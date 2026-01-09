కోనసీమ జిల్లాలో గ్యాస్ బావి పేలుడు.. ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించిన చంద్రబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శుక్రవారం డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో గ్యాస్ బావి పేలుడు ప్రభావంపై అంచనా వేయడానికి ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించారు.
ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ (ఓఎన్జిసి)కి చెందిన మోరి-5 బావిలో గ్యాస్ లీక్ అయిన తర్వాత, జనవరి 5న మోరి, ఇరుసుమండ గ్రామాలకు సమీపంలో 20 మీటర్ల ఎత్తు, 25 మీటర్ల వెడల్పుతో ఒక భారీ అగ్నిగోళం చెలరేగింది.
వెల్ మోరి-5 అగ్నిప్రమాదం తీవ్రత తగ్గడం ప్రారంభమైనప్పటికీ, అది వరుసగా ఐదవ రోజు కూడా కొనసాగుతోంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మలికిపురం మండలం ఇరుసుమండ గ్రామంలోని గ్యాస్ లీకేజీ ప్రాంతంలో పర్యటించి పరిస్థితిని సమీక్షించారని ఒక అధికారిక పత్రికా ప్రకటన తెలిపింది.
పర్యటన అనంతరం, చంద్రబాబు నాయుడు ఓఎన్జీసీ, జిల్లా అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. మంటలను పూర్తిగా ఆర్పడానికి తీసుకుంటున్న చర్యల గురించి ఆరా తీయడంతో పాటు, అగ్నిప్రమాదంలో కొబ్బరి తోటలు ధ్వంసమైన స్థానిక రైతులకు పరిహారాన్ని వేగవంతం చేయాలని కూడా ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.
ప్రెజర్ కంట్రోల్ వ్యవస్థలు విఫలమైన తర్వాత, చమురు బావి లేదా గ్యాస్ బావి నుండి ముడి చమురు లేదా సహజ వాయువు అనియంత్రితంగా విడుదల కావడాన్ని బ్లోఅవుట్ అంటారు.