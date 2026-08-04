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  4. Andhra police arrest YSRCP leader in kidnapping case in Gujarat
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 4 August 2026 (18:08 IST)

కిడ్నాప్ ఆరోపణల కేసు.. వైకాపా నేత షేక్ మహ్మద్ ముస్తఫా అరెస్ట్

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Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (18:08 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైఎస్ఆర్సీపీ) నాయకుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే షేక్ మహమ్మద్ ముస్తఫాను ఒక కిడ్నాప్ ఆరోపణల కేసులో అరెస్టు చేశారు. గుంటూరు తూర్పు మాజీ ఎమ్మెల్యే అయిన ఆయనను, సోమవారం రాత్రి గుజరాత్‌లోని నూజివీడుకు చెందిన పోలీసు బృందం అరెస్టు చేసింది. 
 
పోలీసుల చర్యను వైఎస్సార్సీపీ ఖండించింది. ఇది టీడీపీ నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ ప్రభుత్వం చేస్తున్న రాజకీయ కక్ష సాధింపు చర్య అని అభివర్ణించింది.
 
పొగాకు కొనుగోలు లావాదేవీకి సంబంధించి తలెత్తిన వివాదం నేపథ్యంలో, ఒక పొగాకు వ్యాపారి కుమారుడిని, మరో ఇద్దరిని కిడ్నాప్ చేసినందుకు ముస్తఫా, అతని కుమారుడు బషీర్‌పై కేసు నమోదు చేశారు. వారిపై కిడ్నాప్ కేసు నమోదైంది. అలాగే, షెడ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ తెగల (అత్యాచారాల నిరోధక) చట్టం కింద కూడా వారిపై కేసులు నమోదు చేశారు. 
 
గుంటూరులో పొగాకు గోదాము ఉన్న ముస్తఫా, వ్యాపారుల నుండి పొగాకును సేకరిస్తుంటారు. ఏలూరు జిల్లాకు చెందిన వ్యాపారి కె. సూర్యచంద్రం గతంలో ఈ మాజీ ఎమ్మెల్యేకు పొగాకు విక్రయించేవారు. అయితే, ధరలు తగ్గడంతో ఇటీవల సూర్యచంద్రం ఆయనకు పొగాకు అమ్మడం నిలిపివేశారు.
 
శనివారం రాత్రి, సూర్యచంద్రం కుమారుడు అభి, డ్రైవర్ బలరాజు, జి. దుర్గారావు మరో కంపెనీకి పొగాకు అమ్మడానికి గుంటూరు వెళ్తుండగా, నూజివీడు వద్ద ముస్తఫా కుమారుడు బషీర్, అతని అనుచరులు వారిని అడ్డుకున్నారు. బకాయిలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ, వారు ఆ ముగ్గురిని కిడ్నాప్ చేసి, పొగాకుతో ఉన్న వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
 
తన కుమారుడు సమాచారం అందించినప్పుడు, తాను ముస్తఫాతో ఫోన్‌లో మాట్లాడానని సూర్యచంద్రం తెలిపారు. డబ్బుతో గుంటూరులోని తన గోదాముకు రాకపోతే తన కుమారుడిని చూడలేరని మాజీ ఎమ్మెల్యే బెదిరించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
ఆ వ్యాపారి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అనంతరం కిడ్నాపర్లు అతని కుమారుడిని, ఇతర ఇద్దరిని విడుదల చేశారు. ముస్తఫా, అతని కుమారుడు పరారీలో ఉండగా, కిడ్నాప్‌లో పాల్గొన్న వారి అనుచరులు పోలీసుల ముందు లొంగిపోయారు.
 
ముస్తఫా, అతని కుమారుడిపై పోలీసులు తీసుకున్న చర్యలను వైఎస్సార్‌సీపీ ఖండించింది.దీనిని టీడీపీ నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న రాజకీయ కక్షసాధింపు చర్యగా అభివర్ణించింది. సంబంధిత వ్యక్తిని పోలీసులకు అప్పగించినప్పటికీ, ముస్తఫా మరియు అతని కుమారుడిని కిడ్నాప్ కేసులో ఇరికించారని వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఆరోపించారు.
 
అవాస్తవమైన క్రిమినల్ కేసుల ద్వారా రాజకీయ కక్షసాధింపు చర్యలకు గురిచేస్తున్నారని వైఎస్సార్‌సీపీ గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు ఆరోపించారు. ప్రజాస్వామ్యయుతంగా పార్టీని ఎదుర్కోలేక, వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులను రాజకీయంగా లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం పోలీసు యంత్రాంగాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తోందని ఆయన అన్నారు.
 
పొగాకు లావాదేవీకి సంబంధించి రూ.36 లక్షల అడ్వాన్స్ చెల్లింపు విషయంలో జరిగిన సాధారణ వ్యాపార వివాదాన్ని, ముస్తఫా, అతని కుమారుడు బషీర్‌లకు బెయిల్ రాకుండా చేసేందుకే ఉద్దేశపూర్వకంగా కిడ్నాప్, హత్యాయత్నం మరియు ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసుల వంటి తీవ్రమైన క్రిమినల్ కేసులుగా మార్చారని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
ముస్లిం మహిళలు నివసిస్తున్న అపార్ట్‌మెంట్లలో అర్ధరాత్రి పూట సోదాలు నిర్వహించడం ద్వారా పోలీసులు చట్టపరమైన విధానాలను ఉల్లంఘించారని అంబటి అన్నారు. రాత్రి 9 గంటల నుండి 10 గంటల మధ్య అధికారులు సాదా దుస్తులలో దాదాపు ఏడు అపార్ట్‌మెంట్ కాంప్లెక్స్‌లలోకి ప్రవేశించి, కుటుంబాలను వేధించి, తమ చర్యలను దాచిపెట్టడానికి సీసీటీవీ ఫుటేజీని తొలగించారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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