ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారిక రాజధానిగా అమరావతి.. 28న మంత్రివర్గ సమావేశం
ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారిక రాజధానిగా అమరావతిని ధృవీకరిస్తూ ఒక తీర్మానాన్ని ఆమోదించడానికి రాష్ట్ర మంత్రివర్గం మార్చి 28న సమావేశం కానుంది. ఈ సమావేశానికి టీడీపీ, బీజేపీ, జనసేన నాయకులు హాజరయ్యేలా ఒక ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేయబడుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ తీర్మానాన్ని ఆమోదించిన వెంటనే, దానిని కేంద్ర మంత్రివర్గానికి, పార్లమెంటుకు పంపుతుంది.
ప్రస్తుతం పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సమావేశాలు ముగిసేలోపే ఆ బిల్లును ఆమోదించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
కొంతకాలం క్రితం, పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టడానికి న్యాయ, హోం మంత్రిత్వ శాఖలు ఆమోదం తెలిపినందున, బడ్జెట్ సమావేశాల సమయంలోనే అమరావతి బిల్లు ఆమోదం పొందుతుందని వార్తలు వచ్చాయి.
అయితే, ప్రస్తుత భౌగోళిక-రాజకీయ పరిస్థితుల కారణంగా, కేంద్రం ఈ బిల్లు విషయాన్ని విస్మరించినట్లు కనిపిస్తోంది. అమరావతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏకైక రాజధానిగా అధికారికంగా ప్రకటించడం ద్వారా అనేక న్యాయపరమైన, రాజకీయ చిక్కులు పరిష్కారమవుతాయని భావిస్తున్నందున, ఈ పరిస్థితి చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడిని పెంచింది.
దీనివల్ల అమరావతిలో పెట్టుబడులు మరింత వేగంగా, అధిక మొత్తంలో సమకూరే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే, అభివృద్ధి పనుల కోసం నిధులను సమకూర్చుకోవడంలో కూడా ఇది ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఈ బిల్లు కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ ప్రత్యేక సమావేశం ద్వారా ఈ ప్రక్రియ ముందుకు సాగుతుందని వారు ఆశిస్తున్నారు.