మంగళవారం, 16 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 16 సెప్టెంబరు 2025 (14:18 IST)

యూరియా కనీస వాడకాన్ని తగ్గిస్తే ప్రోత్సాహకం ఇస్తాం.. చంద్రబాబు ప్రకటన

Chandra babu
యూరియా కనీస వాడకాన్ని ప్రోత్సహించే చర్యలో భాగంగా, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సోమవారం రైతులకు బ్యాగుకు రూ.800 ప్రోత్సాహకాన్ని ప్రకటించారు. ఇది యూరియా వాడకాన్ని తగ్గించింది. యూరియా వాడకాన్ని తగ్గించడాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ప్రధానమంత్రి ప్రాణం పథకం కింద సబ్సిడీని రైతులకు నేరుగా పంపిణీ చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.
 
సచివాలయంలో జరిగిన కలెక్టర్ల సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ, యూరియా సరఫరాకు కొరత లేదని స్పష్టం చేశారు. యూరియా సరఫరా కోసం అధికారులు ముందుగానే ప్రణాళిక వేసుకుని ఉండాలన్నారు. రసాయన ఎరువుల వాడకం సాకుతో చైనా ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి మిరపకాయ సరుకును తిరస్కరించిందని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు.
రసాయనాలు, పురుగుమందుల అధిక వినియోగం వల్ల యూరియా క్యాన్సర్‌కు దారితీస్తుందని చంద్రబాబు అన్నారు. 
 
క్యాన్సర్ రోగుల కోసం పంజాబ్- ఢిల్లీ మధ్య రెండు రైళ్లు నడుపుతున్న పంజాబ్ ఉదాహరణను ఉటంకిస్తూ, యూరియా అధికంగా వాడటం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రస్తుతం క్యాన్సర్ కేసులలో ఐదవ స్థానంలో ఉందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. ఈ ఆరోగ్య ప్రమాదం గురించి రైతులకు అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరాన్ని చెప్పారు. 
 
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని బలభద్రపురంలో ఎరువులు, యూరియా అధికంగా వాడటం వల్ల క్యాన్సర్ కేసులు పెరుగుతున్నాయని పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ లేవనెత్తినప్పుడు, క్యాన్సర్ కేసులకు గల కారణాలను వెంటనే అధ్యయనం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. 
 
డిమాండ్, సరఫరాకు అనుగుణంగా పంటలు పండించడంపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని చంద్రబాబు తెలిపారు. రాయలసీమ ప్రాంతం ఉద్యానవన రంగంలో అగ్రస్థానంలో నిలిచిందని, అనంతపురంలో తలసరి ఆదాయం కోనసీమ ప్రాంతం తలసరి ఆదాయం కంటే ఎక్కువగా ఉందని ఆయన గుర్తించారు. 
 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 20 మిలియన్ కిలోల హెచ్‌డి బర్లీ పొగాకును కొనుగోలు చేసి కిలోకు రూ.4 చొప్పున మామిడిని కొనుగోలు చేసి, రైతులకు రూ.200 కోట్లు చెల్లించిందన్నారు. ప్రస్తుతం, రైతులను రక్షించడానికి ప్రభుత్వం క్వింటాలుకు రూ.1,200 చొప్పున ఉల్లిపాయలను కొనుగోలు చేస్తోంది. 
 
రైతుల ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్లను కోరారు. ఆక్వాకల్చర్ రైతులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాపాడుతుందని చంద్రబాబు చెప్పారు. 5 లక్షల ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్న ఆక్వా సాగుకు యూనిట్‌కు రూ.1.50 చొప్పున విద్యుత్ సరఫరా చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందన్నారు. 
 
విద్యుత్ సబ్సిడీ పొందడానికి ఆక్వా రైతుల రిజిస్ట్రేషన్‌కు ఒక నెలలోపు చర్యలు తీసుకోవాలని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ఆక్వా ఉత్పత్తులు ట్రేసబిలిటీ సర్టిఫికేషన్ కలిగి ఉండాలని తెలిపారు. అదే సమయంలో, కోళ్ల వ్యర్థాలను పారవేయడం ద్వారా ఆక్వా ట్యాంకుల కాలుష్యాన్ని అధికారులు నిరోధించాలని వెల్లడించారు.

పెళ్లిపై క్లారిటీ ఇచ్చిన జాన్వీ కపూర్

పెళ్లిపై క్లారిటీ ఇచ్చిన జాన్వీ కపూర్దివంగత నటి శ్రీదేవి కుమార్తె జాన్వీ కపూర్ త్వరలోనే పెళ్లి పీటలెక్కనుందనే వార్త చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ పుకార్లపై ఆమె తాజాగా క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇప్పట్లో పెళ్లి చేసుకోమని స్పష్టంచేశారు. తాజాగా చేసిన ఈ ఒక్క మాటతో శిఖర్ పహారియాతో తన పెళ్లి అంటూ జరుగుతున్న ప్రచారానికి ఆమె ప్రస్తుతానికి తెరదించారు.

Samyukta :హెల్తీ బాడీ అంటే స‌రైన మ‌జిల్స్ ఉండాలని ఇప్పుడు తెలుస్తుంది : సంయుక్త మీనన్

Samyukta :హెల్తీ బాడీ అంటే స‌రైన మ‌జిల్స్ ఉండాలని ఇప్పుడు తెలుస్తుంది : సంయుక్త మీనన్ప్రముఖ హెల్త్ కేర్ సంస్థ కలర్స్ హెల్త్ కేర్ విశాఖపట్నంలో తన నూత‌న‌ బ్రాంచ్‌ను ప్రారంభించింది. రామ్‌నగర్‌లో ఏర్పాటు చేసిన కలర్స్ హెల్త్ కేర్ 2.Oను హీరోయిన్ సంయుక్త మీనన్ ఆవిష్కరించారు. ఆధునిక సాంకేతికతతో రూపొందించిన సౌకర్యాలను ఆమె పరిశీలించి, నిర్వాహకుల ప్రయత్నాలను అభినందించారు.

Raviteja: మారెమ్మ నుంచి హీరో మాధవ్ స్పెషల్ పోస్టర్, గ్లింప్స్ రిలీజ్

Raviteja: మారెమ్మ నుంచి హీరో మాధవ్ స్పెషల్ పోస్టర్, గ్లింప్స్ రిలీజ్మాస్ మహారాజా రవితేజ బ్రదర్ యాక్టర్ రఘు కుమారుడు యంగ్ చాప్ మాధవ్ రూరల్ రస్టిక్ మూవీ మారెమ్మ తో హీరోగా సినిమాల్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. ఈ హై-ఆక్టేన్ ప్రాజెక్ట్‌ను మంచాల నాగరాజ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మోక్ష ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై మయూర్ రెడ్డి బండారు తమ ప్రొడక్షన్ నంబర్ 1గా నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

Sudheer : సుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా జటాధర నుంచి అప్ డేట్

Sudheer : సుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా జటాధర నుంచి అప్ డేట్సుధీర్ బాబు, బాలీవుడ్ పవర్‌హౌస్ సోనాక్షి సిన్హా ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ సూపర్ నేచురల్ మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ జటాధర. అద్భుతమైన సినిమాటిక్ అందించే ఈ పాన్-ఇండియా ద్విభాషా చిత్రానికి వెంకట్ కళ్యాణ్, అభిషేక్ జైస్వాల్ దర్శకత్వం వహించారు. హై-ఆక్టేన్ విజువల్స్, పౌరాణిక ఇతివృత్తాలతో ఈ చిత్రం గ్రేట్ సినిమాటిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించబోతుంది.

అప్పుడు బాత్రూంలో కూర్చొని ఏడ్చా, ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఏడ్చారు: దర్శకుడు జె.ఎస్.ఎస్. వర్ధన్

అప్పుడు బాత్రూంలో కూర్చొని ఏడ్చా, ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఏడ్చారు: దర్శకుడు జె.ఎస్.ఎస్. వర్ధన్ఐటి జాబ్ చేస్తూ 2016లో గీతా సుబ్రహ్మణ్యం సిరీస్ చేశాను. అది మంచి పేరు తెచ్చింది. ఆ తర్వాత పెళ్లిగోల సిరీస్ రెండు సీజన్స్ చేశాను. ఆ తర్వాత ఆహాలో గీత సుబ్రహ్మణ్యం సిరీస్ రెండు సీజన్స్ చేశాను. ఆ తర్వాత నిహారిక గారు పిలిచి హలో వరల్డ్ ఇచ్చారు. ఇవన్నీ ఐటి జాబ్ చేస్తూనే చేశాను. 2020 లో జాబ్ మానేసి ఫుల్ గా ఫోకస్ పెడదాం అనుకున్నాను. తర్వాత కొంత గ్యాప్ వచ్చింది. అప్పుడు మా ఆవిడ జాబ్ చేస్తూ సపోర్ట్ చేసింది అని బ్యూటీ చిత్ర దర్శకుడు జె.ఎస్.ఎస్. వర్ధన్ తెలిపారు.

Watch More Videos

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?కొత్తిమీర. దీని ఆకులు, గింజలు రెండూ ఆహారంలో వాడతారు. ఈ కొత్తిమీర కేవలం ఆహారానికి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొత్తిమీర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది.

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?వర్షాకాలం అనేది రోగనిరోధక శక్తికి సవాలుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ సీజన్‌లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వర్షాకాలంలో మీరు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేవి పసుపు: ఇది యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. రోజూ పాలలో పసుపు కలుపుకుని తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అల్లం: దీనిలో జింజర్ ఆయిల్ అనే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణం ఉంటుంది. అల్లం టీ తాగడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.

Mustard oil: ఆవనూనెతో ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు.. అందం కూడా..?

Mustard oil: ఆవనూనెతో ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు.. అందం కూడా..?ఆవనూనెతో ఆరోగ్యం మాత్రమే కాదు.. అందం కూడా మీ సొంతం అవుతుంది అంటున్నారు.. ఆయుర్వేద నిపుణులు. ఆవ నూనె శరీరంలో సాధారణ రక్త ప్రసరణకు కూడా సహాయపడుతుంది. ఆవ నూనెను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించవచ్చు. గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. ఆవ నూనె చర్మానికి తేమనిస్తుంది.

Coconut Milk: జుట్టు ఆరోగ్యానికి కొబ్బరి పాలు.. ఎలా వాడాలంటే?

Coconut Milk: జుట్టు ఆరోగ్యానికి కొబ్బరి పాలు.. ఎలా వాడాలంటే?కొబ్బరి పాలు జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరిపాలు విటమిన్లు, ఖనిజాలు, కొవ్వు ఆమ్లాలతో నిండి ఉంటాయి. జుట్టు చివర్లలో విరిగిపోతుంటే, పొడిగా ఉంటే లేదా పెరగకపోతే, కొబ్బరి పాలను ఉపయోగించవచ్చు. జుట్టు పెరగాలంటే కొబ్బరి పాలను తీసుకోవాలి. కొబ్బరిని తురుముకుని దానిని మిక్సీలో వేసి పాలు మాత్రం వడకట్టుకోవాలి.

Juvenile Arthritis: పిల్లల్లో కనిపించే జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?

Juvenile Arthritis: పిల్లల్లో కనిపించే జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలంటే?పిల్లల్లో కనిపించే అత్యంత సాధారణ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులలో జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్ ఒకటి. దీనిని సులభంగా గుర్తించలేం. నొప్పి, వాపు ఏర్పడితేనే దీనిని కనుగొనడం సాధ్యం. వయోజన ఆర్థరైటిస్ మాదిరిగా కాకుండా, జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్ కీళ్లను ప్రభావితం చేయడమే కాకుండా మొత్తం పెరుగుదల, అభివృద్ధి, భావోద్వేగ శ్రేయస్సును కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్‌కు మందులు, చికిత్సలు తీసుకోవాలి.. కానీ తీసుకునే ఆహారంతోనే జువెనైల్ ఆర్థరైటిస్‌ను దూరం చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు... వైద్య నిపుణులు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com