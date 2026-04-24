ముంబైకి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు.. ఎందుకో తెలుసా?
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తమిళనాడు పర్యటనను ఇటీవల పూర్తి చేసుకుని ముంబైకి బయల్దేరారు. ఈసారి ఆయన తన వ్యక్తిగత హోదాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఎకనామిక్ టైమ్స్ సదస్సులో పాల్గొనడానికి చంద్రబాబు శనివారం ఢిల్లీకి చేరుకోనున్నారు. ఆపై ముంబైలో జరగనున్న ఈ ప్రముఖ సదస్సులో ఆయనకు 'బిజినెస్ రిఫార్మర్ ఆఫ్ ది ఇయర్' (వ్యాపార సంస్కర్త) పురస్కారం ప్రదానం చేయనున్నారు.
ప్రతిష్టాత్మకమైన ఈటీ సంస్థ నుండి చంద్రబాబు ఈ పురస్కారాన్ని అందుకోవడం ఇది రెండవసారి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అనే నినాదంతో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం చేపట్టిన సంస్కరణాత్మక చర్యల ఫలితంగానే ఆయనకు ఈ గౌరవం దక్కింది.
ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొననున్న ఈ ముఖ్యమైన మీడియా సదస్సులో, జాతీయ ప్రాధాన్యత కలిగిన ఇతర అంశాలతో పాటు, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లు గురించి కూడా ఆయన వివరంగా ప్రసంగించే అవకాశం ఉంది.