ప్రతిష్టాత్మక పరిశ్రమ మూతపడింది.. ఆంధ్రా పేపర్ మిల్లు లాకౌట్
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో మరో ప్రతిష్టాత్మక పరిశ్రమ మూతపడింది. ఈ జిల్లాలోనేకాకుండా దేశ వ్యాప్తంగా ఎంతో పేరుగాంచిన ఆంధ్రా పేపర్ మిల్లును లాకౌట్ చేస్తున్నట్టు యాజమాన్యం ప్రకటించింది. మిల్లులో పనిచేసే పర్మినెంట్ ఉద్యోగులు ఎవరూ విధులకు హాజరుకావొద్దని సమాచారం చేరవేసింది. అలాగే, పేపర్ మిల్లు ప్రధాన గేట్లు మూసివేసి, లాకౌట్ బోర్డును తగిలించింది. ఈ అనూహ్య పరిణామంతో కార్మికులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.
గత మూడేళ్లుగా కొత్త వేతన ఒప్పందాలు అమలు చేయకుండా యాజమాన్యం తమను మోసం చేస్తోందని ఆరోపిస్తూ గత ఐదు రోజులుగా కార్మికులు సమ్మె చేస్తున్నారు. తమ సమస్యలను పరిష్కారించాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కార్మికుల ఆందోళన రోజురోజుకూ తీవ్రతరమవుతుండటాన్ని గమనించిన యాజమాన్యం... కార్మికులతో చర్చలకు బదులుగా ఏకంగా లాకౌట్ ప్రకటించింది. దీంత పేపర్ మిల్లులో పని చేసే పర్మినెంట్ ఉద్యోగుల భవిష్యత్ ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.
ఇదిలావుంటే, సమ్మె చేస్తున్న కార్మికులకు రాజమండ్రి ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి మద్దతు ప్రకటించారు. లాకౌట్ నిర్ణయంపై ఆయన తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. శనివారం యాజమాన్యంతో తాను స్వయంగా మాట్లాడి, సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొంటానని కార్మికులకు హామీ ఇచ్చారు. అలాగే, మిల్లును స్వయంగా సందర్శించి పరిస్థితిని సమీక్షించనున్నారు.
1964లో స్థాపించిన ఈ మిల్లులో రైటింగ్, ప్రింటింగ్ పేపర్లు తయారు చేస్తుంటారు. ఇటీవలే రూ.3400 కోట్ల పెట్టుబడితో దీనిని ఆధునకీకరించాలని నిర్ణయించారు. ఇంతలోనే లాకౌట్ ప్రటించడం గమనార్హం. కాగా, ఇటీవల కాకినాడలోని ప్యారీ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కూడా భారీ నష్టాల కారణంగా మూతపడిన విషయం తెల్సిందే.