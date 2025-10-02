Nara Lokesh: కర్ణాటకపై నారా లోకేష్ దూకుడు విధానం.. ఈ పోటీ రాష్ట్రాలకు మేలు చేస్తుందిగా?
అనంతపురంలో ఏరోస్పేస్ పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించాలని మంత్రి నారా లోకేష్ దృఢంగా నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల, బెంగళూరు ట్రాఫిక్ సమస్యలతో విసుగు చెందిన ఒక కంపెనీ ఆయనను సంప్రదించారు. ఇది కర్ణాటక కాంగ్రెస్ నాయకుల విమర్శలకు దారితీసింది.
అయినప్పటికీ, ఆయన దృఢంగా ఉండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ను నారా లోకేష్ మంచి ఎంపికగా ముందుకు తీసుకెళ్లడం కొనసాగించారు. ఒకానొక సమయంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్కు పెట్టుబడులు పెట్టడానికి కర్ణాటక ప్రభుత్వంతో పోటీని ఎదుర్కొనేందుకు లోకేష్ సిద్ధంగా ఉన్నట్లు అనిపించింది.
ఉత్తర కర్ణాటకకు తరలివెళ్లే కంపెనీల జాబితాపై ఒక జర్నలిస్ట్ ప్రశ్నించినప్పుడు.. "త్వరలోఉత్తర అనంతపురంగా మారుతుంది" అని ప్రతిస్పందించారు. ఇక్కడ ప్రపంచ స్థాయి ఏరోస్పేస్ హబ్ రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఆయన దూకుడు విధానం దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. బెంగళూరు పెట్టుబడి వర్గాల సంభాషణల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఉంచడం ద్వారా, లోకేష్ రాష్ట్రం పరిశ్రమలకు కనిపించే ఎంపికగా ఉండేలా చూసుకుంటున్నారు.
మీడియా, కర్ణాటక రాజకీయ నాయకులు ఆయన గురించి ఎంత ఎక్కువగా చర్చిస్తే, వ్యాపార చర్చలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతగా సంబంధితంగా ఉంటుంది. కాంగ్రెస్ను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం కూడా లోకేష్ ఎన్డీఏతో సంబంధాలను బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడుతుంది. 2018లో కాంగ్రెస్తో టీడీపీ సంక్షిప్త పొత్తు బీజేపీతో విశ్వాస సమస్యలను సృష్టించింది.
నేడు మిత్రదేశాలుగా ఉన్నప్పటికీ, సందేహాలు కొనసాగుతున్నాయి. నారా లోకేష్ వైఖరి అభివృద్ధికి టీడీపీ నిబద్ధత గురించి కేంద్రానికి భరోసా ఇస్తుంది. రాష్ట్రాల మధ్య ఈ పోటీ దేశానికి మేలు చేస్తుంది. బలమైన ముందస్తు చర్యలు బలహీనమైన ప్రభుత్వాలు తోటివారి ఒత్తిడి ద్వారా మెరుగుపడేలా చేస్తాయి. నారా లోకేష్ ప్రోత్సాహం ఆంధ్రప్రదేశ్ అవకాశాలను పెంచడమే కాకుండా, కర్ణాటక ప్రభుత్వం తన సొంత పెట్టుబడిదారులకు మెరుగైన పనితీరు కనబరచడానికి కూడా ఒత్తిడి తెస్తుంది.