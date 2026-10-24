  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Andhra local body polls: Pawan Kalyan again meets Chandrababu Naidu
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 24 October 2026 (17:54 IST)

Andhra local body polls: చంద్రబాబు నివాసానికి పవన్ కల్యాణ్.. రెండోసారి భేటీ

Pawan_Babu
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (17:54 IST)
google-news
Pawan_Babu
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ శుక్రవారం ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడును కలిసి, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో సీట్ల సర్దుబాటుపై చర్చించారు. గత రెండు రోజుల్లో పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు నాయుడు నివాసానికి వెళ్లడం ఇది రెండోసారి. 
 
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల అంశంపై ఇద్దరు నాయకులు అరగంట పాటు చర్చలు జరిపారు. ఎన్డీయే కూటమిలోని భాగస్వామ్య పక్షాల మధ్య ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో సీట్ల సర్దుబాటుపై ఇంకా స్పష్టమైన అవగాహన కుదరకపోవడంతో, టీడీపీ, జనసేన అధినేతలు ప్రస్తుత పరిస్థితిపై చర్చించారు. 
 
అధికార కూటమిలో ఇంకా అధికారిక ఒప్పందం కుదరకపోవడంతో, టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీలకు చెందిన ఆశావహులు తమకు గెలుపు అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని భావించిన చోట నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. ఒక ఏకాభిప్రాయానికి ఎలా రావాలనే దానిపై చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్ చర్చించినట్లు సమాచారం. 
 
పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి, శాంతిభద్రతల సమస్యల కారణంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు లేదా ఇతర అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేయలేకపోయిన చోట్ల, నామినేషన్ ప్రక్రియను పొడిగించాలని సుప్రీంకోర్టు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆదేశించిన నేపథ్యంలో, తలెత్తిన పరిణామాలపై చర్చించేందుకు పవన్ కళ్యాణ్ గురువారం కూడా చంద్రబాబు నాయుడును కలిశారు. 
 
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు, అక్టోబర్ 28న జరగాల్సిన మున్సిపల్ ఎన్నికలను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నవంబర్ 1కి వాయిదా వేసింది. అంతేకాకుండా, నాలుగు పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో నామినేషన్ ప్రక్రియను కూడా పొడిగించింది. ఎన్డీయే భాగస్వామ్య పక్షాలు ఇప్పటికే 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి సీట్ల సర్దుబాటు ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నాయి. 
 
మరోవైపు, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు నామినేషన్లు దాఖలు చేసే గడువు శుక్రవారం సాయంత్రంతో ముగియనుంది. నవంబర్ 3న జరగనున్న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో సుమారు 2.81 కోట్ల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. 
 
రాష్ట్రంలోని మొత్తం 663 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు గాను 659 స్థానాలకు పోలింగ్ జరగనుంది. అదేవిధంగా, మొత్తం 9,858 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు గాను 9,829 స్థానాలకు పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. నామినేషన్ల దాఖలు ప్రక్రియ అక్టోబర్ 21న ప్రారంభమైంది. నామినేషన్ల పరిశీలన అక్టోబర్ 24న జరుగుతుంది.
 
నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, నామినేషన్లు తిరస్కరణకు గురైన పక్షంలో, అభ్యర్థులు అక్టోబర్ 25న అప్పీలు చేసుకోవచ్చు. ఎంపీటీసీ స్థానాలకు సంబంధించి సంబంధిత రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి వద్ద, జడ్పీటీసీ స్థానాలకు సంబంధించి జిల్లా కలెక్టర్ వద్ద ఈ అప్పీళ్లను దాఖలు చేయాలి. 
 
అప్పీలును స్వీకరించిన అధికారి మరుసటి రోజే దానిపై నిర్ణయం తీసుకుంటారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, అభ్యర్థిత్వాలను ఉపసంహరించుకోవడానికి అక్టోబర్ 27 చివరి తేదీ. అదే రోజున అభ్యర్థుల తుది జాబితాను ప్రకటిస్తారు. అవసరమైన చోట నవంబర్ 3న పోలింగ్ నిర్వహిస్తారు. ఒకవేళ అవసరమైతే, నవంబర్ 4న రీపోలింగ్ ఉంటుంది. ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్ 5న జరుగుతుంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
త్వరలో విజయవాడకు.. సీబీఐ చేతుల్లోకి మారిన సాయికృష్ణ కస్టడీ కేసు..

Fauzi File Number 25: సోల్జర్‌ ఫౌజీ గా సరికొత్త శకం క్రియేట్ చేసిన రెబల్ ప్రభాస్ ఎలా?

Fauzi File Number 25: సోల్జర్‌ ఫౌజీ గా సరికొత్త శకం క్రియేట్ చేసిన రెబల్ ప్రభాస్ ఎలా?రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన నటిస్తున్న కొత్త చిత్రం ‘ఫౌజీ’ (FAUZI) నుంచి ఆసక్తికరమైన అప్‌డేట్ విడుదలైంది. ‘ఫైల్ నంబర్ 25’ పేరుతో చిత్రాన్ని పరిచయం చేస్తూ, ‘ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ రెబల్ సోల్జర్’గా ప్రభాస్‌ను ప్రెజెంట్ చేశారు. ‘హ్యాపీ రెబల్స్ డే’ అంటూ అభిమానులకు ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలిపిన చిత్రబృందం.. ఇదొక కొత్త శకానికి ఆరంభమని ప్రకటించింది.

Singha Update: ఆకట్టుకునే గోపీచంద్ జంగిల్ పోస్టర్లతో సింగా చిత్రం సగభాగం పూర్తి

Singha Update: ఆకట్టుకునే గోపీచంద్ జంగిల్ పోస్టర్లతో సింగా చిత్రం సగభాగం పూర్తితెలుగు యాక్షన్ చిత్రం సింగా తన 50% షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసుకుంది. కొత్త పోస్టర్లలో గోపీచంద్ సాంప్రదాయ దుస్తులు, అలంకరించిన ఆయుధంతో ఒక రహస్యమైన అటవీ నేపథ్యంలో కనిపిస్తున్నారు. యాక్షన్ హిట్ చిత్రాలకు కొరియోగ్రఫీ చేసిన తర్వాత, దర్శకుడు వెంకట్ తన తొలి ఫీచర్ చిత్రంతో 70mm ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Vijay Deverakondaఫ రణబాలి నా జీవితానికి అర్థాన్నిచ్చింది, రాయలసీమ రుణం తీర్చుకున్నా -విజయ్ దేవరకొండ

Vijay Deverakondaఫ రణబాలి నా జీవితానికి అర్థాన్నిచ్చింది, రాయలసీమ రుణం తీర్చుకున్నా -విజయ్ దేవరకొండవిజయ్ దేవరకొండ హీరోగా నటించిన భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ "రణబాలి". ఈ సినిమాకు రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వం వహించారు. రశ్మిక మందన్న హీరోయిన్ గా నటించారు. టీ సిరీస్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై "రణబాలి" సినిమాను ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ హ్యూజ్ బడ్జెట్ తో నిర్మించారు. ఈ రోజు వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చిన "రణబాలి" సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్ని మెస్మరైజ్ చేస్తూ బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ అందుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో అనంతపురంలో "రణబాలి" రణభేరి ఈవెంట్ గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.

Trivikram: నాకు, వెంకటేష్ కి కూడా AK47 కథ ఫస్ట్ అటెంప్ట్.: త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్

Trivikram: నాకు, వెంకటేష్ కి కూడా AK47 కథ ఫస్ట్ అటెంప్ట్.: త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్విక్టరీ వెంకటేష్ కథానాయకుడిగా, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన తెలుగు చిత్రం ఆదర్శ కుటుంబం అధికారిక ట్రైలర్ గత రాత్రి హైదరాబాద్‌ మల్లారెడ్డి విశ్వ విద్యాపీఠ్ కళాశాలలో విడుదలైంది. కుటుంబ భావోద్వేగాలు, క్రైమ్ కామెడీ, బ్లాక్ కామెడీ, మరియు యాక్షన్‌ల కలయికగా సాగే ఈ చిత్రంలో వెంకటేష్ ఆత్మీయ క్షణాల నుండి తీవ్రమైన పోలీస్ ఛేజ్‌ల వరకు ద్విపాత్రాభినయం చేశారు.

విలన్న అడ్డాలో టీ అందించే కుర్రాళ్లులా ఉన్నారు.. : టైగర్ ష్రాఫ్ కాల్పులపై ఆర్జీవీ కామెంట్స్

విలన్న అడ్డాలో టీ అందించే కుర్రాళ్లులా ఉన్నారు.. : టైగర్ ష్రాఫ్ కాల్పులపై ఆర్జీవీ కామెంట్స్ఇటీవల బాలీవుడ్ దర్శకుడు టైగర్ ష్రాఫ్‌పై జరిగిన కాల్పుల ఘటనపై ప్రముఖ వివాదాస్పద దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ తనదైనశైలిలో స్పందించారు. బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై జరిగిన కాల్పుల కేసులో పట్టుబడిన నిందితుల రూపురేఖలను ఉద్దేశించి ఆయన చేసిన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశమైంది. ఆ షూటర్లు చూడటానికి ఎంత సాధారణంగా ఉన్నారంటే, సినిమాల్లో విలన్ల అడ్డాలో టీ అందించే కుర్రాళ్ల పాత్రలకు కూడా వారిని ఎంపిక చేయరంటూ వర్మ వ్యంగ్యంగా వ్యాఖ్యానించారు.