అర్నబ్ తుఫాను: ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా చూడాలి.. చంద్రబాబు
అర్నబ్ తుఫాను కదలికలను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని, ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలని, ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా చూడాలని అధికారులను ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశించారు. ముఖ్యమంత్రి అధికారులతో తుఫాను సన్నద్ధతను సమీక్షించి, ఈ వాతావరణ వ్యవస్థ సంభావ్య ప్రభావాన్ని బట్టి ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని, నష్టాన్ని తగ్గించడానికి అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని వారికి సూచించారు.
అధికారులు అర్నబ్ తుఫాను కదలికలను నిరంతరం గమనిస్తూ, ముందుగానే జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలి. ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా చూడాలని చంద్రబాబు నాయుడు ఒక అధికారిక పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపారు.
తుఫాను వల్ల కలిగే వర్ష తీవ్రత, గాలుల వేగం, వరద ప్రవాహాలను అంచనా వేసి, మారుతున్న పరిస్థితికి అనుగుణంగా తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరాన్ని చెప్పారు. గత తుఫానుల నుండి సమాచారాన్ని విశ్లేషించి, రైతులు, ప్రజలు అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంలో సహాయపడటానికి సకాలంలో హెచ్చరికలు జారీ చేయాలని కూడా ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. ముందస్తు చర్యలలో భాగంగా, ప్రమాదకర తీర ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను తుఫాను ఆశ్రయాలకు తరలించాలని చంద్రబాబు జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించారు.