Biogas Plants: పల్నాడు జిల్లాలో 200 టీపీడీ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లు
పల్నాడు జిల్లాలో 200 టీపీడీ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లను స్థాపించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం శుక్రవారం క్రోమా-అటోర్ పవర్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు ఆమోదం తెలిపింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీ 2024 నిబంధనల ప్రకారం కంపెనీకి రెవెన్యూ భూములను లీజుకు కేటాయించడానికి ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపిందని ఇంధన శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి కె. విజయానంద్ తెలిపారు.
పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట మండలం ఎడవల్లి గ్రామంలో 200 టీపీడీ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లను స్థాపించడానికి ప్రభుత్వం ఇందుమూలంగా ఆమోదం తెలిపిందని ఆయన ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులో తెలిపారు.
దక్షిణాది రాష్ట్రం తనను తాను క్లీన్ ఎనర్జీ హబ్గా నిలబెట్టుకోవాలని మరియు స్వయం-ఆర్థిక ఆధారపడటానికి దోహదపడాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది, దీని ఫలితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీ, 2024ను నోటిఫై చేసింది.