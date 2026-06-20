అన్నదాత సుఖీభవ పథకం- మొదటి విడత నిధుల విడుదల
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వ పీఎం-కిసాన్ నిధులతో సజావుగా అనుసంధానించిన, ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అన్నదాత సుఖీభవ పథకం మొదటి విడత విడుదలను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది అర్హులైన రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి ప్రత్యక్ష ప్రయోజన బదిలీ (డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్) ద్వారా మొత్తం రూ. 3,125 కోట్లను నేరుగా పంపిణీ చేస్తున్నట్లు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరపు అచ్చెన్నాయుడు ప్రకటించారు.
కీలకమైన వ్యవసాయ సీజన్కు ముందు రైతు సమాజానికి అండగా నిలుస్తామన్న ఎన్నికల పూర్వపు ప్రముఖ వ్యవసాయ వాగ్దానాలలో ఒకదానిని నెరవేరుస్తూ, కొత్తగా ఏర్పడిన ప్రభుత్వానికి ఈ భారీ ఆర్థిక సహాయం ఒక కీలకమైన అమలు మైలురాయిగా నిలుస్తుంది.
ఈ సమీకృత సంక్షేమ పథకం కింద, విత్తనాలు, ఎరువులు, భూమి తయారీకి అయ్యే ప్రారంభ ఖర్చులను భరించడంలో సహాయపడటానికి, వ్యవసాయ కుటుంబాలకు తక్షణ మూలధన ఉపశమనం అందించేందుకు ఈ సంయుక్త నిధులను రూపొందించారు. ఎలాంటి సాంకేతిక జాప్యాలను తొలగించడానికి లబ్ధిదారుల వివరాలను క్రమపద్ధతిలో ధృవీకరిస్తూ, పారదర్శకమైన, మధ్యవర్తులు లేని పంపిణీని నిర్ధారించడానికి ప్రభుత్వం పూర్తిగా కట్టుబడి ఉందని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి చెప్పారు.
రాష్ట్ర ప్రతిష్టాత్మక సంక్షేమ పథకాన్ని కేంద్ర పీఎం-కిసాన్ పథకంతో అనుసంధానించడం ద్వారా, చిన్న, సన్నకారు రైతులకు గరిష్ట ఆర్థిక భద్రతను కల్పించి, గ్రామీణ ఉత్పాదకతను పెంచడానికి, రాష్ట్ర వ్యవసాయ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం బలమైన పునాది వేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
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