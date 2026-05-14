  Andhra Pradesh holds 30 percent of India-s rare earth mineral deposits with strong state govt. backing: B2K Analytics
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Thursday, 14 May 2026 (18:05 IST)

అరుదైన ఖనిజ నిక్షేపాలలో సుమారు 30 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్: B2K విశ్లేషణ

rare earth mineral deposits in AP
B2K విశ్లేషణ నివేదిక ప్రకారం, ప్రపంచంలోని అరుదైన భూమి మూలకాల(REE) నిల్వల్లో సుమారు 8 శాతం వాటాతో భారతదేశం మూడవ అతిపెద్ద నిల్వలను కలిగి ఉంది. అయినప్పటికీ, 2022 నుంచి 2025 మధ్యకాలంలో భారత్ తన REE అవసరాల్లో విలువ పరంగా 60-80% మరియు పరిమాణ పరంగా 85-90% వరకు చైనా నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇది దేశంలో సమృద్ధిగా నిల్వలు ఉన్నప్పటికీ విదేశాలపై ఆధారపడటం ఇంకా కొనసాగుతున్నదాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తోంది.
 
అటామిక్ మినరల్స్ డైరెక్టరేట్ అంచనా ప్రకారం, భారతదేశంలో 13.15 మిలియన్ టన్నుల మొనాజైట్ నిల్వలు ఉన్నాయి. వీటిలో సుమారు 7.23 మిలియన్ టన్నుల అరుదైన ఎర్త్ ఆక్సైడ్లు ఉండటంతో, ప్రపంచంలోని అగ్ర ఐదు వనరుల దేశాల్లో భారతదేశం ఒకటిగా నిలుస్తోంది. అయితే, తగిన ప్రాసెసింగ్, డౌన్‌స్ట్రీమ్ తయారీ సామర్థ్యాల కొరత కారణంగా దేశం ఇప్పటికీ దిగుమతులపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది.
 
మొనాజైట్ అంటే ఏమిటి? అది ఎక్కడ లభిస్తుంది?
కేరళ, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా తీర ప్రాంతాల్లో లభించే మొనాజైట్ ఖనిజంలో సెరియం, లాంథనమ్, నియోడైమియం వంటి తేలికపాటి అరుదైన భూమి మూలకాలు(REEలు) సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి సెమీకండక్టర్లు, LEDలు, మైక్రోప్రాసెసర్లు, సోలార్ సెల్స్, లేజర్లు వంటి ఆధునిక సాంకేతిక ప్రోడక్టుల తయారీలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
 
రాష్ట్రాల వారీగా పరిశీలిస్తే, దేశంలోని మొత్తం మొనాజైట్ నిల్వల్లో సుమారు 30 శాతం వాటాతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందంజలో ఉంది. ఈ నిల్వలు దాదాపు 3.8 మిలియన్ టన్నులుగా అంచనా వేయబడ్డాయి. కేంద్ర బడ్జెట్ 2026లో, ఖనిజ సంపద అధికంగా ఉన్న ఒడిశా, కేరళ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేక అరుదైన భూమి కారిడార్ల అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం మద్దతు ప్రకటించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సీనియర్ అధికారి వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, తీరప్రాంతంలో విస్తారమైన ఖనిజ నిక్షేపాలను కలిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్, మైనింగ్, ప్రాసెసింగ్, REEల పరిశోధన & అభివృద్ధి (R&D), అలాగే అరుదైన భూమి అయస్కాంతాల డిమాండ్ పెంపును ప్రోత్సహించేందుకు వచ్చే దశాబ్దంలో రూ.50,000 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులను ఆకర్షించే కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేస్తోంది. ఈ విధానానికి మంత్రివర్గ ఆమోదం లభించి, 2026 జూన్ నాటికి అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
 
అయితే, మొనాజైట్‌లో థోరియం కూడా ఉంటుంది. ఇది భారత అణు కార్యక్రమానికి కీలకమైన రేడియోధార్మిక మూలకం కావడంతో, మొనాజైట్‌ను అటామిక్ ఎనర్జీ యాక్ట్ పరిధిలోకి తీసుకువచ్చారు. ఫలితంగా, దీని మైనింగ్ మరియు ప్రాసెసింగ్ కార్యకలాపాలు ప్రధానంగా ప్రభుత్వ ఆధీనంలోని IREL (ఇండియా) వరకు మాత్రమే పరిమితమయ్యాయి. దీంతో ప్రైవేట్ రంగ భాగస్వామ్యం కూడా పరిమితమవుతోంది. ఇక ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలు మొనాజైట్ వంటి స్వల్ప రేడియోధార్మిక ఖనిజ అవశేషాలను TENORM (సాంకేతికంగా మెరుగుపరచబడిన సహజంగా సంభవించే రేడియోధార్మిక పదార్థాలు) చట్రాల కింద నియంత్రిస్తూ మైనింగ్ కార్యకలాపాలను అనుమతిస్తున్నాయి.
 
దిగుమతులు పెరుగుతున్న డిమాండ్‌‌కు సంకేతం
మొనాజైట్‌తో సహా ఖనిజ పదార్థాల దిగుమతులు 2015లో 7 మిలియన్ డాలర్ల నుంచి 2024 నాటికి 11.7 రెట్లు పెరిగి 86 మిలియన్ డాలర్లకు చేరాయి. దీంతో భారతదేశం ప్రపంచంలో ఐదవ అతిపెద్ద దిగుమతిదారుగా నిలిచింది. ఇదే సమయంలో ఎగుమతులు 7 మిలియన్ డాలర్ల నుంచి 31 మిలియన్ డాలర్లకు మాత్రమే పెరిగాయి. ఫలితంగా దేశం నికర దిగుమతిదారుగానే కొనసాగుతోంది. ఈ పెరుగుదల సిమెంట్, రిఫ్రాక్టరీలు, లిథియం ప్రాజెక్టులు వంటి పారిశ్రామిక రంగాల్లో పెరుగుతున్న డిమాండ్‌ను ప్రతిబింబిస్తోంది.
 
అదే సమయంలో, అరుదైన భూమి అయస్కాంతాలకు సంబంధించిన దిగుమతులపై భారతదేశం 2025లో 221 మిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేసింది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, పునరుత్పాదక ఇంధన రంగం, రక్షణ, ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి విభాగాల్లో వేగంగా పెరుగుతున్న అవసరాల కారణంగా 2030 నాటికి అరుదైన భూమి శాశ్వత అయస్కాంతాల (REPM) వార్షిక వినియోగం 4,000 టన్నులకు పైగా రెట్టింపు అవుతుందని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.7,280 కోట్ల విలువైన REPM తయారీ పథకాన్ని ప్రారంభించింది. దీని ద్వారా సంవత్సరానికి 6,000 టన్నుల ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అయితే భవిష్యత్‌లో దేశీయ డిమాండ్ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో ఈ ఉత్పత్తి కూడా సరిపోకపోవచ్చని భావిస్తున్నారు.
 
విధాన మార్పులు, వనరుల లోటు
డిమాండ్‌ను తీర్చేందుకు భారతదేశం విధాన పరమైన మార్పులకు వేగం పెంచింది. ఇందులో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నేషనల్ క్రిటికల్ మినరల్స్ మిషన్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ మిషన్ ద్వారా FY2031 నాటికి క్లిష్టమైన ఖనిజాల విలువ గొలుసులో 1,000 పేటెంట్లు సాధించడం, విదేశీ ఖనిజ ఆస్తుల సముపార్జనను పెంచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అలాగే, జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా దేశంలోని కీలక ఖనిజ నిక్షేపాలను గుర్తించి అంచనా వేయడానికి FY2031 నాటికి 1,200 అన్వేషణ ప్రాజెక్టులను చేపట్టనుంది. మరోవైపు, నాలుగు రాష్ట్రాల్లో అరుదైన భూమి ఖనిజ కారిడార్ల అభివృద్ధి, అలాగే ఆస్ట్రేలియా, జపాన్, యునైటెడ్ స్టేట్స్ వంటి దేశాలతో కుదుర్చుకున్న అవగాహన ఒప్పందాలు సాంకేతిక ప్రాప్యతను పెంచడం, సరఫరా భద్రతను బలోపేతం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.
 
అయితే, ఈ రంగంలో ప్రైవేటు పెట్టుబడులు మరింత పెరగాలంటే థోరియం బై-ప్రోడక్టుల నియంత్రణ, ధరల నిర్ణయం వంటి అంశాలపై స్పష్టమైన చట్టపరమైన విధానాలు అవసరమని పరిశ్రమ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా, విద్యుత్ వాహనాలు, పునరుత్పాదక ఇంధన రంగాలకు అత్యంత కీలకమైన భారీ అరుదైన భూమి మూలకాల (భారీ REEs) వాణిజ్యపరంగా లాభదాయకమైన నిల్వలు భారతదేశంలో పరిమితంగానే ఉండటం మరో సవాలుగా మారింది. దీంతో భవిష్యత్తులో కూడా దిగుమతులపై ఆధారపడే పరిస్థితి కొనసాగవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి

