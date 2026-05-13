వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సంస్కృతి ఇకపై శాశ్వతంగా కొనసాగుతుంది.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు
వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సంస్కృతి ఇకపై శాశ్వతంగా కొనసాగుతుందని, ప్రభుత్వ రంగంలో కూడా దీనిని అమలు చేయాలని తాను భావిస్తున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు బుధవారం తెలిపారు. పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న సంఘర్షణ నేపథ్యంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సూచించిన పొదుపు చర్యలకు మద్దతు తెలుపుతూ, ప్రధానమంత్రి ప్రకటించిన ఎనిమిది సూత్రాల అజెండాను ప్రజలు తప్పక పాటించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఈ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఒకటి లేదా రెండు రోజుల్లో తన సొంత కార్యాచరణ ప్రణాళికను ప్రకటిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. నిడమర్రులో ఏర్పాటు చేయనున్న బొల్లినేని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్కిల్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇప్పుడు ఒక వాస్తవం. ప్రపంచం మొత్తం ఇంటి నుంచే, దూరంగా ఉండి పనిచేయగలిగే పరిస్థితి ఇప్పుడు ఏర్పడుతోంది. ఈ విధానాన్ని తప్పక ప్రోత్సహించాలని ఆయన అన్నారు. కొనసాగుతున్న సంఘర్షణ దేశంపై వివిధ రకాలుగా భారం మోపుతోందని పేర్కొంటూ, ఇటువంటి క్లిష్ట సమయాల్లో ప్రభుత్వాలతో పాటు పౌరులు కూడా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని చెప్పారు.
ఏవైనా తాత్కాలిక ఇబ్బందులు తలెత్తినా వాటిని అధిగమించేందుకు ప్రధానమంత్రి ప్రకటించిన ఎనిమిది సూత్రాల అజెండాను పాటించాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ, పెట్రోల్, డీజిల్ వినియోగాన్ని తగ్గించడం ద్వారా విదేశీ మారక ద్రవ్య నిల్వలను ఆదా చేయవచ్చని ఆయన తెలిపారు.
వృధా ఖర్చులను కట్టడి చేయాలని చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపునిచ్చారు. భారీ వాహనాల కాన్వాయ్లలో ప్రయాణించడం ఇప్పుడు అందరికీ ఒక ప్రధాన పోకడగా మారిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ప్రజా ప్రతినిధులు తమ కాన్వాయ్ల పరిమాణాన్ని తగ్గించుకోవడం ద్వారా ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సూచించారు.
భద్రతా సిబ్బందిని కూడా తగ్గించుకోవాలని, భద్రతా ఏర్పాట్లు హేతుబద్ధంగా, సముచితంగా ఉండాలని చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు. విదేశీ ప్రయాణాలను తగ్గించుకోవాలన్న ప్రధానమంత్రి సూచనను పాటించాలని ఆయన కోరారు.
భర్తతో విడిపోతున్న నటి మౌనీరాయ్.... స్పందించిన బాలీవుడ్ నటి
బాలీవుడ్ నటి మౌనీరాయ్ తన భర్త సూరజ్ నంబియార్తో విడిపోతున్నట్టు విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై మౌనీరాయ్ స్పందించారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా అవాస్తవాలను ప్రచారం చేయడం మానుకోవాలని ఆమె కోరారు. తమ వ్యక్తిగత గోప్యతకు భంగం కలిగించొద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. మౌనీరాయ్, సూరజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒకరినొకరు అన్ఫాలో కావడంతో విడిపోతున్నారన్న ప్రచారం జరగ్గా నటి రియాక్ట్ అయ్యారు.
iBOMMA: ఆన్లైన్లో తిరిగి ప్రత్యక్షమైన ఐబొమ్మ.. షాకైన సినీ ప్రపంచం
పైరసీ దిగ్గజం ఐబొమ్మ దాని నిర్వాహకుడు రవి ఇమ్మడి అరెస్టు అయిన కొన్ని నెలల తర్వాత ఆన్లైన్లో తిరిగి ప్రత్యక్షమైంది. రవి అరెస్టు తర్వాత, దానిని శాశ్వతంగా మూసివేశారు. అయితే, ఈ వెబ్సైట్ కొత్తగా విడుదలైన సినిమాల లైబ్రరీతో తిరిగి వచ్చింది. ఈ పునరాగమనం చాలామంది సినీ పరిశీలకులను, ప్రేక్షకులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. రామ్ చరణ్ పెద్ది, సమంత మా ఇంటి బంగారం, ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్, అఖిల్ అక్కినేని లెనిన్ వంటి మరెన్నో సినిమాలు త్వరలో థియేటర్లలోకి రానున్న నేపథ్యంలో, ఈ నిరంతర ముప్పును అరికట్టడానికి పరిశ్రమ ఇప్పుడు కఠినమైన పోలీసు జోక్యం కోసం ఎదురుచూస్తోంది.
Ali apology : నటుడు అలీ సోప్ యాడ్ వివాదంతో క్షమాపణ చెప్పాడు
సీనియర్ నటుడు అలీ ఏది చేసినా వివాదాలుగా మారడం జరుగుతూనే వుంది. తాజాగా ఆయన మ్యాజిక్ అనే ఓ సోప్ యాడ్ చేశారు. పూజ గదిలో కూర్చుని పూలను లక్మీదేవిని పూజిస్తుంటాడు. బ్యాక్గ్రౌండ్లో వినిపిస్తున్న లక్ష్మీదేవి మంత్రాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. అంతా బాగానే జరిగింది. అయితే ఇది బయటకు వచ్చాక హిందూ సంఘాల తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాయి. దానితో అలీ దానికి వివరణ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది.
Bunny Vas : మూడు మన చేతిలోనే ఉన్నాయి. కంటెంట్ మన చేతుల్లో లేదు : బన్నీవాస్
రూపాయి ఆదాయం అందరికీ పోయింది, పెద్ద సినిమాలకు కూడా ఆదాయం రూపాయి నుంచి అర్ధరూపాయికి పడిపోయింది. ఈరోజు సినిమాలు వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తున్నాయని మనం చూస్తున్నాం. కానీ ఆ కలెక్షన్లు నిజంగా ప్రేక్షకుల సంఖ్య పెరగడం వల్ల వచ్చినవి కాదు; టికెట్ రేట్లు, ఇతర ధరలు పెరగడం వల్ల వచ్చినవని మనందరం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే, సగటు ప్రేక్షకుడు థియేటర్కు రావడం తగ్గిపోయింది. వచ్చే కొద్దిమంది ప్రేక్షకుల మీదే అధిక భారం వేసి వసూళ్లు పెంచుకుని, దాన్నే భారీ కలెక్షన్లు అని చెప్పుకోవడం కన్నా పెద్ద తెలివితక్కువతనం ఇంకొకటి ఉండదు.
కన్నడ నటుడు దిలీప్ రాజ్ కన్నుమూత
ప్రముఖ కన్నడ నటుడు, టెలివిజన్ నిర్మాత దిలీప్ రాజ్, గుండెపోటు కారణంగా బుధవారం కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 47 ఏళ్లు. మిలాన్, యూటర్న్ చిత్రాల్లోని తన నటనకు గాను విశేష గుర్తింపు పొందిన దిలీప్ రాజ్, తన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలను విడిచి వెళ్లారు. ఈ నటుడు, నిర్మాత మరణవార్త కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమను దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. పలువురు అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు దిలీప్ రాజ్ కుటుంబ సభ్యులకు, సన్నిహితులకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.