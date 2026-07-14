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కర్నూలు హిట్ అండ్ రన్ కేసు.. జాగింగ్ వెళ్తూ పోలీస్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ మృతి
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు పట్టణంలో మంగళవారం జరిగిన హిట్-అండ్-రన్ ఘటనలో ఒక పోలీస్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ మరణించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. తెల్లవారుజామున జాతీయ రహదారిపై ఉన్న ఫ్లైఓవర్పై జాగింగ్ చేస్తున్న హెడ్ కానిస్టేబుల్ను ఒక గుర్తుతెలియని వాహనం ఢీకొట్టింది.
Andhra cop
దీంతో ఆ పోలీస్ అధికారి ఫ్లైఓవర్ కింద ఉన్న రోడ్డుపై పడి అక్కడికక్కడే మరణించారు. మృతుడిని ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ (ఏపీఎస్పీ) రెండవ బెటాలియన్లో పనిచేస్తున్న హెడ్ కానిస్టేబుల్ వరప్రసాద్ రెడ్డి (43)గా గుర్తించారు.ఈ ఘటన బళ్లారి చౌరస్తా సమీపంలో జరిగింది.
పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ హిట్-అండ్-రన్ ఘటనలో హెడ్ కానిస్టేబుల్ మరణం పట్ల రాష్ట్ర హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. విధి నిర్వహణలో అంకితభావంతో పనిచేసిన పోలీస్ అధికారిని కోల్పోవడం బాధాకరమని ఆమె అన్నారు.
ఆమె మృతుని కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ, ప్రభుత్వం వారికి అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. ఈ ఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని, ప్రమాదానికి గల కారణాలపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు.
కోలీవుడ్లో తండ్రీతనయుల పోటీ.. చివరకు వెనక్కి తగ్గిన కుమారుడు...
కోలీవుడ్లో తండ్రి తనయుల మధ్య పోటీ పడింది. తండ్రి హీరోగా నటించిన చిత్రం, కుమారుడు దర్శకత్వం వహించిన తొలి చిత్రం ఒకే రోజున విడుదల కావాల్సివుంది. అయితే, తన తండ్రి కోసం తనయుడు వెనక్కి తగ్గారు. ఆ తండ్రి ఎవరో కాదు సినీ హీరో, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్. ఆయన కుమారుడు జాసన్ సంజయ్. విజయ్ నటించిన చిత్రం జన నాయగన్. జాసన్ దర్శకత్వం వహించిన తొలి చిత్రం 'సిగ్మా'. ఈ చిత్రం ఈ నెల 24వ తేదీన విడుదల కావాల్సివుంది. అయితే, గత కొన్ని నెలలుగా సెన్సార్ వివాదంలో చిక్కుకున్న జన నాయగన్ విడుదలకు లైన్ క్లియర్ అయింది. దీంతో ఈ చిత్రాన్ని ఈ నెల 24వ తేదీన విడుదల చేయాలని నిర్మాత భావిస్తున్నారు. దీంతో సిగ్మా మేకర్స్ వెనక్కి తగ్గారు.
పట్టభద్రులైన విద్యార్థుల్ని, బంగారు పతకం సాధించిన దీపికను అభినందించిన విశాల్
యాక్టర్, ప్రొడ్యూసర్, డైరెక్టర్ విశాల్ సేవాభావం, ఆయన చేసే సమాజ సేవ గురించి అందరికీ తెలిసిందే. పేద విద్యార్థులు, అనాథల గురించి ఆయన ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తుంటారు. ఆయన సేవా సంస్థలు, ట్రస్ట్ల ద్వారా ఎంతో మంది పిల్లల్ని ఉచితంగా చదివిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో విశాల్ ఆధ్వర్యంలోని దేవి సోషల్, ఎడ్యుకేషనల్ ఫౌండేషన్ మద్దతుతో 10 మంది విద్యార్థులు రీసెంట్గా పట్టభద్రులయ్యారు. సత్యభామ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ 35వ స్నాతకోత్సవంలో ఈ విద్యార్థులంతా పట్టభద్రులయ్యారు. అంతే కాకుండా దీపిక బ్యాచిలర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ (BCA)లో బంగారు పతకాన్ని గెలుచుకున్నారు
Prabhas: ప్రభాస్ లాంచ్ చేసిన వరుణ్ తేజ... కొరియన్ కనకరాజు టీజర్
మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్, మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న హారర్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ 'కొరియన్ కనకరాజు'తో అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది. ప్రమోషనల్ కంటెంట్ ఇప్పటికే భారీ అంచనాలను సృష్టించింది. టైటిల్ గ్లింప్స్ ఆసక్తిని రేకెత్తించగా, ఫస్ట్ సింగిల్ 'కంసంనిద' చార్ట్బస్టర్గా నిలిచింది. ఈరోజు రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న టీజర్ను విడుదల చేశారు.
Jani Master: మా మధ్య గొడవలు లేవు, డ్యాన్సర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్కి 18 లక్షలు విరాళం : జానీ మాస్టర్
తెలుగు సినిమా టీవీ డ్యాన్సర్స్ అండ్ డ్యాన్స్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ (TFTDDA) ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమం రసాభాసాగా మారింది. జానీ మాస్టర్, శేఖర్ మాస్టర్కి సంబంధించిన విజువల్స్ అన్నీ కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగిందంటూ వార్తలు వ్యాపించాయి. ఇక ఈ మేరకు జానీ మాస్టర్, టీఎఫ్టీడీడీఏ అధ్యక్షురాలు సుమలత వివరణ ఇచ్చేందుకు సోమవారం నాడు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు.
Bhagyashri: రాజమౌళి గారి దర్శకత్వంలో రాణి లా నటించాలని కోరిక : భాగ్యశ్రీ బోర్సే
లెనిన్' విజయం నాకు గొప్ప ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. 'భారతి' పాత్ర జీవితాంతం గుర్తుండిపోతుంది' అని హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే అన్నారు. అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా, భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటించిన 'లెనిన్' చిత్రాన్ని అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మించగా, మురళీకిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఇటీవల విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుని బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ సందర్భంగా భాగ్యశ్రీ బోర్సే పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.