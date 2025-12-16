పరకామణి లెక్కింపులో ఏఐని ఉపయోగించండి.. వాలంటీర్ల బట్టలు విప్పించడం...?: హైకోర్టు
ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు టీటీడీ పరకామణి కేసును విచారించి, ఇరుపక్షాల వాదనలను సమీక్షించింది. విచారణ అనంతరం ఏపీ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో జరిగిన పరకామణి ఘటన కేవలం ఒక సాధారణ దొంగతనం కేసు కాదని పేర్కొంది.
భక్తులు సమర్పించిన కానుకలను దొంగిలించడం వారి మనోభావాలను దెబ్బతీస్తుందని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. పరకామణి లెక్కింపు ప్రక్రియను ఆధునీకరించాల్సిన అవసరాన్ని కోర్టు ఎత్తిచూపింది. పరకామణి లెక్కింపులో మానవ ప్రమేయాన్ని తగ్గించి, ఆధునిక సాంకేతికత, కృత్రిమ మేధస్సును ఉపయోగించాలని ఆలయ అధికారులకు హైకోర్టు సూచించింది.
టీటీడీలో గతంలో కూడా ఇలాంటి దొంగతనాలు జరిగాయని హైకోర్టు గుర్తుచేసింది. మాన్యువల్ పద్ధతిని కొనసాగించడం సరికాదని పేర్కొంది. భద్రతా తనిఖీల సమయంలో వాలంటీర్ల బట్టలు విప్పించడం, వారిని అనవసరంగా అనుమానించడం తగదని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది.
డబ్బు లెక్కింపు కోసం ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను ఉపయోగించకూడదని టీటీడీకి హైకోర్టు స్పష్టంగా చెప్పింది. సరైన సూచనలు, సలహాలతో కోర్టును ఆశ్రయించాలని టీటీడీని ఆదేశించింది. ఇరుపక్షాల న్యాయవాదులకు కూడా హైకోర్టు పలు సూచనలు చేసింది.