  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Andhra Pradesh Government Releases Rs.3,125 Crore Under Annadata Sukhibhava
Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 20 June 2026 (14:35 IST)

అన్నదాత సుఖీభవ పథకం- మొదటి విడత నిధుల విడుదల

Farmers
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 20 Jun 2026 (14:31 IST) Updated: Sat, 20 Jun 2026 (14:35 IST)
google-news
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వ పీఎం-కిసాన్ నిధులతో సజావుగా అనుసంధానించిన, ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అన్నదాత సుఖీభవ పథకం మొదటి విడత విడుదలను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది అర్హులైన రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి ప్రత్యక్ష ప్రయోజన బదిలీ (డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్) ద్వారా మొత్తం రూ. 3,125 కోట్లను నేరుగా పంపిణీ చేస్తున్నట్లు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరపు అచ్చెన్నాయుడు ప్రకటించారు. 
 
కీలకమైన వ్యవసాయ సీజన్‌కు ముందు రైతు సమాజానికి అండగా నిలుస్తామన్న ఎన్నికల పూర్వపు ప్రముఖ వ్యవసాయ వాగ్దానాలలో ఒకదానిని నెరవేరుస్తూ, కొత్తగా ఏర్పడిన ప్రభుత్వానికి ఈ భారీ ఆర్థిక సహాయం ఒక కీలకమైన అమలు మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. 
 
ఈ సమీకృత సంక్షేమ పథకం కింద, విత్తనాలు, ఎరువులు, భూమి తయారీకి అయ్యే ప్రారంభ ఖర్చులను భరించడంలో సహాయపడటానికి, వ్యవసాయ కుటుంబాలకు తక్షణ మూలధన ఉపశమనం అందించేందుకు ఈ సంయుక్త నిధులను రూపొందించారు. ఎలాంటి సాంకేతిక జాప్యాలను తొలగించడానికి లబ్ధిదారుల వివరాలను క్రమపద్ధతిలో ధృవీకరిస్తూ, పారదర్శకమైన, మధ్యవర్తులు లేని పంపిణీని నిర్ధారించడానికి ప్రభుత్వం పూర్తిగా కట్టుబడి ఉందని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి చెప్పారు. 
 
రాష్ట్ర ప్రతిష్టాత్మక సంక్షేమ పథకాన్ని కేంద్ర పీఎం-కిసాన్ పథకంతో అనుసంధానించడం ద్వారా, చిన్న, సన్నకారు రైతులకు గరిష్ట ఆర్థిక భద్రతను కల్పించి, గ్రామీణ ఉత్పాదకతను పెంచడానికి, రాష్ట్ర వ్యవసాయ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం బలమైన పునాది వేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
About Writer
సెల్వి

Allu Arjun: మేక్ ఏ విష్ ఇండియా ద్వారా చిన్నారి శ్ర‌ద్ధా తో ప్ర‌త్యేకంగా మాట్లాడిన‌ అల్లు అర్జున్‌

Allu Arjun: మేక్ ఏ విష్ ఇండియా ద్వారా చిన్నారి శ్ర‌ద్ధా తో ప్ర‌త్యేకంగా మాట్లాడిన‌ అల్లు అర్జున్‌అలాంటి చిన్నారి అభిమానుల్లో చిన్నారి శ్ర‌ద్ధ కూడా ఒక‌టి. ఆమెకు ఎప్ప‌టి నుంచో త‌న అభిమాన హీరో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్‌ను క‌ల‌వాల‌నే కోరిక. ఆమె కోరిక‌ను తెలుసుకున్న మేక్ ఏ విష్ ఇండియా చేసిన ప్ర‌య‌త్నాలు.. అల్లు అర్జున్ చూపించిన ఆత్మీయ స‌హ‌కారంతో ఆ చిన్నారి క‌ల నిజ‌మైంది. ప్రియమైన అభిమాని కోసం ఐకాన్ స్టార్ చేసిన చిన్న ప్రయత్నం..ఆమెకు జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే జ్ఞాపకాన్ని అందించ‌గ‌ల‌ద‌ని, అలాగే ఆశను నింపగలదని ఇది మరోసారి నిరూపించింది.

Deewana review : భిన్నమైన నేపథ్యంగా దీవానా చిత్రం రివ్వ్యూ

Deewana review : భిన్నమైన నేపథ్యంగా దీవానా చిత్రం రివ్వ్యూమధ్యతరగతికి చెందిన మున్నా (హర్షిత్ రెడ్డి) స్నేహితులతో ఆవారా తిరిగే డిగ్రీ చదివిన కుర్రాడు. కుటుంబం గురించి పెద్దగా పట్టించుకోడు. వయస్సు ప్రభావం వల్ల ఆ ఊరిలో మీసేవలో పనిచేసే అమూల్య (స్నేహ మణిమేఘలై)ను తొలి చూపులోనే ప్రేమిస్తాడు. ఆమె ప్రేమకోసం ఏదోరకంగా వచ్చిపోతూంటాడు. కానీ ఆమె అస్సలు పట్టించుకోదు. అయితే ఆమెపై ఎవరైనా ఏడిపిస్తుంటే వారికి బుద్ధి చెప్పే క్రమంలో జైలుకు వెళ్ళాల్సివస్తుంది. ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలతో అమూల్యకు మున్నా ప్రపోజల్ చేస్తే, ఏదైనా ప్రభుత్వం కొలువు తెచ్చుకో అని షరతు పెడుతుంది..ఆ తర్వాత ఆమె షరతు నెరేర్చాడా? లేదా? అనంతరం జరిగిన పరిణామాలు ఏమిటి? అనేది మిగిలిన సినిమా.

Sprit legal notice: మహిళా రైతు నిర్మాత నర్సమ్మ స్పిరిట్ చిత్రానికి ప్రభాస్ కు సంబంధం ఏమిటి?

Sprit legal notice: మహిళా రైతు నిర్మాత నర్సమ్మ స్పిరిట్ చిత్రానికి ప్రభాస్ కు సంబంధం ఏమిటి?సినిమాలు తీసేవారు ముందుగా టైటిల్స్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. కానీ ఆ టైటిల్ లో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇదివరకు టైటిల్స్ ను ముందుగానే ఓ బేనర్ నిర్మిస్తుందని తెలియగానే ఫిలింఛాంబర్ లో ఆ పేరుతో టైటిల్ రిజిష్టర్ అయ్యేది. ఇక సినిమా షూటింగ్ జరిగాక కొద్దికాలం గడిచాక టైటిల్ పెట్టేవారు. అప్పటికే ఏదో బేనర్ లో టైటిల్ రిజిస్టర్ కావడంతో అదే కావాలని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు వుండడం గమనించి ముందుగా టైటిల్ పెట్టినవారు బేరసారాలు ఆడేవారు. ఇది కొంతకాలం నడిచింది.

Narne Nithin: నార్నే నితిన్ #NN5 మూవీ హ్యూమరస్ క్రియేటివ్ పోస్టర్ ద్వారా అనౌన్స్‌మెంట్

Narne Nithin: నార్నే నితిన్ #NN5 మూవీ హ్యూమరస్ క్రియేటివ్ పోస్టర్ ద్వారా అనౌన్స్‌మెంట్నార్నే నితిన్ 'మ్యాడ్', 'ఆయ్', 'మ్యాడ్ స్క్వేర్' వంటి వరుస విజయాల తర్వాత తన కెరీర్‌లో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. 'జూనియర్' చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయమైన రాధా కృష్ణతో సరికొత్త రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ కోసం జతకట్టారు. #NN5 చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మక కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై వెంకట్ కె నారాయణ నిర్మిస్తున్నారు.

Naga Durga : ప్రియదర్శి మూవీలో హీరోయిన్ గా తెలుగు ఫోక్ సాంగ్స్ ఫేమ్ నాగదుర్గ

Naga Durga : ప్రియదర్శి మూవీలో హీరోయిన్ గా తెలుగు ఫోక్ సాంగ్స్ ఫేమ్ నాగదుర్గప్రొడ్యూసర్ బన్నీ వాస్, జీనియస్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కలిసి ప్రియదర్శి హీరోగా ఓ సినిమాను నిర్మించబోతున్నారు. ఇటీవల బయటకొచ్చిన ఈ క్రేజీ న్యూస్ మూవీ లవర్స్ లో ఆసక్తి కలిగించింది. ఈ చిత్రాన్ని బన్నీ వాస్ వర్క్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించనున్నాయి. ఈ కాంబో మూవీ నుంచి మరో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ వచ్చింది.