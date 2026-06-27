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తిరుపతి విమానాశ్రయం మినహా బార్లు, మద్యం దుకాణాలు.. ఏపీ మార్గదర్శకాలు
తిరుపతి విమానాశ్రయం మినహా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న విమానాశ్రయాలలో బార్లు, మద్యం దుకాణాలను ఏర్పాటు చేయడానికి ఎక్సైజ్ లైసెన్సులను మంజూరు చేసేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. రెవెన్యూ (ఎక్సైజ్-II) శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ముఖేష్ కుమార్ మీనా శనివారం నాడు ఈ కొత్త విధానాన్ని వివరించారు. ఈ మార్గదర్శకాల ప్రకారం, విమానాశ్రయ నిర్వాహకులు విమానాశ్రయ ప్రాంగణంలో బార్, మద్యం దుకాణాల లైసెన్సుల కోసం దరఖాస్తుదారులను సిఫార్సు చేయవచ్చు.
బార్ లైసెన్స్ కోరే దరఖాస్తుదారులు సంబంధిత ఎక్సైజ్ డిప్యూటీ కమిషనర్కు 'ఫారం-1B'లో దరఖాస్తుతో పాటు రూ. 5 లక్షల వాపసు లేని రుసుమును సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. తగిన విచారణ అనంతరం బార్ను నిర్వహించే హక్కును మంజూరు చేయవచ్చు. ఆ తర్వాత జిల్లా ఎక్సైజ్ అధికారి 'ఫారం-2B'లో లైసెన్స్ను జారీ చేస్తారు. విమానాశ్రయ నిర్వాహకులచే సిఫార్సు చేయబడిన దరఖాస్తుదారులు, మద్యం దుకాణాల కోసం రూ. 2 లక్షల నాన్-రీఫండబుల్ దరఖాస్తు రుసుముతో పాటు ఫారం ఏ-3(బీ)లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. తగిన విచారణ అనంతరం జిల్లా ఎక్సైజ్ అధికారి లైసెన్స్ను జారీ చేస్తారు.
సంబంధిత నిబంధనలకు అనుగుణంగా, విమానాశ్రయ నిర్వాహకుడికి, లైసెన్స్ పొందిన వారికి మధ్య కుదిరిన ఒప్పందం లేదా అవగాహన ఒప్పందం కాలపరిమితి వరకు ఈ లైసెన్స్ చెల్లుబాటులో ఉంటుంది. విమానాశ్రయ నిర్వహణ విధానాలు, భద్రతా నిబంధనలు, శాంతిభద్రతల అవసరాలకు లోబడి, విమానాశ్రయాల్లోని బార్లు, మద్యం దుకాణాలు 24 గంటలూ పనిచేయడానికి అనుమతించబడతాయి.
వార్షిక ప్రయాణికుల సంఖ్య 20 లక్షలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్న విమానాశ్రయాల్లోని బార్లకు వార్షిక రిటైల్ ఎక్సైజ్ పన్ను (రెట్) రూ. 25 లక్షలుగా, తక్కువ ప్రయాణికుల రద్దీ ఉన్న విమానాశ్రయాల్లోని బార్లకు రూ. 15 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. మద్యం దుకాణాలకు వార్షిక రెట్ రూ. 1 కోటిగా నిర్ణయించబడింది. విమానాశ్రయాల్లోని ప్రయాణికుల రద్దీ ఆధారంగా మూడేళ్ల తర్వాత ఈ విధానాన్ని సమీక్షిస్తామని ప్రభుత్వం తెలిపింది.
అవి ఐటమ్ సాంగ్లు కాదు... ప్రత్యేక డ్యాన్స్ నంబర్లే : తమన్నా
పలువురు అగ్ర హీరోల చిత్రాల్లో తాను నటించే ప్రత్యేక గీతాలపై హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా స్పందించారు. ఆ ప్రత్యేక గీతాలు ఐటమ్ సాంగ్లు కాదన్నారు. అలాంటి పాటలు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులు ఆస్వాదించాలా ఉంటాయన్నారు. అందుకే అలాంటి గీతాలను ఎంచుకున్నపుడు వాటిని ఐటమ్ పాటలుగ చూడను అని, తన వరుక అవి ప్రత్యేక డ్యాన్స్ నంబర్లే అని చెప్పారు.
మరోమారు సందడి చేయనున్న పుష్ప రాజ్ - శ్రీవల్లి జోడీ
వెండితెరపై మరోమారు పుష్పరాజ్ (అల్లు అర్జున్), శ్రీవల్లి (రష్మిక మందన్నా) జోడీ సందడి చేయనుంది. ప్రముఖ కోలీవుడ్ దర్శకుడు అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా రాకా పేరుతో ఓ పాన్ ఇండియా మూవీ తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంల దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్. అయితే, ఈ చిత్రంలో రష్మిక మందన్నా కూడా నటించనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అల్లు అర్జున్, రష్మికకు సంబంధించిన సన్నివేశాలను త్వరలోనే ముంబైలో చిత్రీకరించనున్నట్టు టాలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పుష్ప'లో వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించిన సంగతి తెలిసిందే. రష్మికతో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్, జాన్వీ కపూర్ కూడా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నట్లు సమాచారం.
మొన్ననే గోవాలో కలిశాను... ఆప్యాయంగా మాట్లాడారు : భాగ్యరాజ్ మృతిపై చిరంజీవి
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ప్రముఖ తమిళ చిత్రనిర్మాత, నటుడు, దర్శకుడు కె. భాగ్యరాజ్ శనివారం చెన్నైలో గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 73 ఏళ్లు. అద్భుతమైన కథా రచన, స్క్రీన్ప్లే నైపుణ్యం, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఆకట్టుకునే చిత్రాలను అందించడంలో ఆయన చేసిన కృషికి ఎంతో గుర్తింపు పొందారు. ఆయన మరణంతో తమిళ చిత్రసీమలో ఒక శకం ముగిసింది. ఆయన అంత్యక్రియలు చెన్నైలోని బెసెంట్ నగర్ శ్మశానవాటికలో మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు నిర్వహించబడతాయి.