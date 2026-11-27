గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు.. మరోసారి రిగ్గింగ్ చేసింది.. జగన్ ఫైర్
ఆంధ్రప్రదేశ్లో గురువారం జరిగిన పట్టణ స్థానిక సంస్థల రెండో దశ ఎన్నికలు, గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల మొదటి దశ ఎన్నికలను అధికార తెలుగుదేశం పార్టీ మరోసారి రిగ్గింగ్ చేసిందని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆరోపించారు.
ఎన్నికలలో రిగ్గింగ్ చేసేందుకు వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులను, అభ్యర్థులను, ప్రజలను భయపెట్టడానికి టీడీపీ పోలీసులను, ప్రభుత్వ అధికారులను వాడుకుంటోందని ఆయన ఆరోపించారు. ఓటింగ్లో అవకతవకలు జరిగిన చోటల్లా తిరిగి పోలింగ్ నిర్వహించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
ఓటర్లను మళ్లీ చంపేస్తామని బెదిరించారు. పోలింగ్ ఏజెంట్లను మళ్లీ కొట్టి, అడ్డుకున్నారు. బూత్ల నుంచి బ్యాలెట్ పేపర్లను మళ్లీ దొంగిలించారు. పోలీసుల అండతో మళ్లీ భారీ రిగ్గింగ్ జరిగిందని జగన్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
గురువారం తన ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన దానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సిగ్గుపడటం లేదా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల రెండవ దశ, పంచాయతీ ఎన్నికల మొదటి దశలో, ఎన్నికలలో రిగ్గింగ్ చేయడానికి మీ పార్టీ పోలీసులను, ప్రభుత్వ అధికారులను ఉపయోగించుకుని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులను, అభ్యర్థులను, ప్రజలను భయపెట్టింది. ఈ విధంగానేనా మీరు ఎన్నికలలో గెలవాలనుకుంటున్నారు?.. అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
అహోబిలంలో, టీడీపీ ఎమ్మెల్యే భూమా అఖిలప్రియ కాన్వాయ్కు చెందిన ఒక వాహనం వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులపైకి దూసుకెళ్లడంతో ఐదుగురు గాయపడగా, ఒక మహిళ పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత పేర్కొన్నారు. మంగంపేటలో, సంకీర్ణ మద్దతుదారులు పోలింగ్ ఏజెంట్లపై దాడి చేసి ఒక ఏజెంట్ చేయి విరగ్గొట్టారు. ప్రసన్నయనపల్లిలో, టీడీపీ నాయకులు అధికారులను బెదిరించి బ్యాలెట్ పేపర్లను దొంగిలించారు.
నరసంపల్లిలో, ఇద్దరు వ్యక్తులు బ్యాలెట్ పెట్టెల్లో సిరా పోయడంతో రెండు వార్డుల్లో పోలింగ్ నిలిచిపోయింది. వెల్లటూరులో, టీడీపీ బృందాలు బూత్ తలుపులు మూసివేసి, పోలీసుల ముందే బయటి వ్యక్తులను లోపలికి తీసుకువచ్చి బూటకపు ఓట్లు వేయించాయి. మంగళగిరి-తాడేపల్లి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో, నడిపగలు, కళ్ళు మిరుమిట్లు గొలిపేలా పోలింగ్ బూత్ల గుండా ఓటర్లను వరుసగా పంపించారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అవే ఎత్తుగడలు చోటుచేసుకున్నాయి. అపహరణలు, గృహ నిర్బంధాలతో ప్రతిపక్ష నాయకులను దూరంగా ఉంచారు. పోలింగ్ ఏజెంట్లను కొట్టారు, వారి నియామక పత్రాలను చించివేశారు, వారి ప్రవేశాన్ని అడ్డుకున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ మద్దతు ఉన్న అభ్యర్థులకు మద్దతు ఇస్తే ఓటర్లను బెదిరించారు.
టీడీపీ కార్యకర్తలు బూత్లను స్వాధీనం చేసుకుని, బరితెగించి నకిలీ ఓటర్ కార్డులను ఉపయోగించి, ఓటింగ్ సిరాను తుడిచివేశారు. ప్రజలు నిరసన తెలిపినప్పుడు, పోలీసులు లాఠీలతో వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. జరుగుతున్న దారుణాలను ప్రజలు చిత్రీకరించినప్పుడు, వారిపై దాడి చేసి, వారి ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు లేదా పగలగొట్టారని ఆయన అన్నారు.