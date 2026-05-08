Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 8 మే 2026 (08:07 IST)

ఏపీలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు త్వరలో జరుగుతాయి: చంద్రబాబు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు త్వరలో జరుగుతాయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గురువారం ప్రకటించారు. రాష్ట్ర సచివాలయంలో జరిగిన జిల్లా కలెక్టర్ల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు త్వరలో జరుగుతాయని తెలిపారు. ఆయన వివిధ శాఖల పనితీరును, క్షేత్రస్థాయిలో కార్యక్రమాల అమలును సమీక్షించారు. విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ, పెట్టుబడుల సమీకరణ తదితర అంశాలపై చర్చలు జరిగాయి.
 
పెరుగుతున్న పరిశ్రమల సంఖ్య అనుబంధ పరిశ్రమలకు గణనీయమైన అవకాశాలను కల్పిస్తున్నందున, సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమల (మైక్రో, స్మాల్, మీడియం ఇండస్ట్రీస్) రంగాన్ని ప్రోత్సహించాలని ఆయన జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించారు.
 
రాష్ట్రంలోకి వస్తున్న ప్రధాన పెట్టుబడుల చుట్టూ అభివృద్ధి చెందుతున్న పారిశ్రామిక వ్యవస్థలో సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు కీలక పాత్ర పోషించాలని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
 
రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ముందుకు వస్తున్న కంపెనీలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, ముఖ్యంగా భూ కేటాయింపులకు సంబంధించినవి ఏవైనా ఉంటే, వాటిని తక్షణమే పరిష్కరించాలని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
 
అరకు కాఫీ విజయవంతమైన బ్రాండింగ్ మాదిరిగా, వివిధ జిల్లాల ఉత్పత్తులు పాన్-ఇండియా, గ్లోబల్ బ్రాండ్‌లుగా ఎదగాలని ఆయన ఉద్ఘాటించారు. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గూగుల్ క్లౌడ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హబ్ ఏర్పాటు కావడం క్యారియర్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ కంపెనీని రాష్ట్రానికి ఆకర్షించిందని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. డేటా సెంటర్లు, క్వాంటం కంప్యూటింగ్ సౌకర్యాలకు అవసరమైన బల్క్ చిల్లర్లను ఆ కంపెనీ సరఫరా చేస్తుందని ఆయన అన్నారు.
 
అమరావతిలో ఇప్పటికే ఒక క్వాంటం రిఫరెన్స్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశామని, క్వాంటం కంప్యూటింగ్ సెంటర్ కార్యకలాపాలు ప్రారంభమైన తర్వాత, అవసరమైన పరికరాల తయారీకి ఒక పర్యావరణ వ్యవస్థ కూడా ఏర్పడుతుందని ఆయన తెలిపారు.
 
అభివృద్ధి చెందుతున్న ఈ పారిశ్రామిక పర్యావరణ వ్యవస్థలో సూక్ష్మ, చిన్న- మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అంతర్భాగం కావాలని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. రవాణా ఖర్చులను తగ్గించడం వేగవంతమైన ఆర్థిక వృద్ధిని సాధించడానికి అత్యవసరం అని, లాజిస్టిక్స్ ప్రాముఖ్యతను ఆయన హైలైట్ చేశారు.
 
రూ.లక్ష కోట్లకు పైగా విలువైన 64 జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టులు రాష్ట్రానికి రానున్నాయని, అదే సమయంలో రూ. 64,000 కోట్ల విలువైన 624 రైల్వే ప్రాజెక్టులు ప్రస్తుతం నిర్మాణంలో ఉన్నాయని ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు తెలియజేశారు. దీంతో పాటు, దాదాపు రూ. 2 లక్షల కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులు డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ దశలో ఉన్నాయి.
 
రాబోయే ప్రాజెక్టులలో ఎక్స్‌ప్రెస్, లోకల్ రైలు నెట్‌వర్క్‌లతో పాటు, రైల్వే లైన్లను నాలుగు లేన్ల కారిడార్లుగా విస్తరించడం కూడా ఉంటుందని ఆయన అన్నారు. లాజిస్టిక్స్ పార్కులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో ఆర్థిక కార్యకలాపాలను సృష్టిస్తాయని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
 
ఎల్ నినో ప్రభావం గురించి ప్రస్తావిస్తూ, వర్షపాతం సాధారణం కంటే తక్కువగా ఉండవచ్చని ఆయన హెచ్చరించారు. కలెక్టర్లు ముందుగానే ముందుజాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. వర్షాధార పంటలు, మెట్ట వ్యవసాయం, ఉద్యానవన పంటలకు అనువైన నీటి నిర్వహణ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేయాలని, అదే సమయంలో పశువులకు తగినంత పశుగ్రాసం సరఫరాను కూడా నిర్ధారించాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. 
 
సింగపూర్ పాలనా వ్యవస్థలు అక్కడి ప్రజల నమ్మకాన్ని చూరగొన్నాయని పేర్కొంటూ, ఒక జిల్లాను ఆదర్శంగా తీసుకుని సింగపూర్ యొక్క కొన్ని ఉత్తమ పరిపాలనా పద్ధతులను ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుసరించాలని ఆయన ప్రతిపాదించారు. 
 
సింగపూర్ స్ఫూర్తితో కూడిన పాలనా పద్ధతులను అమలు చేయడానికి 90 రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేయాలని, దాని అమలును నిశితంగా పర్యవేక్షించాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించాలని, ఆవిష్కరణల ద్వారా పురోగతిని వేగవంతం చేయాలని ఆయన చెప్పారు.
 
సేవా రంగాన్ని మరింత విస్తరించాలని ముఖ్యమంత్రి ప్రముఖంగా పేర్కొన్నారు. దేశ వ్యవసాయ ఉత్పత్తిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దాదాపు 10 శాతం వాటాను అందిస్తోందని ఆయన గుర్తుచేశారు.
 
సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో సహా ప్రభుత్వ సేవలను అందించడంలో అత్యధిక ప్రజా సంతృప్తి స్థాయిని సాధించడానికి, సాంకేతికతను ఉపయోగించుకుని వినూత్న ఆలోచనలతో ముందుకు రావాలని చంద్రబాబు నాయుడు జిల్లా కలెక్టర్లకు సూచించారు. సాధించిన విజయాల గురించి ప్రజలకు తెలియజేయడానికి సోషల్ మీడియా వేదికలను ఉపయోగించుకోవాలని ఆయన వారిని కోరారు.

దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ 2026లో జ్యూరీ స్పెషల్ అవార్డ్' దక్కించుకున్న విక్రాంత్"సంతాన ప్రాప్తిరస్తు" చిత్రంతో మంచి విజయాన్ని దక్కించుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ హీరో విక్రాంత్..ఇప్పుడు మరో ఘనతను సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ చిత్రంలోని నటనకు ఆయన ప్రతిష్టాత్మక దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ 2026లో 'సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ - జ్యూరీ స్పెషల్ అవార్డ్' అందుకున్నారు. కెరీర్ ప్రారంభంలోని ఇలాంటి ప్రతిష్టాత్మక అవార్డ్ దక్కడంపై హీరో విక్రాంత్ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవార్డ్ తనకు మరిన్ని మంచి చిత్రాలు చేయాలనే స్ఫూర్తిని కలిగించిందని విక్రాంత్ చెప్పారు

Samantha: సమంత రూత్ ప్రభు నటించిన మా ఇంటి బంగారం వాయిదానిర్మాతల తరపున విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో ఇలా పేర్కొన్నారు: "సమంత రూత్ ప్రభు ప్రధాన పాత్రలో 'ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్' నిర్మిస్తున్న 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రం, గతంలో ప్రకటించిన మే 15వ తేదీ నుండి వాయిదా పడి, ఇప్పుడు జూన్ 19, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

Posani Krishna Murali: జర్నలిస్టులు నిజాయితీగా ఉంటే సొసైటీ బాగుపడుతుంది : పోసాని కృష్ణమురళిప్రముఖ రచయిత, నటుడు పోసాని కృష్ణమురళి నిర్మిస్తూ, దర్శకత్వం వహిస్తూ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న సినిమా "ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి". ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ ప్లే, మాటలు, పాటలు, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు కూడా పోసాని కృష్ణమురళి వహిస్తుండటం విశేషం. హిందోళ చక్రవర్తి, కాజల్ శర్మ, ఆయేషా ఖాన్, బీజేపీ నేత రఘునందన్ రావు ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈరోజు హైదరాబాద్ లో జరిగిన ప్రెస్ మీట్ లో "ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి" చిత్ర విశేషాలు తెలిపారు దర్శక నిర్మాత నటుడు పోసాని కృష్ణమురళి.

Dulquer Salmaan: దుల్కర్ సల్మాన్ స్టైలిష్ మూవీగా ఐ యామ్ గేమ్ ఆగస్టులో రిలీజ్దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న ‘ఐ యామ్ గేమ్’ ప్రస్తుతం ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు క్రియేట్ చేస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటిగా మారింది. దక్షిణ భారతదేశంలోని 100కి పైగా లొకేషన్లలో షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంది. ఇటీవల తన సినిమాల్లో ఎక్కువగా వింటేజ్ లుక్స్‌లో కనిపించిన దుల్కర్, ఈసారి పూర్తిగా భిన్నమైన స్టైలిష్ మాస్ యాక్షన్ అవతార్‌లో కనిపించబోతున్నారు. ఇది ఆయన 40వ చిత్రం కావడం విశేషం. భారీ స్థాయిలో పాన్ ఇండియా యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు.

వందో చిత్రాన్ని తీయాలని భావించారు : ఆర్బీ చౌదరి మృతిపై రజనీకాంత్సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ పతాకంపై నిర్మించే వందో చిత్రాన్ని తనతో తీయాలని ఆ నిర్మాణ సంస్థ అధినేత, దిగ్గజ నిర్మాత ఆర్.బి.చౌదరి భావించారని సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ అన్నారు. రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్‌లో ఈ నెల 5వ తేదీ మంగళవారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆర్.బి.చౌదరి ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెల్సిందే. చెన్నైకు తీసుకొచ్చిన ఆయన పార్థివదేహానికి సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్ గురువారం నివాళులు అర్పించారు. ఆ తర్వాత ఆయన మాట్లాడుతూ, ఆర్బీ చౌదరి ఆకస్మిక మృతి చిత్రపరిశ్రమకు తీరని లోటన్నారు. ఆయన తన 100వ సినిమాను తనతోనే తీయాలని అనుకుంటున్నట్టు చెప్పారని, అందుకు తాను అంగీకరించానని గుర్తుచేసుకుని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

