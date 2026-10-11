మీలో ఒకడిగా పుట్టలేదు.. కానీ మీలో ఒకడిని అయ్యాను : పవన్ కళ్యాణ్ (వీడియో)
మీలో ఒక్కడిగా పుట్టకపోయినప్పటికీ మీలో ఒకడిని అయ్యాను అని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. ఆయన ఆదివారం జరిగిన గ్రామ సభలో పాల్గొని గ్రామ ప్రజలతో రచ్చబండ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఆయన ఆదివారం పోలవరం జిల్లా రాపాట గ్రామంలో జిరగిన అడవి తల్లి బాట 2.0 అనే కార్యక్రమాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, మీలో ఒకడిగా పుట్టలేదు. కానీ మీలో ఒకడిని అయ్యాను అని అన్నారు.
కేవలం 70 కటుంబాలు మాత్రమే ఉన్నాయని, ఓట్లు రావని మీ సమస్యలను పక్కన పెట్టలేదు. మీ సమస్యను తన సమస్యగా భావించాను. అందుకే మూరు తండాకు కూడా రోడ్లు వేస్తున్నారు. ఒక గ్రామానికి రోడ్డు సౌకర్యం లేకపోతే దేశంతో సంబంధాలు తెగిపోతాయన్నారు. అలాగే, ఒక రోడ్డు వేయడం వల్ల ఒక తరం పిల్లలు బాగుపడతారన్నారు.
అలాగే, పట్టణాలు, నగరాల్లో కంటే గిరిజన ప్రాంతాల్లో రోడ్డు నిర్మాణం ఖర్చు చాలా ఎక్కువతో కూడుకున్న పని అని అన్నారు. అయినప్పటికీ ఏమాత్రం వెనుకంజ వేయకుండా మీ సమస్య నా బాధ్యత అనుకున్నాను. రోడ్లు వేయడం నాబాధ్యతగా స్వీకరించినట్టు చెప్పారు. విశాఖ మన్యం ప్రాంతంలోని ప్రతి జిల్లాలోని మారమూల తండాకు రోడ్డు వేస్తామని పవన్ కళ్యాణ్ హామీ ఇచ్చారు.
“మీలో ఒకడిగా పుట్టలేదు.. కానీ మీలో ఒకడిని అయ్యాను!” - పవన్ కళ్యాణ్ 70 Families మాత్రమే ఉన్నాయని.. Votes రావని మీ సమస్యలను పక్కన పెట్టలేదు. Cityలో కంటే గిరిజన గ్రామాల్లో Road నిర్మాణానికి ఖర్చు ఎక్కువైనా.. మీ సమస్య నా బాధ్యత అనుకున్నా " @PawanKalyan @JanaSenaParty https://t.co/JpCElcwF6k— Telugu360 (@Telugu360) October 11, 2026