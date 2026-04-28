#GoogleBreaksGroundInVizag : ట్రెండింగ్లో వైజాగ్లో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రముఖ సముద్రతీర ప్రాంతమైన విశాఖపట్టణంలోని తర్లువాడలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్ నిర్మాణానికి భూమి పూజ జరిగింది. కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్తో కలిసి ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఏపీ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేశ్లు శంకుస్థాపన చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, గూగుల్ సంస్థ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. గూగుల్ డేటా సెంటర్ రాక విశాఖ ముఖచిత్రాన్ని మార్చనుంది. ఏఐ డేటా హబ్గా, సబ్సీ కేబుల్ నెట్వర్క్కి కేంద్రంగా అవతరించబోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో సోషల్ మీడియాలో ట్యాగ్కు విశేష స్పందన లభించింది. ‘ఎక్స్’లో ఈ హ్యాష్టాగ్ ట్రెండింగ్లో కొనసాగుతోంది.
మా అమ్మానాన్నా వివాహ తేదీని ఇందిరా గాంధీ నిర్ణయిచారు : అమీషా పటేల్
బాలీవుడ్ నటి అమీషా పటేల్ ఓ ఆసక్తికర విషయాన్ని వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా తన కుటుంబానికి గాంధీ కుటుంబానికి మధ్య ఉన్న దశాబ్దాల నాటి అనుబంధంతో పాటు మరో ఆసక్తికర విషయాన్ని వెల్లడించారు. తన తల్లిదండ్రుల వివాహ తేదీని మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ స్వయంగా నిర్ణయించారని, పైగా, తాను జన్మించినపుడు ఆస్పత్రికి వచ్చి చూసిన తొలి వ్యక్తి ఇందిరా గాంధేనని అమీషా పటేల్ వెల్లడించారు.
ఆమె తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, తన తాతయ్య, ప్రముఖ బారిస్టర్ రజనీ పటేల్ గురించి వివరించారు. "మా తాతయ్య రజనీ పటేల్ ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కీలక నేత. ఆయనకు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ మార్గదర్శకులు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరాక ఆయన ఇందిరా గాంధీకి అత్యంత సన్నిహితుడిగా, ప్రధాన సలహాదారుడిగా మారారు. పార్టీ కోశాధికారిగా, అధ్యక్షుడిగా కూడా పనిచేశారు. ఇందిరా గాంధీ ఏ ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా మా తాతయ్య అభిప్రాయం తీసుకునేవారు" అని అమీషా తెలిపారు.
తన తల్లిదండ్రుల వివాహం గురించి మాట్లాడుతూ "మా అమ్మానాన్నల జాతకాలు కలవలేదు. దాంతో పెళ్లి తేదీ కోసం ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు మా తాతయ్య ఇందిరా గాంధీని 'మీరు ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉంటారు?' అని అడిగారు. ఆమె చెప్పిన తేదీనే నా తల్లిదండ్రుల పెళ్లి తేదీగా ఖరారు చేశారు" అని అమీషా వివరించారు.
అంతేకాదు, "నేను ముంబైలోని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో పుట్టినప్పుడు, నన్ను చూసేందుకు వచ్చిన మొదటి వ్యక్తి ఇందిరా గాంధీయే" అని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు. ముంబైలోని నెహ్రూ ప్లానిటోరియంను కూడా తన తాతయ్యే నిర్మించారని ఆమె పేర్కొన్నారు. 'కహో నా... ప్యార్ హై' చిత్రంతో అరంగేట్రం చేసిన అమీషా, ఇటీవలే 'గదర్ 2'తో భారీ విజయాన్ని అందుకున్న సంగతి తెలిసిందే.