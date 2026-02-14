Holiday: మహాశివరాత్రి మరుసటి రోజు సెలవు.. జాగరణ చేసి రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త అందించింది. శివరాత్రి మరుసటి రోజున ఆప్షనల్ హాలీడేగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఫిబ్రవరి 16న సోమవారం నాడు ఆప్షనల్ హాలిడేగా ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
జాగరణ అనంతరం విశ్రాంతి పొందేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె విజయానంద్ ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఇది మహాశివరాత్రి తర్వాత ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది.
ఫాల్గుణ మాసంలోని కృష్ణ పక్ష చతుర్దశి నాడు మహాశివరాత్రి జరుపుకుంటారు. 2026లో మహాశివరాత్రి ఫిబ్రవరి 15న వస్తుంది. ఇది ఆదివారం కావడంతో ఆ రోజు రాత్రి జాగరణ చేస్తారు చాలామంది.
మరుసటి రోజు కార్యాలయాలకు రావాలంటే ఇబ్బంది పడతారనే ఉద్దేశంతో ఏపీ సర్కారు సోమవారాన్ని ఆప్షనల్ సెలవు దినంగా ప్రకటించింది.