రూ.160 కోట్ల విలువైన 121 కిలోల బంగారు.. దాత ఎవరంటే.. ట్రక్కులో ఆభరణాలు..
తమిళనాడుకు చెందిన భక్తుడు ఒకరు తిరుపతి ఆలయానికి రూ.160 కోట్ల విలువైన 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాలను విరాళంగా ఇచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వీటిని ఆలయ యంత్రాంగంకు అందజేయనున్నారు. ఈ ఆభరణాలు ఓ ట్రక్కులో తిరుమలకు చేరుకోగా.. ఆ ట్రక్కు నుంచి బాక్సుల ద్వారా తిరుమలకు చేరుకున్నాయి.
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కాగా కొంతకాలంగా గోప్యంగా ఉన్న ఈ భారీ విరాళం దాత వివరాలు నేడు వెలుగులోకి వచ్చాయి. చెన్నైకి చెందిన వర ఫ్యూచర్ ఎల్ఎల్పీ సంస్థ ఛైర్మన్ వర్ధమాన్ జైన్ ఈ చారిత్రాత్మక కానుకను స్వామివారికి అందించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం చంద్రబాబు సైతం హాజరయ్యారు.
తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి శ్రీవారిని దర్శించుకున్న వర్ధమాన్ జైన్, అనంతరం 121 కిలోల స్వర్ణాభరణాలను ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా టీటీడీ ఈవోకు అందజేశారు. ఈ ఆభరణాలను స్వామివారికి శిరస్సు నుంచి పాదాల వరకు అలంకరించేలా ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించడం విశేషం.
కిరీటం, శంఖుచక్రాలు, కటి వరద హస్తాలు, వడ్డాణం, పాదుకలు సహా మొత్తం 46 రకాల ఆభరణాలను ఇందులో ఉన్నాయి. టీటీడీ అధికారులు, అర్చకులు, బొక్కసం అధికారుల సూచనల మేరకు వీటిని ఓ ప్రముఖ జ్యువెలరీ సంస్థతో తయారు చేయించారు.
వర్ధమాన్ జైన్ శ్రీవారికి విరాళాలు సమర్పించడం ఇదే తొలిసారి కాదు. గతంలో 2025 జనవరి 19న రూ.6 కోట్లు, ఈ ఏడాది మే 16న ఓ ఎలక్ట్రిక్ బస్సును కూడా ఆయన విరాళంగా అందించారని టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు.
ரூ.160 கோடி மதிப்புள்ள 121 கிலோ தங்க ஆபரணங்களை திருப்பதி கோயிலுக்கு காணிக்கையாக அளிக்கும் திமுக நிர்வாகி ???????? https://t.co/6Ubjz0tXjQ— Ghost Wayne ???? (@GhostWayne0) November 26, 2026