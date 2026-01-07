పరకామణి కేసులో పోలీసులపై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయండి : హైకోర్టు
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పరకామణి కేసులో కుమ్మక్కైన పోలీసులపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయాలని ఏపీ హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీచేసింది. ఈ కేసు దర్యాప్తును కొనసాగించాలని సీఐడీ, ఏసీబీలకు కోర్టు సూచన చేసింది. ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న వారితో పోలీసులు చేతులు కలిపారని సీఐడీ తన నివేదికలో పేర్కొంది. దీంతో ఆ పోలీస్ అధికారులపై కేసు నమోదు చేసి శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశిస్తూ తదుపరి విచారణను ఈ నెల 8వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. చోరీ ఘటన మినహా దర్యాప్తులో తేలిన ఇతర అంశాలపై సీఐడీ, ఏసీబీ విచారణ కొనసాగించవచ్చని కోర్టు వెసులుబాటు కల్పించింది.
ప్రధానంగా ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అప్పటి సీఐ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, టూటౌన్ సీఐ చంద్రశేఖర్, ఎస్ఐ లక్ష్మీ రెడ్డిలను ఇప్పటికే వీఆర్కు పంపిన విషయం తెల్సిందే. తాజా ఆదేశాలతో వీరిపై సీఐడి క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయనుంది. మరోవైపు, పత్రాలు తారుమారు చేశారనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వన్ టౌన్ సీఐ విజయ్ కుమార్పై కూడా కేసు నమోదు చేస్తారా లేదా అన్నది తేలాల్సివుంది.