటమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని చెబుతూ, తీవ్రమైన వేడి సమయంలో బయటకు వెళ్లేటప్పుడు ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి కోరారు.
వృద్ధులు, గర్భిణీ స్త్రీలు, పిల్లలు, ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు ఉదయం 11 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల మధ్య బయటకు వెళ్లడం మానుకోవాలని ఆయన సూచించారు. తీవ్రమైన వాతావరణం కారణంగా తలెత్తే అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి జిల్లా కలెక్టర్లు, మండల స్థాయి అధికారులు పూర్తి సన్నద్ధతతో ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.
పట్టణ ప్రాంతాల్లో 1,349 వడగాలి ఆశ్రయాలు, శీతలీకరణ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు, అలాగే వాహనదారులకు, పోలీసు సిబ్బందికి నీడ కల్పించేందుకు 446 ట్రాఫిక్ జంక్షన్ల వద్ద ఏర్పాట్లు చేసినట్లు అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి తెలియజేశారు.
ఎండ కారణంగా ఇబ్బంది పడుతున్న జంతువులు, పక్షుల కోసం నీటి తొట్టెలు, మట్టి కుండలు అందించాలని కూడా ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో తాగునీటి కొరత తలెత్తకుండా చూడాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. అవసరమైన చోటల్లా ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని సరఫరా చేయాలని వారికి సూచించారు.
రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో అత్యవసర ప్రతిస్పందన కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని కూడా ఆయన ఆదేశించారు.
ఈ సమీక్షా సమావేశానికి ప్రధాన కార్యదర్శి జి. సాయి ప్రసాద్తో పాటు వివిధ శాఖలకు చెందిన సీనియర్ అధికారులు హాజరయ్యారు.
