యూరియా కనీస వాడకాన్ని తగ్గిస్తే ప్రోత్సాహకం ఇస్తాం.. చంద్రబాబు ప్రకటన
యూరియా కనీస వాడకాన్ని ప్రోత్సహించే చర్యలో భాగంగా, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సోమవారం రైతులకు బ్యాగుకు రూ.800 ప్రోత్సాహకాన్ని ప్రకటించారు. ఇది యూరియా వాడకాన్ని తగ్గించింది. యూరియా వాడకాన్ని తగ్గించడాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ప్రధానమంత్రి ప్రాణం పథకం కింద సబ్సిడీని రైతులకు నేరుగా పంపిణీ చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.
సచివాలయంలో జరిగిన కలెక్టర్ల సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ, యూరియా సరఫరాకు కొరత లేదని స్పష్టం చేశారు. యూరియా సరఫరా కోసం అధికారులు ముందుగానే ప్రణాళిక వేసుకుని ఉండాలన్నారు. రసాయన ఎరువుల వాడకం సాకుతో చైనా ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి మిరపకాయ సరుకును తిరస్కరించిందని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు.
రసాయనాలు, పురుగుమందుల అధిక వినియోగం వల్ల యూరియా క్యాన్సర్కు దారితీస్తుందని చంద్రబాబు అన్నారు.
క్యాన్సర్ రోగుల కోసం పంజాబ్- ఢిల్లీ మధ్య రెండు రైళ్లు నడుపుతున్న పంజాబ్ ఉదాహరణను ఉటంకిస్తూ, యూరియా అధికంగా వాడటం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రస్తుతం క్యాన్సర్ కేసులలో ఐదవ స్థానంలో ఉందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. ఈ ఆరోగ్య ప్రమాదం గురించి రైతులకు అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరాన్ని చెప్పారు.
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని బలభద్రపురంలో ఎరువులు, యూరియా అధికంగా వాడటం వల్ల క్యాన్సర్ కేసులు పెరుగుతున్నాయని పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ లేవనెత్తినప్పుడు, క్యాన్సర్ కేసులకు గల కారణాలను వెంటనే అధ్యయనం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు.
డిమాండ్, సరఫరాకు అనుగుణంగా పంటలు పండించడంపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని చంద్రబాబు తెలిపారు. రాయలసీమ ప్రాంతం ఉద్యానవన రంగంలో అగ్రస్థానంలో నిలిచిందని, అనంతపురంలో తలసరి ఆదాయం కోనసీమ ప్రాంతం తలసరి ఆదాయం కంటే ఎక్కువగా ఉందని ఆయన గుర్తించారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 20 మిలియన్ కిలోల హెచ్డి బర్లీ పొగాకును కొనుగోలు చేసి కిలోకు రూ.4 చొప్పున మామిడిని కొనుగోలు చేసి, రైతులకు రూ.200 కోట్లు చెల్లించిందన్నారు. ప్రస్తుతం, రైతులను రక్షించడానికి ప్రభుత్వం క్వింటాలుకు రూ.1,200 చొప్పున ఉల్లిపాయలను కొనుగోలు చేస్తోంది.
రైతుల ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్లను కోరారు. ఆక్వాకల్చర్ రైతులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాపాడుతుందని చంద్రబాబు చెప్పారు. 5 లక్షల ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్న ఆక్వా సాగుకు యూనిట్కు రూ.1.50 చొప్పున విద్యుత్ సరఫరా చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందన్నారు.
విద్యుత్ సబ్సిడీ పొందడానికి ఆక్వా రైతుల రిజిస్ట్రేషన్కు ఒక నెలలోపు చర్యలు తీసుకోవాలని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ఆక్వా ఉత్పత్తులు ట్రేసబిలిటీ సర్టిఫికేషన్ కలిగి ఉండాలని తెలిపారు. అదే సమయంలో, కోళ్ల వ్యర్థాలను పారవేయడం ద్వారా ఆక్వా ట్యాంకుల కాలుష్యాన్ని అధికారులు నిరోధించాలని వెల్లడించారు.