Andhra local body polls: చంద్రబాబు నివాసానికి పవన్ కల్యాణ్.. రెండోసారి భేటీ
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ శుక్రవారం ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడును కలిసి, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో సీట్ల సర్దుబాటుపై చర్చించారు. గత రెండు రోజుల్లో పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు నాయుడు నివాసానికి వెళ్లడం ఇది రెండోసారి.
Pawan_Babu
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల అంశంపై ఇద్దరు నాయకులు అరగంట పాటు చర్చలు జరిపారు. ఎన్డీయే కూటమిలోని భాగస్వామ్య పక్షాల మధ్య ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో సీట్ల సర్దుబాటుపై ఇంకా స్పష్టమైన అవగాహన కుదరకపోవడంతో, టీడీపీ, జనసేన అధినేతలు ప్రస్తుత పరిస్థితిపై చర్చించారు.
అధికార కూటమిలో ఇంకా అధికారిక ఒప్పందం కుదరకపోవడంతో, టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీలకు చెందిన ఆశావహులు తమకు గెలుపు అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని భావించిన చోట నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. ఒక ఏకాభిప్రాయానికి ఎలా రావాలనే దానిపై చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్ చర్చించినట్లు సమాచారం.
పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి, శాంతిభద్రతల సమస్యల కారణంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు లేదా ఇతర అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేయలేకపోయిన చోట్ల, నామినేషన్ ప్రక్రియను పొడిగించాలని సుప్రీంకోర్టు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆదేశించిన నేపథ్యంలో, తలెత్తిన పరిణామాలపై చర్చించేందుకు పవన్ కళ్యాణ్ గురువారం కూడా చంద్రబాబు నాయుడును కలిశారు.
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు, అక్టోబర్ 28న జరగాల్సిన మున్సిపల్ ఎన్నికలను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నవంబర్ 1కి వాయిదా వేసింది. అంతేకాకుండా, నాలుగు పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో నామినేషన్ ప్రక్రియను కూడా పొడిగించింది. ఎన్డీయే భాగస్వామ్య పక్షాలు ఇప్పటికే 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి సీట్ల సర్దుబాటు ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నాయి.
మరోవైపు, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు నామినేషన్లు దాఖలు చేసే గడువు శుక్రవారం సాయంత్రంతో ముగియనుంది. నవంబర్ 3న జరగనున్న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో సుమారు 2.81 కోట్ల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు.
రాష్ట్రంలోని మొత్తం 663 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు గాను 659 స్థానాలకు పోలింగ్ జరగనుంది. అదేవిధంగా, మొత్తం 9,858 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు గాను 9,829 స్థానాలకు పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. నామినేషన్ల దాఖలు ప్రక్రియ అక్టోబర్ 21న ప్రారంభమైంది. నామినేషన్ల పరిశీలన అక్టోబర్ 24న జరుగుతుంది.
నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, నామినేషన్లు తిరస్కరణకు గురైన పక్షంలో, అభ్యర్థులు అక్టోబర్ 25న అప్పీలు చేసుకోవచ్చు. ఎంపీటీసీ స్థానాలకు సంబంధించి సంబంధిత రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి వద్ద, జడ్పీటీసీ స్థానాలకు సంబంధించి జిల్లా కలెక్టర్ వద్ద ఈ అప్పీళ్లను దాఖలు చేయాలి.
అప్పీలును స్వీకరించిన అధికారి మరుసటి రోజే దానిపై నిర్ణయం తీసుకుంటారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, అభ్యర్థిత్వాలను ఉపసంహరించుకోవడానికి అక్టోబర్ 27 చివరి తేదీ. అదే రోజున అభ్యర్థుల తుది జాబితాను ప్రకటిస్తారు. అవసరమైన చోట నవంబర్ 3న పోలింగ్ నిర్వహిస్తారు. ఒకవేళ అవసరమైతే, నవంబర్ 4న రీపోలింగ్ ఉంటుంది. ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్ 5న జరుగుతుంది.